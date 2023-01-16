В конце прошлой недели премьер-министр Абхазии Александр Анкваб по поручению президента Абхазии провел совещание, на котором обсуждалась ситуация в энергетике. Прозвучавшие там заявления прокомментировал экс-депутат парламента шестого созыва Гарри Кокая. Он уверен, что проблемы в энергетике являются результатом управленческих решений правительства.

В пятницу, 13 января, на канале Абхазского государственного телевидения вышел репортаж об оперативном совещании, которое по поручению президента провел премьер-министр Александр Анкваб. В нем участвовали министр экономики Кристина Озган, министр финансов Владимир Делба и первый вице-премьер Беслан Джопуа. Темой совещания была текущая ситуация в электроснабжении страны.

Напомним, что потребление электроэнергии так сильно выросло за последние три года, что дефицит ее не могут заполнить совместными усилиями даже российский переток и поступление с ИнгурГЭС. Население живет в условиях, когда энергия подается по графику. В социальных сетях раздаются призывы не платить за потребление электроэнергии по резко выросшим тарифам. В 2022 году стоимость одного киловатт-часа электроэнергии выросла с 40 копеек до 90 копеек, а с января 2023 года увеличилась еще до 1 рубля 30 копеек. С учетом того факта, что Абхазия ничего не платит за генерацию, а приборов учета у подавляющего числа абонентов вообще нет, никому не понятно, на каком основании растут тарифы, при этом собираемость платежей существенно падает. Правительство ограничивается заявлениями об отсутствии денег на текущий ремонт оборудования и электросетей.

На пятничном совещании премьер-министр Александр Анкваб проинформировал население о том, что Россия предоставит Абхазии безвозмездно переток электроэнергии на сумму два миллиарда рублей:

«Мы же могли и не получить этот переток? Могли получить на платной основе. Это больше двух миллиардов рублей. Точка была поставлена после последних переговоров президента страны с руководством Минэнерго и с господином Новаком. И ситуация была непростая. Спекуляции на эту тему неуместны вообще. К сожалению, это данность, таково состояние нашей, так называемой энергетической отрасли. Это случилось не сегодня, не за один день. Нам надо ее любыми объективными усилиями поддерживать. Наши граждане – плательщики за электроэнергию, даже такую, должны поддержать. Иначе вообще ничего не будет. За последние годы уровень оплаты за потребленную электроэнергию физическими лицами упал ниже критического уровня. И тут мы не можем обойтись без поддержки. Если мы все перестанем платить за потребляемую электроэнергию, вообще ничего не будет. Средства, которые необходимы для покупки нужного объема электроэнергии, в бюджете отсутствуют».

Заявления, которые прозвучали на совещании, прокомментировал экс-депутат шестого созыва парламента, который входил в состав группы депутатов, активно занимавшихся вопросами энергетики, Гарри Кокая. В частности, он назвал причину резко возросшего потребления:

«Что касается перетока: Анкваб пытается преподнести обществу свои управленческие провалы как успех. Они считают, что мы должны их благодарить за то, что они договорились о перетоке с Российской Федерацией. Я хочу напомнить нашим гражданам, вследствие чего образовался такой дефицит. С приходом этой власти в 2020 году после решения о легализации майнинга нагрузки выросли на 500 млн киловатт, через год еще на 500 млн киловатт, то есть сегодня мы потребляем три миллиарда киловатт-часов в год, а в 2019 году потребляли примерно до двух миллиардов киловатт-часов. То есть этот дефицит – заслуга этой новой власти. И никакой ответственности никто за это не понес. Если в общем все это совещание комментировать, то самое непонятное, что на совещании, где обсуждается энергоотрасль, не присутствуют представители «Черноморэнерго». Это, наверное, самая главная проблема, что все решения в этой отрасли за эти три года принимались без участия «Черноморэнерго», без участия специалистов. Они (правительство) посчитали, что у них больше опыта, и принимали решения, которые привели к краху нашу энергосистему. Сегодня он называет нашу энергосистему «просто проводами» и «так называемая», эти фразы режут слух. Мы знаем, что он находился во власти многие годы и при нем миллиарды рублей были в эту отрасль инвестированы, и государственные бюджетные деньги, и помощь Российской Федерации. В итоге политика, которую они определяли в этой отрасли, довела до сегодняшнего дня, когда он даже назвать это отраслью не хочет».

Александр Анкваб сообщил о намерении правительства взять кредит для приобретения и установки приборов учета:

«При всем при том, что проблем очень много, отсутствуют счетчики, это – отдельная тема, мы этой темой занимаемся и обязательно придем к положительному результату. Без приобретения и установки счетчиков наладить системную работу по взиманию средств, конечно же, невозможно. Но это – большие суммы, тут мы будем работать в плане получения кредита, необходимого для организации всей этой работы, и бюджетные деньги будут использованы. Вот это – правда, все остальное – это выдумки и досужие разговоры, порой очень вредные для общественного сознания».

Гарри Кокая напомнил, что депутаты прошлого созыва настоятельно требовали не повышать тарифы, а установить приборы учеты, это позволило бы решать проблемы отрасли без всяких кредитов:

«По поводу приборов учета: что на территории Абхазии только 20% абонентов снабжены приборами учета, об этом мы знаем. Мы говорили об этом, мы пытались заложить деньги в бюджет на приборы учета и закладывали их в бюджет, но они на это не пошли, они эти деньги перенаправили на какие-то другие нужды. Сегодня мы приходим к тому, что приборы учета – это была первая необходимость, с чего они должны были начать деятельность в этой сфере, не с легализации майнинга и не с повышения тарифов, а именно с учета. Сейчас они еще о каком-то кредите говорят. Мы знаем, как они умеют вешать государственный долг на народ, сегодня наши налогоплательщики платят и будут платить до 2034 года железнодорожный кредит. Они сейчас то же самое, я думаю, сделают, и уже до 2050 года загонят в долги наших бедных граждан».

Министр экономики Кристина Озган в очередной раз сообщила, что ни поддерживать энергетику в рабочем состоянии, ни тем более модернизировать ее своими силами Абхазия не может:

«Без наличия финансов у «Черноморэнерго» фактически отсутствует возможность хотя бы поддержания в менее низком аварийном состоянии объектов энергоснабжения республики. Я уже не говорю о том, что мы не в состоянии проводить за свои деньги модернизацию электросетевого хозяйства. И в данной ситуации, конечно, призывы не платить за электроэнергию, на мой взгляд, они не должны звучать в таком контексте, потому что иначе у нас вообще не будет электроэнергии».

Гарри Кокая с Кристиной Озган не согласен, он настаивает на том, что можно было благодаря приборам учета собирать средства, необходимые для поддержания отрасли:

«В рамках старого тарифа 40 копеек, если бы мы повысили до 90% учет с помощью установки приборов учета, то «Черноморэнерго» и отрасль получали бы до одного миллиарда рублей. И все эти проблемы можно было бы ежегодно решать. А они сегодня озвучивают, что нужны десятки миллиардов рублей. Десятки миллиардов рублей нужны для того, чтобы они еще больше обогатились. А если они хотят исправить в этой отрасли ситуацию, то затрачивая в год 500-600 миллионов рублей на приборы учета и на аварийный ремонт, мы могли бы вытащить отрасль и решить все эти проблемы в течение трех-четырех лет безболезненно».

По мнению экс-депутата, оппозиционные политики исчерпали свои возможности решать проблемы в рамках закона, обращения к власти и в прокуратуру остаются без ответа, он считает, что народу оставили только один путь для выражения недовольства и решения накопившихся проблем:

«Хочу закончить свой комментарий одной из любимых фраз нашего президента, эта фраза висела в рамочке у него в кабинете. Я говорю про надпись, которая выбита на камне перед зданием парламента Исландии на монументе гражданскому неповиновению. Там написано следующее: «Если правительство нарушает права людей, то восстание – их священное право и обязанность». Я с этим полностью согласен. Я думаю, у наших граждан других возможностей не осталось. Все правовые способы, которые возможны, мы использовали. Мы ходили в прокуратуру, мы раскрывали хищения, на все это не обращают внимания. Они занимаются личным обогащением. Мы должны все вместе это остановить, у нас других вариантов выживания, я считаю, что нет».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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