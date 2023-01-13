Мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания сообщила, что в Украине началось расследование его возможного отравления в ходе тюремного заключения. По утверждению адвокатов и близких экс-президента, его состояние продолжает ухудшаться. Тем временем процесс по делу об отсрочке наказания или освобождения от него затягивается.

«Лично мне предоставили информацию об официально начатом в Украине расследовании», – сообщила сегодня, 13 января, Гиули Аласания журналистам после того, как посетила своего сына Михаила Саакашвили в клинике «Вивамеди». Там он находится с мая прошлого года, и все эти восемь месяцев, по ее наблюдениям, состояние Саакашвили продолжает ухудшаться. Но на этот раз Гиули Аласания обнадежила информация, которая пока не стала известна общественности из официальных источников:

«Очень активизировалось правосудие Украины. Там очень активно начали расследование в связи с его отравлением».

То, что все это время Гиули Аласания, адвокатам и сторонникам экс-президента было очевидно, по ее мнению, должно стать теперь явным и для грузинского правосудия и власти. 22 декабря во время непродолжительного включения из клиники на судебном слушании общество увидело изрядно осунувшегося, похудевшего Михаила Саакашвили. На том же заседании приглашенный в качестве свидетеля американский психиатр Эрик Дэвид Голдсмит заявил о шокирующем диагнозе:

«У Михаила Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство и быстро прогрессирующая деменция».

Тогда же Голдсмит исключил вероятность того, что Саакашвили может симулировать болезнь. Коснулся он и вопроса обнаружения в анализах третьего президента тяжелых металлов:

«При соприкосновении с такими тяжелыми металлами, как ртуть и мышьяк, у человека быстро прогрессируют проблемы с памятью и появляются осложнения с функциями мозга».

29 декабря другой эксперт, американский токсиколог Дэвид Смит подтвердил судье Георгию Аревадзе, что Саакашвили из-за обнаружения в его анализах тяжелых металлов грозит инвалидность и смерть.

На возобновившемся в наступившем году процессе 9 января американский невролог Шахин Лахан отметил, что до ареста Саакашвили был «абсолютно здоров»:

«После ареста произошло резкое ухудшение его состояния, что я обнаружил и по документам, и при осмотре».

А уже на этой неделе, 11 января, еще один американский эксперт, врач-гастроэнтеролог Стюарт Финкель, участвуя в режиме онлайн в судебных прениях, заявил, что у Саакашвили высок риск развития рака желудка, и его болезни могут вызвать смерть.

Там же он опроверг утверждения «Грузинской мечты» и Минюста о том, что Саакашвили проводилась бариатрическая операция или операция по уменьшению желудка незадолго до ареста в 2021 году, чем вызвано его похудение со 120 кг до 73 кг.

«Если такая операция и была проведена, то в 2017-м», – пояснила после заседания Гиули Аласания, недоумевая, почему после заключений таких компетентных зарубежных экспертов – психиатров, токсикологов, а сегодня врача-гастроэнтеролога – суд и власти тянут с принятием положительного решения:

«Я удивляюсь, слушая диагнозы этих специалистов, я поражаюсь, как мой сын до сих пор жив. Информация о его операции в 2021-м – вымысел, в 2017-м у него была незначительная операция. В 2021-м он полностью обследовался в Голландии, он был абсолютно здоров, и документ с тем диагнозом существует».

Противоположное мнение у адвоката Специального пенитенциарного департамента Минюста Гелы Николеишвили. Он – известный правозащитник, отстаивал права заключенных в годы правления Михаила Саакашвили, обвинял «Нацдвижение» в политических преследованиях и грубых нарушениях прав человека в тюрьмах.

Николеишвили, теперь отстаивая позицию Минюста, убежден, что «Саакашвили будет жив и через год», что он не политзаключенный и всю кампанию за спасение экс-президента он называет «операцией по избежанию наказания Саакашвили». Усомнился адвокат Минюста Николеишвили и в заключениях зарубежных экспертов. Вот что он заявил после заседания судя 11 января:

«Несмотря на их (экспертов) регалии, зарубежность и американство, в реальности видно, что эти люди в своих заключениях опираются на такие данные, которые или очень поверхностны, или написаны другими экспертами, или предоставлены адвокатами Саакашвили».

Сам бывший президент через соцсети иронизировал по поводу позиции Минюста и его адвоката Николеишвили. Последнего он «забраковал», назвав «неким человеком, который закончил юридический в Гори и не верит одному из лучших в мире неврологов».

«Все это было бы смешно, если бы мы не имели дело со сценарием убийства», – продолжил Саакашвили в фейсбук-посте 10 января, в конце призвав гражданский сектор не считать «список Саакашвили», составляемый автором «списка Магнитского» Уильямом Браудером, внутрипартийным делом «Нацдвижения».

О том, что американский финансист Браудер вместе с командой Михаила Саакашвили приступил к работе по сбору доказательств его отравления, стало известно из его интервью грузинской службе «Голоса Америки» на этой неделе.

На этой же неделе исполнительный директор расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев публично обратился к грузинским правоохранительным органам в эфире «Дождя» и предложил помощь и взаимодействие в расследовании отравления бывшего президента.

Все это назвали цинизмом в аффилированной с «Грузинской мечтой» «Силе народа». Депутат Гурам Мачарашвили 11 января, отвечая зарубежным правозащитникам Саакашвили, весь международный резонанс вокруг состояния здоровья бывшего президента привязал к излюбленной дезинформационной теме о втягивании Грузии Западом в войну против России:

«Автор «списка Магнитского» господин Браудер говорит, что за пытками Михаила Саакашвили стоит Путин, который мстит Саакашвили. Легко понять и расшифровать степень той координации, которая ставит целью освобождение от наказания самого масштабного преступника в Грузии – Михаила Саакашвили, дискредитацию власти, вовлечение Грузии в войну и создание угрозы стабильности и мира в стране».

Игнорируют в «Грузинской мечте» и все призывы из Брюсселя и Вашингтона проявить гуманность и отправить Михаила Саакашвили за границу на лечение, и предположение наблюдателей о том, что вся эта ситуация вокруг освобождения Саакашвили и ее исход обязательно отразятся на евроатлантических устремлениях страны. Ироничный тон в «Грузинской мечте» сохраняют с 22 декабря, после появления похудевшего Саакашвили на экране зала суда. Убежденный, что экс-президент всячески старается избежать справедливого наказания за преступления, лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе тогда заявил:

«Вы тоже верите в то, что у Михаила Саакашвили настолько тяжелое состояние, что он не смог побрить бороду и волосы на бок причесать? Я в это не верю, как в это не верит большая часть грузинского населения. Я разделяю ее мнение: этот человек грязно симулирует».

«Грузинская мечта» сделает все, чтобы не отпустить Саакашвили», – считает конституционалист, ассоциированный профессор Университета Ильи Коте Чокорая. Он внимательно следит за ходом судебного процесса, считает его бесспорно политическим, в котором судья (Георгий Аревадзе) не сможет принять решения без политической воли правящей силы. Делится своим мнением Чокорая по поводу наблюдения о том, что, несмотря на хорошо организованную кампанию, «Нацдвижению» не удалось мобилизовать протестный заряд, и на каждое следующее судебное заседание протестующих к зданию тбилисского городского суда приходит все меньше:

«В целом отношение общества к оппозиционному спектру неположительное. Накладывается на это отношение раскол и противостояние в «Нацдвижении» и вообще в оппозиции. И сам Саакашвили, хотя остается «тяжелой артиллерией» на оппозиционном фланге, уже не может консолидировать массовый протест, поддержку. Очень сильная кампания была у «Грузинской мечты» за эти годы против Саакашвили, плюс его собственные ошибки, проступки... Я не вижу для него шанса политического возрождения. Но, видимо, «Грузинская мечта» старается исключить и теоретические опасности, исходящие от него, и не отпустит его до полного политического истощения «Нацдвижения» и самого Михаила Саакашвили».

Коте Чокорая надеется, что в лице Саакашвили Грузия не обретет второго после Звиада Гамсахурдия президента, умершего в гонениях. Судебный процесс по делу о здоровье Саакашвили продолжится на следующей неделе, 17 и 20 января.

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