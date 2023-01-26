Вряд ли в мировой политике можно найти что-то более противоестественное, чем нынешние грузино-украинские отношения на государственном уровне.

Общественное мнение в обеих странах видит друг друга как союзников, вся Грузия до сих пор увешана украинскими флагами, а первые полгода беженцы из воюющей страны бесплатно жили почти везде – от пустующих сельских домов до гостиниц в курортных городках.

Наконец, грузинские добровольцы являются второй после собственно украинцев национальной группой, воюющей в Украине, – точное их число неизвестно, и оно колеблется от тысячи до трех тысяч. В Грузии к ним относятся как к героям и считают их символом национального достоинства.

Беспринципная политика «Грузинской мечты» – естественный страх перед возможностью случайно попасть под раздачу перерос в какую-то патологическую фобию

В общем, на уровне общественного мнения – все в порядке, и на этом фоне еще более дико смотрится постоянная грызня между официальным Тбилиси и Киевом. Нет никаких сомнений в том, что первопричиной этого совершенно ненормального положения является бесхребетная и беспринципная политика «Грузинской мечты» – естественный страх перед возможностью случайно попасть под раздачу перерос в какую-то патологическую фобию. В результате правительство Грузии в отношении войны в Украине держит нейтралитет на грани предательства.

Однако украинцы мне друзья, а «Грузинская мечта» – противник, но, как говорится, истина дороже – время от времени их тоже прорывает, и они делают откровенно, скажем так, недобросовестные заявления.

Например, на днях и.о. посла Украины в Грузии Касьянов заявил, что в случае восстановления авиасообщения между Грузией и Россией возникнет угроза безопасности украинским беженцам, и официальный Киев рассматривает возможность их эвакуации.

Все это заявление – пропаганда от первого слова до последнего. Оно похоже на мелочную придирку: когда вам кто-то категорически не нравится и вы докопались до его прически. Оно настолько нелепое и оторванное от реальности, что от него отмежевались даже многие противники нынешней власти и критикующие ее, в том числе, и за позорную позицию по Украине.

Надо совсем не знать Грузию вообще и конкретно Грузию сегодняшнюю, чтобы не понимать – никакие русские, сколько бы их ни приехало, никак не смогут повлиять на безопасность страны в том ключе, о котором говорит посол, – в смысле проявления какой-то агрессии в отношении украинцев, нападений на них или, не дай бог, каких-то погромов.

Сейчас в Грузии живет более 100 000 российских релокантов, и это довольно большая цифра – если к ним добавить как минимум несколько десятков тысяч прибывших еще до войны, то получится тысяч 150, не меньше. Однако никакого риска с точки зрения безопасности они не принесли – подавляющее большинство русских ведут себя исключительно корректно, не шумят, не хамят и не устраивают пьяные дебоши.

Они знают, что прибывают в страну проукраинскую от А до Я, а если кто-то не знает, то первые минуты пребывания на грузинской земле совершенно четко им дают это понять

Представить себе, что завтра, даже если их станет больше, они вдруг начнут бить украинцев – чепуха полная. Во-первых, они знают, что прибывают в страну проукраинскую от А до Я, а если кто-то не знает, то первые минуты пребывания на грузинской земле совершенно четко им дают это понять. В этой ситуации затевать что-то против украинцев – это как минимум напороться на внушительный ответ со стороны местных и как максимум – суд и депортацию.

Кроме того, подавляющее большинство русских релокантов в Грузии – антипутински настроенная молодежь больших городов, которая уж точно не будет говорить – «пойдем бить украинцев, отомстим за наших».

Не меньшая нелепость – предполагать, что авиасообщение между Грузией и Россией будет восстановлено в обозримом будущем. Надо совсем не знать политические нравы в современной путинской России, чтобы не понять, что именно стоит за многочисленными высказываниями крупных российских чинуш о возможности возобновления авиасообщения с Грузией.

На самом же деле, это призыв к грузинский стороне – инициативу Москва ждет именно от Тбилиси. Невозможно себе представить, что Россия сама, по своей воле откроет воздушное сообщение, так как в Кремле это будут считать проявлением слабости.

Признать, что России сейчас что-то нужно от Грузии, которую там и за страну вообще не считают, – это будет такое унижение для Москвы, что шансов на такое развитие событий очень мало

Признать, что России сейчас что-то нужно от Грузии, которую там и за страну вообще не считают, – это будет такое унижение для Москвы, что шансов на такое развитие событий очень мало. Им нужно, чтобы мы их об этом хорошо попросили, чтобы посылали гонцов, упрашивали, принимали их условия, унижались и клянчили. Лишь потом с барского плеча нам будет позволено летать в Москву напрямую, минуя Ереван или Минск.

Однако в настоящее время официальный Тбилиси этого явно не намерен делать, что вполне понятно – восстановление авиасообщения сейчас, в разгар войны и международных санкций, было был слишком даже для не очень принципиального правительства «Грузинской мечты».

Сегодня эта тема слишком токсична – весь мир прекращает полеты, а мы восстанавливаем? А что делать с самолетами, которые, по идее, эксплуатируют незаконно и мы обязаны их конфисковывать? Да и как на это посмотрят наши западные союзники, которых мы часто разочаровываем, но совсем уж терять не хотим? Нам оно вообще надо? Издержки огромные, а польза – ноль. Русские и так едут в Грузию в больших количествах, так что от добра добра не ищут.

Возможно, многие украинские политики или журналисты этого не понимают, а вот посол понимать обязан.

Есть и несколько других болевых точек, которые мешают нормализации официальных отношений между странами, у которых, по идее, официально никаких разногласий быть не должно, – например, обвинения в адрес Грузии о том, что через нее в Россию попадает санкционная продукция. Хотя при этом нет никаких реальных свидетельств этого. Доказано, что правительство ГМ нарушает все этические и моральные нормы, продавая и транспортируя в Россию потребительские товары – от кока-колы до мебели. Это, безусловно, аморально, однако международные санкции – они не про мораль, а про боеспособность.

И, пожалуй, главная тема, которая вносит разлад в отношения Грузии и Украины, – это позиция Киева по поводу заключения Саакашвили. Нет сомнений в том, что он политзаключенный, и его место на свободе, однако не считаю этого достаточным основанием для непрекращающейся, совершенно неестественной розни между Грузией и Украиной.

В нынешней ситуации по-своему виноваты как Киев, так и Тбилиси, однако очевидно, что грузинскому руководству следовало более разумно и лояльно относиться даже к иногда несправедливой критике со стороны государства, находящегося в состоянии страшной войны.

Впрочем, «разумно» – это не про «Грузинскую мечту».

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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