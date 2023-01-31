Президент Байден отрицательно ответил на вопрос о предоставлении Украине американских боевых самолетов. Тем временем Россия продолжает наращивать ресурсы для нового наступления, и промедление с поставками вооружений может обернуться серьезными проблемами для Украины.

Президент США Джо Байден высказался предельно ясно и лаконично: Украина не получит американские боевые самолеты F-16. За ответом «нет» не последовало никаких разъяснений. Это пришлось делать координатору по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джону Кирби:

«Я могу сказать, что многие вооружения уже поставляются и будут отправлены в ближайшие недели и месяцы. Это те виды вооружений, которые, как мы ожидаем, будут иметь решающее значение для оказания помощи украинцам в боевых действиях сейчас, в зимнее время, а также весной».

Пентагон подтвердил, что более 60 предназначенных для Украины БМП Bradley уже на пути в Европу. Судно с этим грузом вышло из порта Норт-Чарльстон 25 января.

В Киеве, со своей стороны, назвали количество танков, которые ВСУ получат в рамках первой волны поставок тяжелых вооружений. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба:

«В первой волне Вооруженные силы Украины получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей. Это Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. И очень рассчитываем на Leclerc».

По словам Кулебы, так называемая танковая коалиция стран насчитывает сейчас 12 участников, однако пока рано говорить о реальных вкладах каждого из этих государств, так как необходимы внутренние бюрократические процедуры, чтобы решения воплотились в реальность.

Что касается упомянутых главным украинским дипломатом французских танков Leclerc, то этот вопрос обсуждался сегодня в Париже. Президент Пятой республики Эммануэль Макрон принимал министра обороны Украины Алексея Резникова. Но если по танкам виден явный прогресс, то боевые самолеты – куда более сложная задача. Несмотря на то, что Макрон, комментируя подобные перспективы, отметил, что, «в принципе, ничего не запрещено», он также указал, что подобное может произойти лишь в том случае, если не повлечет за собой эскалацию, а потому каждый такой вопрос «будет рассматриваться отдельно».

Эскалацию, в случае принятия подобного решения, не устают обещать в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что попытки ближайших союзников Киева из стран Восточной Европы продавить решение о предоставлении Украине всех необходимых вооружений, включая авиацию, не изменят ситуацию на поле боя и лишь усугубят страдания украинцев:

«В целом мы видим крайне агрессивную позицию со стороны представителей стран Балтии и Польши. Они, видимо, готовы на все, чтобы спровоцировать дальнейшее противостояние, мало заботясь о последствиях. Конечно, очень печально, что в этих условиях лидеры крупных европейских стран, которые движут всеми европейскими процессами, к сожалению, не уравновешивают представителей с экстремистскими наклонностями. Что касается увеличения вовлеченности стран «коллективного Запада» в этот конфликт, то оно очевидно. Это увеличение происходит. Мы это отмечаем и еще раз повторяем: это не поможет изменить ход событий».

О том, что ход событий ведет к попытке Москвы вернуть инициативу на поле боя путем масштабного наступления, говорят западные эксперты. По данным британской разведки, за последние дни Россия перешла от разведки боем в районе Павловки и Угледара к скоординированным атакам. Военные аналитики Его Величества считают, что российское командование, вероятно, разрабатывает новое направление наступления в Донецкой области, чтобы отвлечь украинскую армию от Бахмута. О том, что наступление может начаться в ближайшее время, говорит и президент Украины Владимир Зеленский:

«Я думаю, что Россия очень хочет какого-то большого реванша. Думаю, она начала его. И я думаю, что им не удастся обеспечить свое общество каким-то убедительным положительным результатом в наступлении. Я уверен в нашей армии. Мы будем их всех понемногу останавливать, разбивать и готовить свое большое контрнаступление».

С тем, что Москва не готова к компромиссам и обязательно сделает еще одну попытку решить конфликт в свою пользу силой, согласен и генсек НАТО. Йенс Столтенберг уверен, что нет никаких признаков того, что Россия готовится к мирным переговорам, а российский президент Владимир Путин сохраняет свои максималистские цели в отношении Украины.

«Проблема в том, что мы не видим никаких признаков того, что президент Путин и власти в Москве готовятся к миру. Мы видим обратное. Мы видим, что они готовятся продолжать войну, что они мобилизуют еще солдат, более 200 тысяч человек, а возможно, даже больше. Что они активно приобретают новое оружие, боеприпасы, наращивают собственное производство, приобретают больше оружия у других авторитарных государств, таких как Иран и Северная Корея. И самое главное, мы не видим никаких признаков того, что президент Путин изменил свою общую цель этого вторжения, которая состоит в том, чтобы контролировать соседа, контролировать Украину. Так что, пока это так, мы должны быть готовы к долгому пути. Потому что для всех нас, кто верит в демократию, в основанный на правилах международный порядок, крайне важно, чтобы президент Путин не выиграл эту войну».

Заявление Столтенберга подтверждает прогнозы западных аналитиков о том, что российские силы создают условия для начала наступления на востоке Украины в ближайшие месяцы. И то, что Запад продолжает спорить о необходимости предоставления Украине тех или иных видов вооружений, может обернуться проблемами на фронте.

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