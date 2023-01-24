Прокуратура: абхазский паспорт незаконно выдали россиянину

В Абхазии возбудили уголовное дело в отношении еще одного гражданина самопровозглашенной республики, переехавшего в Тбилиси.

Сухумская прокуратура обвиняет Руслана Фамильевича Гамисония в «незаконном пересечении государственной границы» и «публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Абхазии, совершенных с использованием средств массовой информации».

В прокуратуре утверждают, что Гамисония покинул Абхазию в июне 2022 года «умышленно, незаконно, вне пункта пропуска, без действительных документов и надлежащего разрешения».

В августе 2022 года блогер Даур Буава опубликовал видео на своей странице в соцсети TikTok, в котором абхазские ведомства усмотрели «идеи, содержащие скрытый призыв к неограниченному кругу пользователей, направленный на нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Республики Абхазия и вхождение Республики Абхазия в состав Грузии». Гамисония, в частности, заявил:

«Я был вынужден переехать из Сухуми в Тбилиси. То, что сейчас происходит в Абхазии... Та власть, которая не дает говорить правду, распродает земли, занимается уничтожением людей, молодежи. Нет никакого развития. Ведется пропаганда, что здесь враги, якобы враги. Но здесь врагов нет. Пора прийти к совместному диалогу, начать выстраивать отношения, прийти к будущему. Здесь есть будущее, все друг другу помогают, все будет дальше очень хорошо. Миру мир!»

По информации сухумской прокуратуры, в настоящее время «проводится процессуальная проверка по факту других публикаций в средствах массовой информации» с участием Руслана Гамисония.

«Видеоматериалы, в которых фигурирует Гамисония Руслан, направлены на лингвистическую экспертизу, по исполнению и получению которой следователем будет принято процессуальное решение», – сказано в заявлении.

Отметим, что в своем тикток-аккаунте Гамисония говорит, что «Абхазия – это регион Грузии», а «народ Грузии – великий народ, который хочет помочь спасти абхазов».

В абхазской прокуратуре также заявили, что Гамисония был судим Верховным судом за умышленное убийство, а Гульрипшским районным судом – «по факту изнасилования и развратных действий в отношении двух гражданок РФ». Об этом в эфире абхазского телевидения заявлял и глава СГБ Роберт Киут.

Ранее в Абхазии возбудили уголовное дело против Даура Буава, переехавшего в Тбилиси в 2021 году, по статье «государственная измена». В Сухуми заявили, что его видео направлены «в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности и обороноспособности» самопровозглашенной республики.

В заявлении ведомства также говорилось, что Буава на территории России был объявлен в федеральный розыск за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере. Блогер говорит, что это «ложь чистой воды», а в России он учился и свободно пересекал российско-абхазскую де-факто границу.

В декабре прошлого года Даур Буава по упрощенной процедуре получил гражданство Грузии.