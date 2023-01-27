Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, по словам участников митинга, требовавших выделить им жилье, дал им определенные обещания, обнадежил, но в результате ничем не помог и ни одно из предложений не принял. Государственная программа «Жилище» сокращена, в ипотеке отказано, зато была предложена единовременная материальная помощь в размере оплаты аренды жилья на один месяц.

Вышедшие на митинг в Новом районе люди требовали от правительства решения жилищного вопроса, 29 человек просили правительство отдать им недостроенный дом в Новом районе, чтобы они могли своими силами его достроить. Встреча с премьер-министром Александром Анквабом вселила в них надежду на то, что решение проблемы будет найдено. Премьер пообещал им, что проведет аудит жилищных условий, вникнет в проблемы каждого и встретится с каждым из них в среду, чтобы сообщить о принятом решении. Встреча в среду состоялась, но, по словам ее участников, ничего кроме разочарования не принесла.

О том, что предлагали представители вышедших на митинг граждан и что ответил им два дня назад премьер-министр Александр Анкваб, рассказала Диана:

«Мы предложили выдать нам гораздо меньшую сумму, чем та, которую озвучивал он, на восстановление этого дома и сказали, что восстановим этот дом сами, после чего деньги государству мы вернем, но получили ответ: «Нет». Он сказал, что невозможно за такую сумму, за пятьдесят миллионов рублей, восстановить этот дом, так как у него есть подрядчики, которые рассчитали стоимость восстановления дома и озвучили совершенно другую сумму (200 млн рублей). Он сказал, что по этой причине не может нам выделить этот дом. Насчет программы ипотеки сказал, что она не может иметь место, так как люди ее не оплачивали, и пришлось эту ипотечную программу закрыть. На что мы ему сказали, что, может быть, надо было применить какие-то другие меры, но он сказал, что и такое не может быть. Сказал, что очень много людей стоят в очереди, в общем, что бы мы не предложили и не попросили, на все мы услышали ответ: «Нет!»

По словам Дианы, материальная помощь была предложена в такой унизительной форме, что участники встречи от нее отказались:

«Что касается материальной помощи, девочки, которые все-таки пришли с надеждой, что им помогут, были очень разочарованы пренебрежительным отношением. Каждая из них почувствовала себя очень ущемленной, по этой причине все отказались, хотя находились в очень-очень плохом положении. Многие из них могли остаться на улице, так как жилье у них съемное и оплачивать его надо было или в этот день, или они просили своих арендодателей подождать пару дней, рассчитывая на то, что им окажут материальную помощь. То, в какой форме предложили эту материальную помощь, было очень унизительно.

– Почему? Как?

– Единоразовая выплата, и больше мы вам ничем помочь не можем. Вот мы вам подвели итоги, цифры, рассказали, что в прошлом году был ковид, но мы это тоже знаем. Это было в прошлом году, не в этом году. Мы рассчитывали на то, что такой умный человек, как наш премьер-министр, все же найдет выход из положения. Если те предложения, которые мы вносили, были для него глупы, то мы ждали от него предложений. Но от него мы услышали, что у нас ничего не изменится, у нас есть очередь, мы будем по пятьдесят или шестьдесят квартир выдавать, как получится, по сертификатам… Но вы сами понимаете, что для нашей страны это не выход из положения, у нас тысячи людей стоят в очереди по десять лет, по пятнадцать лет, двадцать лет…»

По словам Анжелики Габуния, у которой трое детей и она ждет четвертого, участники митинга намерены добиваться от правительства конструктивного решения их проблем. А встреча с Анквабом показала, что «наш премьер свой народ не любит настолько, что даже этого не скрывает», – сказала она.

Беседовал с участниками митинга, а потом договорился с премьер-министром Александром Анквабом принять и выслушать их представителей лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба. Он прокомментировал результаты переговоров с Анквабом и назвал их оттяжкой и обманом:

«Мы предлагаем расширить эту программу («Жилище»), сейчас она, если не ошибаюсь, 60 млн рублей, ее можно увеличить до 120 млн рублей. У государства эти деньги есть, мы постоянно слышим о перевыполнении планов, о профиците бюджета, я думаю, что, если государство дополнительно выделит в бюджет, снимет с содержания госаппарата и чиновников, ничего страшного не произойдет. А это даст возможность десяткам семей решить свои жилищные проблемы уже в этом году. Плюс к этому мы предлагаем вернуть ипотечное кредитование, когда люди заселялись в дома и потом постепенно выплачивали. Кстати, эта практика уже имела место быть, если я не ошибаюсь, 97% тех, кому предоставили в ипотеку жилье, исправно оплачивали эти взносы. Только три случая были неоплаты…

– А почему тогда программу закрыли?

– Я не понимаю, по какой причине они ее закрыли, не посчитали нужным, вот эта действующая команда ее сузила. А мы считаем, что ее, наоборот, надо расширять, потому что у нас много проблем. Глава государства днем и ночью говорит об иностранных инвесторах, совершаются какие-то сделки, вон форелевое хозяйство продали, какие-то идут истории с другими большими участками. Жилье подорожало, если вчера оно было недоступно, сегодня оно еще больше недоступно для простых граждан. И эта проблема будет только усугубляться, поэтому такого рода программу необходимо было расширять, но это сделано не было. А на сегодняшний день те люди, которые пришли к премьер-министру, мы все надеялись, что он подойдет индивидуально к каждому человеку, к каждой проблеме, к каждой семье, но это не произошло, и они себя чувствуют обманутыми. Я хочу вам честно сказать, что я тоже вижу, что это был просто обман, просто оттяжка времени».

По словам Адгура Ардзинба, ссылка премьер-министра на то, что в очереди на получение жилья в столице стоят 2500 человек, некорректна, так как это общий список, в котором стоят люди, ждущие расширения жилплощади, улучшения жилищных условий и не подпадающие под государственную программу «Жилище», которая была создана для определенных категорий граждан.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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