Изида Чаниа

Чтобы понять, чем руководствуются власти Абхазии при решении кадровых вопросов, надо быть в теме – знать родственников и друзей президента, бизнес-партнеров, поклонников и поклонниц премьер-министра или министра экономики и, конечно, владеть информацией о связях наших высокопоставленных чиновников в криминальных и правительственных кругах как в Абхазии, так и за ее пределами. Иначе как объяснить то, что автодорожнику доверяют энергетику, комсомольскому работнику – сельское хозяйство, экономисту без опыта работы – образование, а изгнанному президенту, оставившему стране сплошные долги, – должность премьер-министра? Или почему половина министерских должностей распределена между чиновниками, ничем кроме этнической принадлежности не отмеченных в стране и променявших приличную, а иногда и очень приличную зарплату за пределами Абхазии на гроши абхазского министра?

Но это про назначения, а еще есть отставки чиновников, и они не менее любопытны, потому как происходят только по одной причине – собственному желанию. Вот сидит себе какой-то начальник на мизерной зарплате, тихонечко наблюдает, как все разваливается. Ничего не предлагает, потому как мзда в конвертиках, и он ни в чем не нуждается. Строит себе дома, гостиницы, рестораны, бензоколонки, носит на свадьбы коллегам-чиновникам по 200 тысяч рублей, прихватывает госсобственность. И вдруг как гром среди ясного неба: желание у него возникло непреодолимое, можно сказать, резко подступило к горлу – хочу уйти с должности, устал безумно. Обычно не очень далеко уходят, иногда просто переваливаются из одного чиновничьего кресла в другое или в незнамо откуда возникший крупный бизнес, на крайний случай – подойдет и послом, помощником или консультантом в той самой сфере, из которой ушел. Уверена, что гражданам моей страны даже не надо назвать фамилии, у всех уже возник четкий ассоциативный ряд.

Почему это вдруг происходит? Да потому как третий год президентского срока Аслан Бжания «отмотал», отметившись только в неисполненных обещаниях, развале энергетической системы и создании множественных проблем со стратегическим партнером. В ситуации нижайшего рейтинга обещанный референдум о доверии себе он проводить не собирается. Поэтому надо на кого-то «повесить» свои долги перед обществом. Ищем стрелочников.

Вот обещал он всем нам, даже тем, кто за него не голосовал, что будем мы жить со светом и водой. Вместо этого развалил энергетику, и за это ответили уже три главы «Черноморэнерго». Уходят они с должности гуськом, не дожидаясь гнева народного – кто-то в другую должность, кто-то на прежнее место (как после декретного отпуска), кто-то в бизнес. У президента и премьера наступает передышка. А с чего это вдруг? Управляющее госкомпанией ведомство – Министерство экономики, именно там, под патронажем премьер-министра, по согласованию с президентом принимались решения, уничтожившие энергетическую систему, именно они довели страну своими «дорожными картами», майнингами, тарифами и даже назначениями на должность людей, ничего не смыслящих в энергетике, до жизни во тьме. Но почему не у них, а у глав «Черноморэнерго» «собственное желание»?

Все просто: чтобы отвести удар от главных виновников происходящего и замять вопрос и не только решений, но и хищений, к примеру, при ремонте высоковольтной линии. Что ж теперь делать бедной Генеральной прокуратуре, нет у нее никакой возможности провести расследование. Начальник ушел, еще, не дай бог, уехал, министр экономики два месяца все никак не может исполнить свое обещание и объяснить даже госагентству, почему так завышена в накладных стоимость материалов и оборудования. Прокуратура молчит – концы в воду.

Кстати, всем руководителям «Черноморэнерго», как бы разрешая безответственное отношение к ответственной должности, добавляют приставку «и.о.» – исполняющий обязанности. Вроде ты и не особенно директор, а так, временно заполняешь образовавшуюся пустоту, и можешь не иметь никакого видения выхода из кризиса и не предлагать никаких решений. Сиди себе, исполняй и жди, когда подступит «собственное желание». Вот и нынешний глава «Черноморэнерго» Зингишвили никогда не появлялся в публичном пространстве, не предлагал путей решения проблемы, просто исполнял техническую работу начальника распределительных сетей, и вдруг – самый главный. Понятно, что при таком подходе прорыва в сфере энергетике не будет. Да и не нужен он ни Бжания, ни Анквабу, ни Озган – им бы хоть как-то подогнать под распродажу страны юридическое обоснование.

Косвенный набор обвинений в адрес уже ушедшего гендиректора «Черноморэнерго» Зураба Багапш прозвучал из уст премьер-министра вдогонку. Александр Анкваб заявил, что во всем виноваты энергетики. «Все РЭСы знают, что происходит у них в районе или в городе, знают очень хорошо. Мы не говорим о том, что они прямые участники процесса незаконной добычи криптовалют, мы говорим о том, что они косвенные участники, это точно. Потом, может быть, будет доказано, что прямые участники». Пригрозил и призвал сотрудников «Черноморэнерго» и Госстандарта заходить в жилища, чтобы проверить подключение. «Мы кого, сами себя обманываем? – почти что искренне спросил премьер. – Из-за владельцев майнинг-ферм, неважно в каком количестве, страдает все население республики! Это понятно теперь всем по вчерашнему и позавчерашнему дню», – сказал он.

И нам давно понятно, кто кого обманывает. Но руководителям РЭСов следует подготовиться к «собственному желанию». Это же они (ну и народ, конечно) виноваты, что правительство легализовало деятельность по добыче криптовалюты и позволило завести оборудование по майнингу «во исполнение поручения президента Бжания» в сентябре 2020 года.

Или вот другое «собственное желание», возникшее чуть ранее у начальника ГАИ. Молодой, перспективный, энергичный, не болел, не кашлял, и вдруг взял и ушел, ничего не объясняя. Нет, мы, конечно, знаем, что ситуация на дорогах чрезвычайная, что ежедневно происходят аварии, погибают люди. Даже догадываемся, что надо сделать, чтобы изменить ситуацию на дорогах, – установить камеры видеонаблюдения, ограничить скоростной режим, избавиться от алкоголиков за рулем, проводить просветительскую работу, осветить и отремонтировать дороги, включить светофоры, положить (там, где надо) лежачих полицейских. Но к чему это я клоню? Правильно – к деньгам, которые в первую очередь надо расходовать не на автопарк МВД, покупку бронированных машин президенту, пополнение их резервных фондов, строительство гаражей и увеличение расходов на содержание чиновничьих авто, а установку камер видеонаблюдения и так далее по списку. А все что про деньги – это алаверды к президенту и премьер-министру. Так при чем здесь начальник ГАИ? Вот потому, что ни при чем, уходит по собственному, а в знак благодарности получает должность помощника при министре. Не сместить не могли – президент обещал, что он уйдет в отставку, если не понизит смертность в результате ДТП в два раза. Не понизил, но нашел стрелочника. А вместо него назначил другого потенциального стрелочника, и, как бы обещая, что это ненадолго, обозначили его «исполняющим обязанности», потому как надежд на то, что смена одного гаишника на другого что-то изменит, нет и нет такой задачи.

Это не голословное утверждение. Нынешний и.о. начальника ГАИ Родик Базба уже возглавлял эту структуру на муниципальном уровне в 2013 году, а в 2017 году – на республиканском. Никаких ощутимых результатов не добился. Но народ, который так любит кадровые рокировки, отвлечется от персоны нашего президента, который обещал, не исполнил, и на пару месяцев все забудут о его обещаниях. Тут месяц, там два, бог даст, и досидит свой срок, чего уж там осталось, раз уж у стрелочников всегда наготове «собственное желание», и позволяют они себя передвигать, как марионеток, то на одну должность, то на другую. Пока разберутся, что и к чему, настает время возвращаться на прежнее место. Наказывать за свои решения и пополнять протестные ряды (простите уж за тавтологию) не решаются.

Сейчас в абхазском сегменте социальной сети очень популярно видео, на котором Геннадий Хазанов описывает в деталях нашу ситуацию. «То есть знаем, кто, где, когда, имеем отпечатки пальцев, съемки скрытой камерой, показания свидетелей. Доказать ничего не можем. Знаем, куда ведут нити, и знаем, к кому, по именам. Вы их тоже все хорошо знаете».

Почему-то эта реприза в стране стрелочников перестала быть смешной.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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