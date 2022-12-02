Абхазской оппозиции отказали в проверке законности выдачи паспортов

В ходе дебатов на пленарном заседании Милли Меджлиса депутат Гудрат Гасангулиев выступил с предложением сменить название Азербайджанской Республики на «Республику Северный Азербайджан». По его словам, весь мир должен знать, что «200 лет тому назад азербайджанские земли были оккупированы иранским режимом». Это предложение вызвало бурные обсуждения среди политиков, экспертов и пользователей соцсетей, пишет издание JAM news.

«Считаю, что мы должны разработать новую Конституцию. Первым делом надо сменить название страны. Называться наша страна должна Северный Азербайджан. Весь мир должен знать, что 200 лет тому назад азербайджанские земли были оккупированы со стороны иранского режима. Как существуют южная и северная Кореи, мы должны быть так же. 200 лет назад Азербайджан был разделен между двумя империями. Этот шаг также станет стимулом для южных азербайджанцев», –сказал Гудрат Гасангулиев.

По словам журналиста Газанфара Гамидоглу, предложение назвать Азербайджа «Северным Азербайджаном» не ново, каждые три-четыре года этот вопрос занимает свое место в общественно-политической повестке страны.

«Как только отношения с Ираном приобретают напряженный характер, либо происходит какой-то эксцесс в Южном Азербайджане, или же с целью перевести внимание общественности в Азербайджане от намного более важных вопросов, начинается полемика вокруг смены названия страны», — говорит он.

Оппозиционный активист, бывший политзаключенный Ильхам Гусейн также выступил против предложения депутата.

«Они еще не понимают, что надо менять не название Азербайджана, а его имидж. Надо смыть с названия страны пятно коррупции, бесправия, фальсификаций. Надо смыть «тату» авторитаризма, и нарисовать портрет демократии», – отметил он.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал крайне резкое заявление в адрес Ирана. По его словам, Баку всегда отвечал и будет отвечать на любые антиазербайджанские шаги.

«Я работал с тремя бывшими президентами Ирана – Хатами, Ахмадинежадом и Рухани. На протяжении столь долгих лет еще никогда не возникало ситуации, аналогичной сегодняшней. Никогда Иран не проводил дважды в течение нескольких месяцев военные учения у наших границ. Никогда еще не было сделано столько заявлений, полных ненависти и угроз в адрес Азербайджана», – сказал Алиев.

«Мы сделаем все возможное, чтобы защитить наш образ жизни, секулярный вектор развития Азербайджана и азербайджанцев, включая азербайджанцев, проживающих в Иране. Они – часть нашей нации», – добавил он.

10 ноября стало известно, что посла Азербайджана в Иране вызвали в МИД «в связи с недружественными антииранскими публикациями в азербайджанских СМИ», 13 ноября депутаты иранского парламента отреагировали на «провокационные высказывания» Алиева. Один из депутатов сказал: «Азербайджан отделился от Ирана, а если речь идет о присоединении, тогда Нахичевань должна присоединиться к Ирану».