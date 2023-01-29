Югоосетинская неделя: недокраденная амуниция, споры о гражданстве и страсти вокруг Верховного суда

Информационная неделя в Южной Осетии началась с открытого обращения к президенту Гаглоеву Олега Тезиева, председателя правительства республики в 1991-1993 годах. Он вновь поднял вопрос отмены ценза оседлости для кандидатов в президенты и депутаты, предложил выдать паспорта Южной Осетии этническим осетинам по всему миру. Цитирую с сокращениями:

«Уважаемый Алан Эдуардович! Раздайте паспорта Государства Алания всем этническим аланам (осетинам) мира и отмените цензы оседлости. В таком случае при любом геополитическом раскладе в будущем эта земля останется землей нашего народа. И (тогда больше) … не будут с издевкой говорить: «Осетины – это один стадион». С двадцатитысячным населением нереально обеспечить безопасность и обороноспособность нашего государства и создать нормальную экономику. Все, кто против раздачи паспортов Государства Алания всему нашему народу и против отмены цензов оседлости, – враги нашего государства и нашего народа. Они не хотят, чтобы эта земля стала сильной и процветающей страной нашего народа. Они за то, чтобы она пришла в запустение и в конечном счете стала землей Грузии».

Год назад, выступая на съезде партии «Единая Осетия», за отмену ценза оседлости для кандидатов в президенты высказался и первый президент Южной Осетии Людвиг Чибиров:

«…И еще один вопрос, связанный с нашей Конституцией: речь о пресловутом цензе оседлости. Во второй Конституции, которую мы принимали 8 апреля 2001 года, еще при моем президентстве, – там тоже есть пункт о президентстве. Там прямо написано, что президентом страны может быть гражданин, проживающий в республике 10 лет, без уточнения того, когда эти 10 лет он прожил, в детстве или во взрослые годы. Такое положение имеется в конституции практически всех стран, это не новость, мы это не придумали. К примеру, для того, чтобы стать президентом США, достаточно родиться на территории США. А что же у нас получается? Лет 10-12 назад парламент Южной Осетии откорректировал положение о десятилетнем стаже и вынес следующее решение: постоянное проживание в последние 10 лет. Вдумайтесь, пожалуйста, в эту поправку! Она лишает права участия в выборах президента очень многих граждан, кровными нитями связанных со своей родиной, в том числе многих предприимчивых людей, наших земляков по всей России. Этими поправками, хотим мы этого или нет, мы изолировались от внешнего мира и способствуем тому, что мы варимся в своем собственном соку, без перспектив на будущее».

Из слов первого президента следует, что единственный смысл ценза в нынешнем виде – это сужение политической конкуренции и, в конечном счете, выбора избирателей. Он, по сути, отсекает диаспору, в которой хватает людей, состоявшихся в самых разных областях применения человеческих талантов, республика лишается их знаний и опыта.

Но есть в этом дискурсе и спорные моменты, о которых нельзя не упомянуть.

Среди сторонников ценза, а их тоже хватает, есть мнение, что он отсекает и проходимцев-толстосумов, которым ничего не стоит завалить избирательную кампанию деньгами, а потом, в случае победы, отбить затраты из казны.

Сторонники отмены ценза на это отвечают: югоосетинский избиратель не так прост, чтобы повестись на роскошную кампанию, скорее, наоборот, излишне затратная агитация и поддержка кандидатов со стороны сильных мира сего вызывают у него отторжение. Но где гарантия, что братья на Севере будут столь же несговорчивы?

А это уже второй сюжет, касающийся дискурса о гражданстве.

С одной стороны – это часть во многом романтического «все осетины братья!» С другой стороны, готовы ли жители РЮО к тому, что исход президентских и парламентских выборов будет решаться не в Цхинвале, а во Владикавказе, коль уж там будет проживать большинство граждан?

Пока, согласитесь, перед каждой избирательной кампанией в Южной Осетии придумывают, как сократить влияние северян на выборы, и общественное мнение на юге это поддерживает.

Граждан РЮО на севере уже более двадцать тысяч, но им выделяют лишь два участка по две тысячи бюллетеней в каждом, по принципу «кто живет в Южной Осетии, тому и выбирать». Пока так.

Как повлияет на обороноспособность страны массовая раздача паспортов – тоже вопрос. Все-таки приедут защищать люди с сильной внутренней мотивацией, добровольцы, а не те, у кого есть паспорт. В 2008 году на севере проживало более двадцати тысяч югоосетинских граждан, сколько из них приехало защищать Цхинвал? Хотя, надо признать, в те дни пробраться через кордоны российских силовиков на границе было непросто.

Очевидно, Олег Тезиев предлагает проект сетевого общества и такой же сетевой экономики, когда соплеменников, разбросанных по большому миру, объединяет чувство сопричастности, идеология совместного выживания, созидания и т.д., а Южная Осетия - это место, где эта сеть поддерживается, где осуществляется ее юрисдикция и куда со всего мира поступают средства на поддержание сети, а в случае необходимости приходит помощь для ее защиты. Идея не нова, она не теряет актуальности для многих народов. И главное, она предполагает общественный консенсус и наличие мотивированной элиты, способной взять на себя эту ношу.

К другим темам. На этой неделе президент Южной Осетии Алан Гаглоев представил парламенту кандидатуру Виталия Джиоева на должность председателя Верховного суда.

Джиоеву 54 года. По первому образованию он филолог (русский язык и литература). В 2000 году окончил юридический факультет Цхинвальского института управления и права по специальности «Юриспруденция».

Он уже работал в судебной системе. В 2005 постановлением парламента Джиоев был назначен на должность судьи Высшего арбитражного суда РЮО. В 2013 году по представлению Леонида Тибилова депутаты одобрили его кандидатуру на должность заместителя председателя Верховного суда.

Указом президента Гаглоева от 31 октября 2022 года Виталию Джиоеву присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Республики Южная Осетия».

Присвоение звания является верным признаком того, что на момент подписания указа кандидатура на вакантный пост уже отобрана и одобрена президентом. То есть она появилась не вдруг, но как результат кадровой селекции Алана Гаглоева.

При этом следует отметить, что указ не был опубликован на официальном сайте президента. Его, по сути, скрыли, очевидно, чтобы до поры не предавать огласке.

Почему так, – понятно: в бытность работы зампредседателя ВС РЮО у Джиоева были разногласия, если не сказать конфликт в ту пору со спикером парламента Анатолием Бибиловым и его фракцией «Единая Осетия» из-за так называемой судебной реформы в конце 2016 начале 2017 годов.

Анатолий Бибилов продавливал объединение Арбитражного и Верховного судов по российскому примеру. Под предлогом реорганизации тогдашний спикер затеял и процедуру досрочного переназначения судей. Очевидно, чтобы провести в систему своих протеже и главное, по уверениям местных экспертов, – еще до президентских выборов сменить на посту председателя ВС РЮО Илону Хугаева на своего соратника Олесю Кочиеву. Это было важно на случай, если решать исход президентских выборов придется в суде.

Закон «о Верховном суде» – конституционный, соответственно, поправки в него требуют одобрения двух третей депутатского корпуса. Такого количество голосов Бибилов не набирал, поэтому решил провести изменения в рамках принятия закона о бюджете в той его части, где описываются траты на содержание судейского корпуса. Закон о бюджете принимается простым большинством.

Против выступили двое – председатель ВС РЮО Илона Хугаева и ее заместитель Виталий Джиоев. Джиоев озвучил свою позицию в парламенте, чем вызвал недовольство парламентского большинства, дело дошло до оскорбительных выпадов сто стороны спикера. На это Джиоев ответил предложением к председателю парламента выйти поговорить по-мужски. До этого случая у него была репутация человека невозмутимого.

Непонятно, как эта история повлияет на голосование в законодательном собрании, где у «Единой Осетии» по-прежнему самая крупная фракция. Пока можно констатировать, что идут сложные обсуждения кандидатуры в кулуарах парламента. Депутат Давид Санакоев считает, что коллегам стоит посмотреть на предстоящее обсуждение претендента на пост председателя под другим углом:

«Нам нужен не «единоос», не «ныхасовец» или представитель какой-то другой политической силы. Это в первую очередь не нужно им самим, потому что мы все хотим одного и того же – правосудия. Мы хотим быть уверены, что сможем отстоять свое достоинство, когда правда за нами, когда буква закона на нашей стороне, и неважно, кто противостоит нам в суде – чиновник, силовик или даже целое государственное ведомство. Пусть не сразу, но мы должны к этому прийти. В этом смысле кандидатура Виталия Джиоева подходящая. Он и человек приличный, и его профессиональные качества внушают доверие, что справится с этой должностью».

Завершил информационную неделю скандал. Около двух недель назад один из анонимных телеграм-каналов, пишущих о Южной Осетии, сообщил о планах действующих властей продать специальное оснащение бойцов батальона специального назначения, ранее приобретенное за 6,5 млн рублей.

В публикации говорилось, что оснащение было оплачено Анатолием Бибиловым в 2021 году, но поставщик доставил его лишь в августе 2022 года. С тех пор комплекты «лежат и пылятся в складах Минобороны».

Телеграм-канал утверждал, что Алан Гаглоев и глава Минобороны Марат Павлов сговорились продать тепловизоры, спецрюкзаки, бронежилеты, значительно подорожавшие после начала российской специальной военной операции в Украине.

В четверг информагентство «Рес» опубликовало официальную реакцию Минобороны по поводу этого обвинения. Представители оборонного ведомства отметили, что закупка обмундирования для личного состава батальона спецназа осуществлялась прежним руководством Минобороны. Поставщик договорных обязательств не выполнил, комплекты недооснащены, причем в них не хватает как раз тех дорогостоящих тепловизоров и много другого. Командование батальона недокомплект принимать отказывается, поэтому он пылится на складах. А тем временем телеграм-каналы обвиняют президента и министра обороны, будто они хотят продать это самое недопоставленное оборудование.

История, которую мы сейчас наблюдаем, считает блогер Алан Парастаев, это переадресация претензий. Как было со сносом старого моста. Его затеял Анатолий Бибилов. Он включил этот проект в программу соцэкономразвития и даже потратил часть выделенных Россией на снос моста денег. Но когда речь зашла об исполнении приятых обязательств, экс-президент вдруг стал защитником архитектурного пятника, а Алан Гаглоев – губителем исторического облика Цхинвала.

Так и по другим пунктам «бибиловского наследия», которые всплывают то здесь, то там, будь то история с армейским оснащением или чем-то еще, говорит Алан Парастаев:

«Я был в числе тех, кто участвовал в акциях в защиту моста. Меня тогда удивляло, почему бы ему не сказать: «Ребята, это не я». Решение принималось еще до моего избрания, и мы теперь перед российскими партнерами связаны обязательствами довести начатое до конца. Я примерно знаю, почему Гаглоев не переадресует претензии своему предшественнику и по другим претензиям, хотя мог бы это сделать. Не в наших традициях жаловаться и переадресовывать упреки. Может быть, здесь присутствует и такая причина – он бы тогда неизбежно перекладывал часть ответственности на российскую сторону, она ведь тоже принимала участие в решении о сносе моста. Надо сказать, не только у меня возникают такие вопросы: почему он принимает на себя все эти малоприятные истории?»

Отчасти Гаглоев и сам в этом виноват – он упускает инициативу, за что будет расплачиваться дважды.

Первая расплата – это разочарование избирателей, протестного электората, потому что он не провел расследований деятельности предшественников сразу после избрания. Время упущено, за это и вторая расплата – Анатолий Ильич все повесит на него. Уже вешает.

И в то же время понятно нежелание Гаглоева не устраивать массовую расправу над теми, кто не устоял перед искушением обогатиться за казенный счет, кто использовал возможности, предоставленные властью. Все-таки в маленьком обществе шашкой особенно не помашешь.

В этом смысле сдержанность Гаглоева вполне понятна, и даже делает ему честь. Вопрос – во что это ему обойдется.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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