Министр обороны Украины Алексей Резников остается на своем посту. Отставка, предрекаемая чиновнику в последние дни, по крайней мере, откладывается. В условиях готовящегося масштабного российского наступления Владимир Зеленский, очевидно, решил, что терять чиновника, показавшего себя с лучшей стороны в переговорах по поставкам западных вооружений, слишком дорогая цена для воюющей страны.

Отставки министра обороны Украины не будет. Во всяком случае, пока. Алексей Резников удержался в своем кресле, несмотря на многочисленные прогнозы и даже утверждения со стороны руководства правящей партии «Слуга народа». Анонсированные перестановки в силовых структурах ограничились утверждением исполняющих обязанности глав СБУ и МВД Василия Малюка и Игоря Клименко. Первый фактически руководил спецслужбой с июля прошлого года, а второй, будучи первым замом министра внутренних дел, занял кресло после трагической гибели Дениса Монастырского. Так что эти назначения, подтвержденные Верховной Радой, были давно прогнозируемыми. А вот анонсированная депутатами замена Алексея Резникова нынешним главой разведки Кириллом Будановым могла повлечь за собой серьезные последствия.

В целом успешный министр обороны оказался в центре скандала в связи с публикацией нескольких расследований о коррупции и злоупотреблениях в его ведомстве. Против чиновников министерства возбуждены несколько уголовных дел. Резников обвинения в адрес Минобороны все это время отвергал, хоть и признал, что полностью реформировать сложившуюся годами непрозрачную систему тыловых закупок в разгар войны невозможно. При этом сам министр зарекомендовал себя как крайне эффективный менеджер, сумевший развить отношения с Западом в формате «Рамштайн» до такого уровня, что США и Европа согласились поставлять Украине практически все виды вооружений, до того находившиеся под негласным табу. Незавершенной на данном этапе остается лишь задача предоставить Киеву боевые самолеты. Впрочем, сам Резников не сомневается: это лишь вопрос времени. Главное при этом, отмечают эксперты, что союзники Украины доверяют Резникову и его обещаниям использовать предоставляемое оружие лишь для защиты и деоккупации украинских территорий:

«Мы всегда официально заявляем нашим партнерам, что не будем использовать оружие, поставленное иностранными партнерами, для ударов по территории России. Мы ведем огонь только по российским подразделениям на временно оккупированной территории Украины для деоккупации наших земель».

Это заявление Резников сделал на воскресной пресс-конференции, когда его судьба, казалось бы, уже была решена. Сразу несколько депутатов от партии «Слуга народа», в том числе лидер фракции в Верховной Раде Давид Арахамия, заявили, что в ближайшее время Резников будет «переведен» в кресло главы министра стратегических отраслей промышленности. С учетом контекста это выглядело как понижение в должности с возможностью сохранить лицо.

«Резников в рамках правительства переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества, что абсолютно логично, учитывая его экспертизу по «Рамштайну» и необходимость «поднять» министерство, которое должно делать больше», – написал Арахамия в своем телеграм-канале.

Замена же Резникова на 37-летнего генерал-майора Кирилла Буданова, по мнению Арахамия, в условиях военных действий выглядит логично.

Впрочем, с этой логикой согласны далеко не все. Феномен Резникова, в прошлом не имевшего отношения к армии помимо срочной службы, как раз в том, что, будучи лицом гражданским, известным юристом и, как показала практика, хорошим менеджером, министр четко разграничил зону ответственности в Минобороны, не вмешиваясь в действия боевых генералов во главе с главкомом Валерием Залужным, сосредоточившись на вопросах логистики и связи с западными партнерами по поставкам вооружений. Многие считают, что именно такой подход во многом способствовал успешным действиям ВСУ, освобожденных от условного «двоевластия». Как бы пошли дела, приди на место Резникова молодой амбициозный генерал, большой вопрос. Сам министр в ходе последней пресс-конференции дал понять: должность, которую посулил Арахамия, его не привлекает, и он может покинуть правительство и предоставить заново налаживать контакты с западными партнерами своему вероятному преемнику, если так решит Владимир Зеленский:

«Мне ни за что не стыдно. Ни один чиновник не вечен в кресле. Ни один. Решение, быть мне министром обороны или не быть, принимает один человек – Верховный главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский, в соответствии с Конституцией. Поэтому только по решению президента Украины я буду принимать те или иные решения».

И тот, кто принимает решения, очевидно, осознал, что момент для смены главы ключевого ведомства явно не самый лучший. Западные разведки, да и сам несостоявшийся преемник Резникова, глава разведки Буданов наперебой предупреждают о готовящемся со дня на день масштабном российском наступлении. И заниматься в такой момент бюрократическими вопросами по передаче дел в министерстве, вместо того чтобы постараться как можно скорее получить те же обещанные Западом танки, слишком рискованно. Да и сам Резников явно не собирался сдаваться без боя, напомнив всем заинтересованным о своей роли в этом вопросе:

«Несмотря ни на что, мы ожидаем возможного наступления русских в феврале. Это возможно только с точки зрения символизма, это нелогично с военной точки зрения, потому что не все их ресурсы готовы. Но они все равно это делают. Не все западное вооружение прибудет вовремя. Но мы готовы. Мы создали свои ресурсы и резервы, которые мы можем стабилизировать, развернуть и с помощью которых мы можем сдержать атаку».

О том, что «символизм» будет поставлен во главу угла, говорят косвенные признаки. Россия в последние недели усиливает давление сразу на нескольких направлениях. В Киеве предполагают, что основное наступление, которое в Москве хотят приурочить к годовщине вторжения, развернется либо на востоке – в Донецкой и Луганской областях, либо на юге – в Запорожье. Но, учитывая, что захват Донбасса – политическая задача, поставленная российским руководством, вероятность того, что наступление начнется в этом регионе, остается наивысшей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский:

«Уже много сообщений о том, что оккупанты хотят сделать в феврале что-то символическое. Попытаться отыграться за их прошлогодние поражения. Мы видим это возросшее давление на разных направлениях фронта, а также давление в информационном поле. Очень тяжело в Донецкой области – ожесточенные бои. Но как бы ни было тяжело и каким бы ни было давление, мы должны выстоять. Должны использовать и используем каждый день и каждую неделю, чтобы усиливать нашу защиту на фронте, чтобы укреплять наши международные позиции, чтобы увеличивать давление на Россию и давать нашим людям новые возможности пройти это тяжелое время. У нас нет другой альтернативы, чем защититься и победить».

Резкая смена повестки в вопросе смены руководства Минобороны – и Арахамия и другие депутаты, анонсировавшие отставку Резникова, внезапно заявили о том, что в ближайшее время этого не будет, – наглядное подтверждение того, что Владимир Зеленский понял: борьба в коридорах власти может дорого обойтись борьбе с агрессором. И потеря Резникова в угоду его недоброжелателям – слишком дорогая цена для воюющей Украины. Для этого понадобилась личная встреча министра обороны с Верховным главнокомандующим. Плюс в том, отмечают наблюдатели, что Зеленский нашел время и желание выслушать позицию министра, пусть и косвенно, но связанного с коррупционным скандалом в Минобороны. А минус – украинское руководство на поверку оказалось не таким уж и монолитным, каким пытается представить себя мировому сообществу.

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