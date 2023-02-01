Украина может получить преимущество на поле боя в ближайшее время. США, по всей вероятности, приняли решение предоставить Киеву более дальнобойные ракеты. Это вряд ли даст возможность ВСУ перейти в наступление, но может сорвать планы Москвы нанести мощные удары по украинской обороне в ближайшее время.

Украина в ближайшее время может получить от США ракеты радиусом действия до 150 км. Агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации президента Байдена отмечает, что в новый пакет военной помощи, анонсированный Вашингтоном, войдут высокоточные планирующие ракеты Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB). Эти самонаводящиеся снаряды американо-шведской разработки могут использоваться, в том числе, системами HIMARS и поражать движущиеся цели. До сих пор предел дальности ракет, которые западные союзники предоставляли ВСУ, не превышал 80 километров. Если информация окажется точной, то такой жест Вашингтона можно рассматривать как компромиссное решение – Киев настаивал на получении более дальнобойных ракет ATACMS с радиусом действия до 300 километров. Но Запад серьезно опасается, что Киев не устоит перед соблазном ударить по территории России, что может привести к неконтролируемой эскалации.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин увязывает это с планами США и их союзников добиться поражения России, не считаясь с потерями среди украинцев:

«НАТО поднимает ставки, сохраняя мечты о так называемом стратегическом поражении России. Но этого не произойдет. При этом, конечно же, мы отмечаем увеличение как объемов, так и номенклатуры военной техники, поставляемой марионеточному киевскому режиму, в том числе наступательных вооружений. Логика этого в том, что США и их союзники настроены вести войну против России до последнего украинца».

С другой стороны, к имеющимся в распоряжении ВСУ ракетам дальностью до 80 км российская армия, судя по всему, уже приспособилась, отодвинув критически важные объекты за границу досягаемости этого оружия, таким образом снизив эффективность комплексов HIMARS, благодаря которым Украина сумела существенно нарушить логистические хабы российской армии и успешно поразить командные пункты, что привело к ряду серьезных поражений Москвы на фронтах. Расширение зоны действия высокоточных боеприпасов в два раза может вновь качнуть чашу весов в сторону Украины.

Но в Москве продолжают настаивать – это Киеву не поможет:

«Да, это прямой путь к эскалации напряженности, к повышению уровня эскалации – мы это видим. Это требует от нас большего, но это не изменит хода событий – спецоперация будет продолжена», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О том, что российская армия существенно изменила тактику боев в Донбассе, активно пишет западная пресса. Газета The New York Times отмечает, что если раньше российские войска стремились первым делом окружить город, оставляя ВСУ возможность отступления, то теперь Москва, видимо, приняла решение продавливать украинскую оборону за счет количества солдат, массово гибнущих при штурмах населенных пунктов. И Украина вынуждена терять хорошо подготовленных бойцов, отражая бесконечные лобовые атаки.

В самом Киеве уверены: российский президент Владимир Путин может попытаться провести масштабную атаку с севера, юга и востока, как это произошло 24 февраля 2022 года, приурочив ее к годовщине войны. Об этом, в частности, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. А президент страны Владимир Зеленский призвал союзников не допустить реванша Кремля:

«Наши силы обороны и безопасности, государственные власти Украины, наши партнеры – мы все вместе направляем наши усилия так, чтобы России не только не удалось отыграться на поле боя, а чтобы оккупант потерял в своих попытках реванша последнюю надежду на агрессию. Проигрыш России сделает безальтернативным надежный и продолжительный мир».

В числе новых союзников Киева – новоизбранный президент Чехии. Петр Павел уверен, что место Украины в НАТО и что это необходимо сделать сразу после окончания войны. Этот шаг, по словам бывшего генерала, существенно укрепит альянс, так как украинская армия по факту будет самой опытной в Европе, а сам Киев заслужил быть частью сообщества демократических государств.

Активно поддерживает новый чешский лидер и предоставление Украине всех видов вооружений, в том числе боевых самолетов. По его словам, в этом вопросе не может быть никаких табу. Петр Павел призвал союзников не затягивать с решением, как это было с тяжелыми танками, так как фактор времени сейчас очень важен для Украины.

Еще одним дипломатическим приобретением для Киева может стать вернувшийся в большую политику Биньямин Нетаньяху. Премьер-министр Израиля, которого многие упрекали в симпатиях к российскому президенту, не исключил возможности военной помощи Украине. Ранее Израиль настаивал, что намерен ограничиться только гуманитарной помощью, которую страна предоставляет Украине с первых дней войны.

По словам Нетаньяху, в Иерусалиме готовы рассмотреть даже поставку новейшей системы ПВО «Железный купол» для защиты украинского неба, хотя раньше израильская сторона настаивала, что эта система не предназначена для использования на таких обширных территориях как Украина.

Никаких конкретных обещаний Нетаньяху давать не стал, но отметил, что готов выступить и посредником в конфликте, если на то будет согласие воюющих сторон и стратегического союзника Израиля – США.

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