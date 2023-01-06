Украина получит бронетехнику – США, Франция и Германия согласовали поставки Киеву боевых машин для обеспечения ВСУ наступательными возможностями. Что привело Запад, в начале войны явно не желавший вступать в конфронтацию с Россией, к столь активному участию в обороне Украины?

Объявленное Владимиром Путиным «рождественское перемирие» не приведет к миру – западные союзники Украины скептически отнеслись к прекращению огня со стороны российской армии на время празднования православного Рождества. Как отметил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, «36-часовая пауза в российских атаках ничего не даст для продвижения к миру». По его словам, «Россия должна окончательно вывести свои войска, отдать контроль над незаконно захваченной украинской территорией и положить конец варварским ударам по мирным жителям». Не доверяет «мирным инициативам» Кремля и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«Есть агрессор – это Кремль. Есть жертва – народ Украины. Вывод российских войск – единственное серьезное решение, которое приведет к миру и безопасности. Объявление об одностороннем прекращении огня – такие же фальшь и лицемерие, как череда абсурдных, незаконных аннексий и сопровождавшие их референдумы», – написал политик в Twitter.

Ранее похожие заявления сделали глава МИД Германии Анналена Бербок, президент США Джо Байден и официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. В самом Киеве назвали предложение Кремля циничной попыткой выиграть время:

«Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой. А чтобы закончить войну быстрее, нужно совсем другое. Нужно, чтобы граждане России нашли в себе смелость хотя бы на 36 часов, хотя бы во время Рождества освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле. Ваш страх перед ним уничтожает вашу страну, которая тоже уже глубоко... но не в бункере. Закончить войну – это закончить агрессию вашего государства. И война закончится тогда, когда ваши солдаты или уйдут, или мы их выгоним. Так что пусть забирают унитазы – они им в пути понадобятся – и возвращаются к себе. За нашу границу. От 1991 года», – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В Киеве настаивают: Украина вступает в решающую фазу войны, и ее единственная цель – победа. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба отметил, что в этом году Украина получит от союзников оружие, которое не удалось получить в 2022-м. Речь идет о колесных танках и бронемашинах, обещанных Францией, и БМП Bradley и Marder от США и Германии. Берлин также передаст ВСУ еще одну батарею зенитных комплексов «Пэтриот». Об этом договорились президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе состоявшегося 5 января телефонного разговора. Представитель Пентагона Патрик Райдер в связи с этим дал понять, что США отменили негласный запрет на поставки Киеву наступательных вооружений:

«С точки зрения того, что привносят Bradley, очевидно, что это бронетехника, которая может транспортировать пехоту в бой для поддержки как наступательных, так и оборонительных операций, обеспечивая уровень огневой мощи и брони, которые дадут преимущества на поле боя, поскольку Украина продолжает защищать свою Родину. Когда мы видим нынешние позиционные бои вдоль линии фронта, мы понимаем, что это обеспечит возможность украинцам перейти в наступление».

В новом пакете военной помощи, о котором объявили США, будет около 50 боевых машин пехоты Bradley, а общая стоимость пакета составит приблизительно 2,8 млрд долларов.

В целом за 10 месяцев войны отношение Запада к конфликту и своей роли в российско-украинском противостоянии существенно изменилось. В первые дни войны США и в особенности Европа старались не предпринимать сколько-нибудь решительных шагов для изменения баланса сил в пользу Украины. Причем не только на поле боя, но и на дипломатической арене. Отчаянный призыв Киева немедленно принять Украину в Европейский союз наткнулся на столь же отчаянное нежелание объединенной Европы рисковать столкновением с Россией.

«Сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня. Поверьте, нужно заняться более практическими вещами. Членство – это то, что требует времени... в любом случае, займет много лет. Мы же должны дать ответ на ближайшие часы, а не на ближайшие годы, ближайшие часы», – говорил в начале марта прошлого года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

На то, что время, действительно, идет на часы, а не на годы, тогда открыто намекал и российский президент. Владимир Путин на фоне явно идущего вразрез планам Кремля медленного продвижения российской армии бросил на стол свой главный козырь, который должен был заставить Запад отказаться от поддержки Украины. Тогда ядерные угрозы еще воспринимались большинством западных политиков всерьез:

«Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны принимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере – я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все прекрасно знают, – но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства».

Более того, Москва заявила о якобы готовившейся со стороны Запада и Украины биологической атаке на территории России. Об этом, как утверждала российская сторона, свидетельствовали данные, полученные в результате захвата российскими войсками биологических лабораторий, находящихся в непосредственной близости к российской границе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Москвы имеются неопровержимые факты разработки военно-биологических программ:

«Подтверждаем те вскрывшиеся в ходе проведения специальной военной операции на Украине факты, которые свидетельствуют об экстренной зачистке киевским режимом военно-биологических программ. Они реализовывались Киевом при финансировании Соединенных Штатов Америки. Ни о каком мирном использовании в научных целях на благо мира, развития, конечно, речи не идет. Дело в том, что они финансировались по линии Министерства обороны Соединенных Штатов Америки. Мы исходим из того, что Министерство обороны Соединенных Штатов Америки, администрация президента США обязаны ознакомить мировое сообщество – и сделать это официально, а не через их говорящие головы, – с теми программами, которые осуществлялись на Украине».

Но Вашингтон, вопреки задумкам Кремля, не испугался и не отступил, фактически открыв против России второй фронт. США и Великобритания объявили о запрете на импорт углеводородов. Указ президента Соединенных Штатов Джо Байдена о введении энергетического эмбарго, запрещающего импорт в США нефти, сжиженного природного газа и угля из России, включал и запрет на любые инвестиции США и их граждан в российский энергетический сектор:

«Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты нацелились на главную артерию российской экономики. Мы запрещаем весь импорт российской нефти, газа и других энергоносителей. Это означает, что российскую нефть больше не будут принимать в портах США, и американский народ нанесет еще один мощный удар по путинской военной машине. Этот шаг имеет сильную двухпартийную поддержку в Конгрессе, и я верю в нашу страну. Американцы сплотились, чтобы поддержать украинский народ, и ясно дали понять, что мы не будем участвовать в субсидировании войны Путина. Мы приняли это решение в тесной консультации с нашими союзниками и партнерами по всему миру, особенно в Европе, потому что сплоченный ответ на агрессию Путина был моей первоочередной задачей, чтобы сохранить полное единство всего НАТО, всего ЕС и наших союзников. Мы будем продвигать этот запрет, понимая, что многие из наших европейских союзников и партнеров могут быть не в состоянии присоединиться к нам».

К слову, Евросоюз сможет организовать нечто подобное лишь к декабрю 2022 года.

Но если по экономическим санкциям Европа и США смогли прийти к консенсусу и к началу 2023 года ЕС, несмотря на внутренние противоречия, все же сумел последовательно согласовать девять пакетов серьезных ограничений в отношении российской экономики, то с военной помощью Украине в начале войны дело обстояло откровенно неважно. Столкновение России и Североатлантического альянса для многих западных политиков было воплощением самых страшных кошмаров. И сопротивление хоть какому-то участию альянса на стороне Украины было довольно активным. Дошло до того, что президент Зеленский публично усомнился в способности НАТО сдержать Россию, когда она придет на земли альянса. А в том, что Владимир Путин не остановится на Украине, Зеленский не сомневался:

«Да, мы не в альянсе. И я не предъявляю этих претензий. Но украинцы никогда не думали, что альянс и государства альянса – это разное. Что в вопросах жизни и смерти вы порознь можете быть силой, а вот вместе – нет. Что и НАТО может бояться действий России. Я уверен, вы понимаете, что Россия не думает останавливаться на Украине. Не думает и не будет. Она хочет пойти дальше. Против восточных членов НАТО. Государств Балтии, Польши – это точно. Перестанет ли НАТО тогда думать об этом, переживать, как отреагирует Россия? Кто может быть уверен в этом? И есть ли у вас уверенность в том, что 5-я статья способна сработать?»

В итоге уверенность появилась. То, что ВСУ сумели остановить продвижение российских войск, отстоять Киев и даже вынудить армию вторжения отойти с части территорий, заставило Запад поверить в возможную победу Украины на поле боя. А после того, как вскрылись военные преступления в Буче, политики не могли не принять во внимание и мнение своих избирателей, ужаснувшихся трагедии в Буче. В итоге президент США Джо Байден аккурат ко Дню Победы, который Москва была вынуждена отмечать без ожидаемых побед в Украине, подписал закон о ленд-лизе. Второй раз в истории. Первый был в далеком 1941 году и должен был помочь СССР в борьбе с нацистами. Теперь он должен работать против наследницы Советского Союза.

«Я подписываю законопроект, который предоставляет еще один важный инструмент в наших усилиях по поддержке правительства Украины и украинского народа в их борьбе за защиту своей страны и своей демократии от жестокой войны Путина. Каждый день украинцы расплачиваются своими жизнями. И цена борьбы недешевая, но уступка агрессии еще дороже», – заявил Джо Байден.

А Германия, которую ранее многие упрекали за пророссийскую политику внутри ЕС, полностью изменила свое отношение к Кремлю, объявив курс на полный отказ от российских энергоносителей. Свои слова канцлер Олаф Шольц подтвердил запретом на ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2»:

«Наша цель сделать так, чтобы Россия не выиграла эту войну. Именно это стоит за тем, что мы предпринимаем. Речь идет о санкционных пакетах, которые мы согласовываем глобально и во всем мире. И, конечно, это также включает в себя снижение зависимости, в которой мы сегодня находимся. В первую очередь нашей зависимости от импорта российских энергоресурсов».

Владимир Путин в ответ на решение Запада целиком встать на сторону Украины объявил Европе энергетическую войну:

«Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут – ничего не будем поставлять. Мы будем полностью выполнять наши контрактные обязательства. Но если кто-то попытается нам что-то навязать, то, хочу отметить, те, кто навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно, только одно, как в известной русской сказке, приговаривать: мерзни, мерзни, волчий хвост».

А Европа и США в лице НАТО объявили Россию главной стратегической угрозой, изменив таким образом доктрину альянса. Более того, российская агрессия против Украины изменила внешнюю политику Швеции и Финляндии, которые до этого предпочитали сохранять нейтралитет. В итоге, как отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Москва получит 1200 км непосредственной границы с Североатлантическим альянсом:

«Мы согласились провести крупнейшую реструктуризацию нашей коллективной обороны со времен холодной войны, и США, безусловно, примут в этом участие. После этого мы пригласим в НАТО Швецию и Финляндию, что продемонстрирует, что двери альянса открыты. Это покажет, что президенту Путину не удалось закрыть двери НАТО. Он получает обратное тому, чего хотел. Президент Путин будет иметь дело с более широким альянсом НАТО после вступления в альянс Швеции и Финляндии».

Взрывы, выведшие из строя обе нитки «Северного потока», фактически поставили крест на поставках серьезных объемов газа в Европу и лишили Москву рычага для шантажа стран ЕС. Переориентация же на Восток, которую обещал российский президент, по мнению аналитиков, потребует годы и миллиарды вложений. Не говоря уже о дефиците некоторых товаров, которые необходимы для обустройства соответствующей инфраструктуры.

Под занавес года президент Зеленский, впервые покинув страну с начала российского вторжения, встретился в Вашингтоне с Джо Байденом. Итоги визита – США пообещали обеспечить Украину всем необходимым для победы. И последние заявления из Вашингтона и европейских столиц говорят о том, что Байден обещания выполняет, что не может не беспокоить Москву, так и не сумевшую вернуть себе стратегическую инициативу на фронте.

Впрочем, несмотря на это, западные эксперты призывают не списывать Россию со счетов и не повторять ошибки 1930-х годов, когда можно было попытаться предотвратить Вторую мировую войну.

В частности, бывший начальник британского Генштаба Ричард Даннат считает, что Запад должен готовиться к долгому и дорогостоящему сдерживанию России и после окончания войны в Украине. В своей статье для издания Daily Telegraph под заголовком «Путин, может, и провалился, но Запад не готов к тому, что будет дальше» Даннат утверждает, что, даже если Россия будет вынуждена вывести войска из Украины, включая Крым, отношение Кремля к Западу, даже если в нем не будет заседать Путин, вряд ли изменится. И Западу и дальше придется твердо, единым фронтом противостоять любым экспансионистским поползновениям России, постоянно увеличивая военные расходы.

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