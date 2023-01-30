Нерешительность западных политиков в вопросе предоставления Киеву необходимых вооружений может свести на нет осенние успехи ВСУ. Москва пытается затянуть конфликт и «пересидеть» Запад. Окно возможностей для масштабного наступления украинских войск с каждым днем становится все уже.

Задержки в предоставлении Украине тяжелого вооружения не дают Украине перейти в масштабное контрнаступление. Долгие дискуссии о целесообразности поставок лишь усугубили проблему возвращения Киевом своих территорий, захваченных Россией. Такой вывод сделали эксперты американского Института изучения войны (ISW). Инициатива, которой Украина завладела к осени прошлого года, постепенно сходит на нет, считают аналитики.

После удачных прорывов в Харьковской области и оставления россиянами Херсона война перешла в фазу позиционного противостояния, и время играет на руку Москве. По мнению влиятельного американского издания The Wall Street Journal, именно такие опасения и заставили западных лидеров резко изменить тактику и значительно увеличить военную помощь Киеву. На этом, в частности, настаивает генсек НАТО Йенс Столтенберг:

«Если мы не хотим, чтобы победили самодержавие и тирания, то украинцам нужно оружие, такова реальность».

Президент Украины Владимир Зеленский, со своей стороны, не устает напоминать об еще одной реальности: окно возможностей для Украины не бесконечно, а для того, чтобы переломить ход войны, Киеву необходимо предоставить как можно быстрее более мощное оружие, в том числе боевые танки и системы противовоздушной обороны:

«Россия надеется затянуть войну, истощать наши силы. Следовательно, мы должны сделать время нашим оружием. Должны ускорять события. Ускорять поставки и открытие новых нужных оружейных опций для Украины».

На Западе же долгое время надеялись, что после тяжелой зимы, серьезных военных потерь и ухудшения экономической ситуации в результате беспрецедентных санкций Москва будет стремиться свернуть конфликт и начнет искать возможности для мирных переговоров. Однако подобный расчет, похоже, не оправдался: к годовщине своего вторжения в Украину Москва, несмотря на понесенные потери и введенные рестрикции, похоже, намерена развернуть новое наступление в Украине:

«Ситуация тупиковая. В очередной раз это приводит к существенной эскалации. Это приводит к тому, что все больше и больше стран НАТО оказывается непосредственно вовлеченными в конфликт. Но потенциально изменить ход событий не способно и не изменит их. Спецоперация будет продолжена», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вероятно, в Кремле рассчитывают, что со временем население Европы и США будет все с меньшим энтузиазмом поддерживать усилия своих правительств по оказанию помощи Украине. К тому же в некоторых странах за это время могут смениться лидеры. Похожие мысли, по мнению некоторых комментаторов, заботят и нынешнего канцлера Германии. Олаф Шольц, вынужденный под давлением союзников принять решение об отправке немецких танков в Украину, категорически против того, чтобы такие решения стали тенденцией:

«Что нам сейчас нужно, так это серьезные дебаты, в которых нужно решить, как не развязать войну, в которой на первый план выйдут внутриполитические мотивы, а не поддержка Украины. Когда речь идет о таких важных вещах, как вооружение, все должно быть рационально взвешено. Еще раз напомню, что в самом начале войны мы с американским президентом исключили введение, например, «бесполетных зон», потому что это привело бы к прямой эскалации войны между Россией и НАТО. И мы также отвергли, например, такие бессмысленные запросы, как введение сухопутных войск. Что касается боевых самолетов, это очень гипотетический вопрос на данный момент. Поэтому я бы не хотел сейчас на него отвечать. Но, конечно, мы находимся в тесной координации с нашими партнерами по всем этим вопросам. Мы не хотим, чтобы НАТО или Германия стали стороной конфликта в войне с Россией. Но, конечно же, мы будем и впредь очень активно поддерживать Украину».

При этом не только германский канцлер, критикуемый союзниками, уклоняется от ответа на вопрос о предоставлением Украине необходимого вооружения. США, обещавшие передать ВСУ 31 танк «Абрамс», по информации издания The Washington Post, обеспечат их доставку только к концу 2023 года или даже в начале 2024-го. Отсрочка вызвана тем, что эти танки не будут изъяты со складов Пентагона, а будут специально закуплены для Украины. Также танки не будут оснащены специальной броней из обедненного урана. Это – засекреченная конструкция, и в США не хотят, чтобы она попала в руки России, если танки будут захвачены на поле боя, подчеркивает газета. Да и у самой американской администрации не за горами выборы, и оппоненты, в первую очередь в лице бывшего президента Дональда Трампа, не устают повторять: война с Россией – губительна для США:

«Из-за слабости и некомпетентности Джо Байден поставил нас на грань Третьей мировой войны. Мы находимся на грани Третьей мировой войны, на всякий случай, если кто-то этого не знает. Как президент, я верну мир. Я бы заключил мирное соглашение в течение 24 часов».

При этом противники осторожного похода в противостоянии с Россией считают, что при таком раскладе Кремль, очевидно готовый продолжать мобилизацию, вполне может выиграть войну, придерживаясь тактики затягивания конфликта. Во всяком случае, западные разведки пока не видят никаких признаков того, что Кремль задумается о сворачивании конфликта из-за санкций. Также, уверены цитируемые западными СМИ эксперты, политики в Европе и США прекрасно понимают, что Россия обладает достаточными ресурсами, чтобы наладить производство оружия без использования западных технологий.

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