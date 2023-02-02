Еще до того, как вчера вечером в абхазском сегменте соцсетей появились призывы к населению, без указания организаторов акции, прийти сегодня в десять утра на митинг у здания администрации президента Абхазии для выражения протеста против резко увеличившегося в феврале объема веерных отключений электричества и в целом проблем в стране, такая идея, что называется, витала в воздухе.

Напомним, что 31 января РУП «Черноморэнерго» объявило, что вводит новый график ограничения поставки электроэнергии абонентам. Эта вынужденная мера, было сказано в сообщении, связана с тем, что объем электроэнергии, поставляемой по перетоку из Российской Федерации, в феврале будет меньше того, что Абхазия получала в январе. Если объем перетока в январе составлял 250 млн. кВт/ч, в феврале он снизится до 190 млн. кВт/ч, а уровень потребления электроэнергии в сутки сохраняется на прежнем уровне – 11 млн. кВт/ч. Новый график вводится и на высоковольтных линиях, питающихся с ИнгурГЭС. Это обусловлено критически низким уровнем воды в Джварском водохранилище – 410 м, и низким объемом притока воды – порядка 25 м³. Ограничения коснутся всех категорий потребителей, так как отключению подлежат не отдельные подстанции, а высоковольтные линии, сообщает «Черноморэнерго». В итоге вместо двух часов суммарно в сутки в январе, отключения в феврале стали суммарно составлять пять часов, а кое-где и семь. Причем через день график отключений пришлось поменять на новый.

В этой ситуации идея протестного митинга обрела уже зримые черты, и это выразилось в полемике в социальных сетях ее сторонников и противников. Раньше такого не бывало; если прошлой зимой изредка и звучали голоса призывающих к уличным протестам, их оппоненты предпочитали не реагировать на эти призывы, а если и высказывались, но в переписке между собой: «Эти люди чего хотят – чтобы отменили «веер» и у нас от перегруза рухнула вся энергосистема?»

А сейчас завязался обмен мнениями. Вот несколько цитат:

Fatima Latsuzhba: «Свет дали на 10 минут!!!!! Ждали 2 часа, голодные, холодные, даже чайник не успели вскипятить! В чем дело????????? Хлеба в магазинах нет, так как не могут печь без света в пекарне! Мы что, в блокаде, я не понимаю! Воды нет, естественно, тоже»;

«Свет дали на 10 минут!!!!! Ждали 2 часа, голодные, холодные, даже чайник не успели вскипятить! В чем дело????????? Хлеба в магазинах нет, так как не могут печь без света в пекарне! Мы что, в блокаде, я не понимаю! Воды нет, естественно, тоже»; Аида Хашиг: «И что дальше? Уйдет с поста, а кто придет со светом и воды принесет? Значит, есть проблемы и их решают, как могут. А вы только собрать людей и кричать, как нам плохо живется, больше ничего не умеете. Если бы раньше решено было, проблем не было бы, прекрасно все знаем. И еще у всех майнинги, кроме меня. Отключите все их – но так не хотите. А как тогда улучшить свет, если провода не выдерживают?»;

«И что дальше? Уйдет с поста, а кто придет со светом и воды принесет? Значит, есть проблемы и их решают, как могут. А вы только собрать людей и кричать, как нам плохо живется, больше ничего не умеете. Если бы раньше решено было, проблем не было бы, прекрасно все знаем. И еще у всех майнинги, кроме меня. Отключите все их – но так не хотите. А как тогда улучшить свет, если провода не выдерживают?»; Фата Габния: «Надо их убрать всех, зла не хватает»;

«Надо их убрать всех, зла не хватает»; Аида Хашиг: «Я вас всех понимаю, я же живу здесь. Все, что происходит, и мне неприятно, однако же вопрос тем, кто возмущается; какой выход из ситуации, каждые два года менять президента? От того, что мы их меняем, хуже мы себе делаем»;

«Я вас всех понимаю, я же живу здесь. Все, что происходит, и мне неприятно, однако же вопрос тем, кто возмущается; какой выход из ситуации, каждые два года менять президента? От того, что мы их меняем, хуже мы себе делаем»; Владик Зухбая: «Сколько уже дождя не было, в ГЭС не хватает воды, не видите – речки высохли, Митинг что решит? Поезжайте, посмотрите сами».

На сегодняшний митинг пришло лишь около тридцати человек. После него «Эхо Кавказа» связалось с тремя нашими постоянными экспертами, и их мнения оказались, как и у интернет-пользователей, весьма разными. Вот что сказала член совета директоров Центра гуманитарных программ Лиана Кварчелия:

«Я думаю, что тридцать человек – это не говорит о том, что все смирились с этой ситуацией. Я думаю, что очень много людей, которые недовольны ситуацией, но просто сидят пока дома. Но если так будет продолжаться, терпение у народа лопнет. Очень много неясного, во всяком случае, для меня. На ремонте «Ачгуары» недосчитались, говорят, пятьдесят миллионов рублей. Если только здесь, то сколько на других делах не досчитались? Если бы эти миллионы использовались так, как было предусмотрено, то не возникли бы вообще разговоры о продаже нашей энергетической системы. Потихоньку, поэтапно, постепенно восстанавливали бы – и сегодня не оказались бы в такой ситуации. Ну, я дилетант в этом вопросе…»

Тем не менее, сказала Лиана, и дилетант видит какие-то очевидные вещи. Ведь в куда более экономически благополучных странах не транжирят так электроэнергию и не игнорируют так оплату за нее:

«У нас какая-нибудь кампания ведется по экономии электроэнергии? У нас кто-нибудь объясняет людям, что надо из розетки вытаскивать провод, если ты, скажем, в этот момент не заряжаешь телефон? Днем уличные фонари горят, меня это возмущает. Вот есть еще должники… Я сейчас не говорю о пенсионерах несчастных, которые получают нищенскую пенсию. Но у нас что, нет других должников, которые годами не платят? Если вы не можете заставить людей заплатить, то что вы можете?»

Профессор Абхазгосуниверситета, доктор исторических наук Валерий Бигуаа подошел к сегодняшнему митингу с другой точки зрения:

«Вот те, кто собирается… Кто это организует, тоже знаю. Человек троих как минимум я знаю, которые хотят занять кресло президента. Вот это их как раз и двигает, больше ничего. Нужно войти в положение вещей. А в чем это выражается? Действительно, ИнгурГЭС не может работать без воды. В горах нет достаточно снега, нет таяния. Естественно, воды мало, значит света нет. Когда отключают электричество, там, где насосные, и воды в водопроводе нет. В конце концов, слепо вот так идти во власть… Кто бы сейчас ни пришел, хоть Наполеон Бонапарт, чтобы сразу же свет появился без ограничений, вода без перебоев, этого никто не может сделать… А они знаешь чего могут добиться? Сейчас мы свет получаем по перетоку из России…

– Да, минимум пол-Абхазии…

– Могут вообще отключить. В конце концов, правительству России это может надоесть. «Что это за люди, – скажут, – что за народ, что каждые три-четыре года у них происходит переворот?»

Общественно-политический деятель Астамур Какалия нам сказал:

«На мой взгляд, требовать: предоставьте свет (бесперебойный) – это не получится, потому что даже при всем желании правительство, власти, руководство страны не могут это обеспечить. Но вот это народное недовольство, оно будет закипать. Это, на мой взгляд, только верхушка айсберга – эти тридцать человек, которые пришли на акцию перед администрацией президента. Народное недовольство существующей системой, существующим бюджетом, существующей вообще схемой работы госорганов, оно будет выплескиваться все больше и больше. Остановить его какими-то аргументами невозможно. Остановить его можно только разумной кадровой политикой, соблюдением антикоррупционных мер, поддержкой малого бизнеса, конкурсным подбором кадров и так далее. То есть простейшими вещами можно вернуть доверие общества».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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