В Москве высоко оценили «прагматичную линию» властей Грузии по украинскому вопросу. При этом в России намекают, что при условии «формирования нужных предпосылок» Москва решит возобновить прямое авиасообщение и даже отменит визовый режим для граждан Грузии. Генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе не видит в этом ничего плохого.

10 декабря, оценивая перспективы возобновления прямого авиасообщения и визовой либерализации в отношении граждан Грузии, директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар допустил, что, если будут сформированы нужные для этого предпосылки, возможно позитивное решение на этот счет. Также, по словам российского дипломата, двухзначный прогноз экономического роста Грузии достигнут «в значительной степени благодаря впечатляющим доходам от въездного туризма, денежных переводов и торговли с Россией». Напомним, главным условием Москвы для отмены ограничения полетов остается «стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновение угроз для безопасности граждан РФ».

Позиция грузинской стороны по этому вопросу несколько противоречива. Поначалу накануне спецпредставитель премьер-министра страны по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе заявил, что Грузия не планирует в ближайшее время возобновлять прямое авиасообщение с Россией.

Однако сегодня, комментируя исходящие из Москвы сигналы о возможном снятии санкций, мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе заявил, что не видит в этом ничего плохого.

«Прямых рейсов нет, хотя приезжают граждане России. Кроме того, в разных городах России проживает множество граждан Грузии, если не ошибаюсь, до миллиона. Иметь прямые рейсы, не вижу в этом ничего плохого. ...Что плохого в том, что в Грузию попадают те люди, которым не нравится то, что происходит в России, то, что происходит в Украине. Едут не только граждане России, но и белорусы... это было их решением. Моральная проблема в том, чтобы в стране был мир, что вас так беспокоит», – сказал журналистам Каладзе.

Следует отметить, что актуализация вопроса со стороны МИД России произошла после прошедшего на прошлой неделе в Москве форума «Российско-грузинские отношения: перспективы их развития», организаторами которого выступили грузинская общественная организация «Солидарность во имя мира» и комитет Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками. По итогам заседания было принято обращение к руководству двух стран с предложением восстановить прямые авиарейсы, а также отменить визовый режим для граждан Грузии, въезжающих в РФ. По словам главы думского комитета Леонида Калашникова, готовность Москвы связана с «ответственной политикой Грузии в нынешней сложной ситуации».

Как отметил политолог Гия Хухашвили, заявления Каладзе контрпродуктивны и еще более отдаляют европейские перспективы Грузии:

«В то время, когда министры иностранных дел Европейского союза обсуждают новые санкции против России, в Грузии находят позитив от углубления интеграции со страной-оккупантом. Я считаю заявление Каладзе вредным, так как оно фактически ставит Грузию по другую сторону фронта. Россия с радостью восстановит авиасообщение и выдаст это событие для внутренней аудитории за очередную победу на дипломатическом фронте. Для Москвы это будет хорошим сигналом по прорыву международной изоляции, другое дело, непонятно, зачем это нужно «Грузинской мечте». Не буду строить теорий, но коллаборационизм налицо».

Тем временем российские туроператоры уже обсуждают перспективы восстановления авиасообщения. Как заверил «Коммерсант» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, возобновление перелетов могло бы сразу привести к росту числа поездок на 30%. Собеседник издания также отметил, что при открытии авиасообщения Тбилиси и Кутаиси могли бы стать для россиян основными промежуточными узлами при планировании поездок за рубеж.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила 12 ноября в интервью радиостанции France Inter, что после объявления частичной мобилизации более 700 тысяч россиян пересекли границу с Грузией. Эти цифры находят подтверждение в данных погранслужбы ФСБ по итогам первых трех кварталов (январь-сентябрь): напрямую из РФ в Грузию выехали 663 тысячи россиян.

Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.

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