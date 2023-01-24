Что происходит в грузинском оппозиционном спектре, если он есть вообще? Этим вопросом в грузинском обществе все активнее задаются по двум причинам. В крупнейшей оппозиционной партии «Нацдвижение» внутрипартийный скандал вышел на новый виток – им уже заинтересовался госаудит. Параллельно идет бурное обсуждение перспектив масштабных акций протеста «горячей весны», анонсированной накануне тремя оппозиционными партиями.

Госаудит в Тбилиси слышит лидера партии власти Ираклия Кобахидзе даже на расстоянии – в Страсбурге. Именно там, в стенах здания ПАСЕ (Кобахидзе находится в этом городе в рамках весенней сессии), глава «Грузинской мечты» прокомментировал для грузинских журналистов «мутную» историю с дорогостоящим автомобилем марки Toyota Land Cruiser, из-за которого длится нескончаемый скандал в «Нацдвижении» между двумя главными претендентами на пост председателя партии – Никой Мелия и Леваном Хабеишвили. Досрочные внутрипартийные выборы состоятся в эти выходные.

Левана Хабеишвили, которого поддерживают бывший министр обороны Давид Кезерашвили и экс премьер-министр Вано Мерабишвили, обвинил действующего председателя Нику Мелия в том, что он в свое время получил от Кезерашвили в подарок дорогой автомобиль, иными словами – взятку. Мелия в ответ обвинил Хабеишвили и Кезерашвили в том, что они в своих обвинениях перешли все мыслимые и немыслимые границы, опроверг информацию и сообщил, что автомобиля он не просил, это была личная инициатива самого бывшего министра обороны и владельца ТВ «Формула» Кезерашвили, что он даже попытался вернуть авто, но Кезерашвили отказался, и этот никогда не понадобившийся Мелия автомобиль вообще стоит в партийном гараже.

Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в машине, никому до сих пор не мешавшей, увидел предмет незаконного политического пожертвования, достойный внимания госаудита:

«Очень хорошо закончится тот процесс раскола, который идет в «Нацдвижении», хорошо для нашей страны и грузинской демократии. Что касается вопроса с автомобилем – эта скандальная тема: еще раз проявился оборот черных денег в грузинской политике. Это нелегальное финансирование, которым, наверное, должен заинтересоваться госаудит. Когда председателю партии (Ника Мелия) олигарх (Давид Кезерашвили) дарит автомобиль, – это, конечно же, нелегальное партийное финансирование, что довольно сурово преследуется нашим законодательством».

Через пару часов госаудит сообщил, что приступает к изучению истории с автомобилем в «Нацдвижении».

В самой партии спокойно отнеслись к этой новости. Депутат Леван Бежашвили заверил, что в бывшей партии власти с финансовой подотчетностью все прозрачно и законно и госаудит ничего противозаконного в этой истории не найдет:

«Этот автомобиль – не партийная собственность, и мы, как партийный субъект, не обязаны ее декларировать. Это дело не выходит за рамки отношений, предусмотренных в гражданском праве, и это не входит в компетенцию аудита. Поэтому данное громкое заявление госаудита останется пустым звуком, никакого нарушения закона в этом вопросе нет, потому что-то нет никаких документов и доказательств того, что данная машина когда-нибудь числилась в собственности партии».

Леван Бежашвили, общаясь сегодня с журналистами, сообщил также, что, несмотря на предстоящие выборы и ажиотаж в «Нацдвижении», партия приветствует и собирается присоединиться к акциям протеста. Их начало накануне анонсировали три оппозиционных партии: «Стратегия Агмашенебели», «Дроа» и «Гирчи – больше свободы». Акции начнутся с 24 февраля. Оппозиционеры рассчитывают, что к весне к ним присоединятся другие партии, и это поможет им воспрепятствовать антизападной и пророссийской политике «Грузинской мечты».

Тем не менее планы эти остальную оппозицию не воодушевили. Депутат от партии «За Грузию» Анна Бучукури напомнила, что такие же планы широкомасштабных акций протеста были и на прошлогоднюю осень:

«Для нашей команды категорически неприемлемо, когда анонсируют жаркую осень, а осень наступает холодная. Этим они еще больше укрепляют нигилизм в избирателе. Для нас неприемлемо, когда эти оппозиционеры критикуют нас за то, что мы сотрудничаем с созданными властями рабочими группами по выполнению 12 европейских рекомендаций, а сами в то же время тайком проводят встречи с «Грузинской мечтой».

В силу «горячей весны» не верят и в «Грузинской мечте». Вице-спикер Гия Вольский уверен, что оппонентами движет лишь желание заполучить политические дивиденды:

«Все эти лица, их заявления об оккупации, о российских деньгах – чистый популизм, и это дает основание предполагать, что анонсируемая «горячая весна» не принесет им успеха, потому что общество ее не поддержит».

В этом убеждены и большинство грузинских наблюдателей, сравнивающих планы оппозиции и сами действия с хождением по заколдованному кругу. И, как с сожалением отметил в интервью «Палитра Ньюс» социолог Яго Качкачишвили: «Оппозиция сейчас находится в летаргическом сне, когда ей нужно собирать силы». Пока нет больших ожиданий, что весной в оппозиции наступит и политическая весна.

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