Внезапный визит украинского лидера в Великобританию. Владимир Зеленский прибыл в Лондон, где провел встречи с премьер-министром, парламентариями, с королем Карлом Третьим. Тема встреч – усиление поддержки Киева на фоне непрекращающейся агрессии со стороны России.

«Господин Зеленский, вы не скучаете по Борису Джонсону?» – такими вопросами британские журналисты встретили прибывшего в Лондон президента Украины. Сам Владимир Зеленский на такие вопросы отвечать не стал, лишь кивком головы подтвердив другое предположение прессы – будет ли он говорить с обитателями Даунинг-стрит о предоставлении Киеву боевых самолетов.

К слову, в столицу Великобритании украинский лидер прибыл бортом королевских ВВС. Очевидно, из соображений безопасности. Это вторая зарубежная поездка Зеленского с начала российского вторжения. Под занавес 2022 года президент Украины побывал в США, заглянув по пути в Польшу.

Нынешний внезапный визит в Британию многие связывают с попыткой ускорить предоставление Украине обещанных вооружений, а также снять последнее табу – на боевые самолеты. Тем более что сам премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак, в отличие от других западных лидеров, включая президента США, обмолвился, что не считает такое развитие событий невозможным.

Зеленский, со своей стороны, подтвердил догадки, вручив спикеру Палаты общин Линдси Хойлу летный шлем:

«Поясню, это шлем настоящего украинского летчика, он один из наших самых лучших асов и один из наших королей неба, а надпись на шлеме гласит: «У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее». Я верю, что этот символ поможет нам в создании нашей следующей коалиции, коалиции самолетов, и я обращаюсь к вам и всему миру с простыми и в то же время самыми важными словами: боевые самолеты для Украины – крылья для свободы».

Риши Сунак, сопровождавший Зеленского в ходе визита в британский парламент, также постарался убедить депутатов в необходимости ускорить все бюрократические процедуры, так как сейчас время – наиважнейший фактор для победы над Россией:

«Г-н спикер, нашей целью остается обеспечение победы Украины в этом конфликте. Агрессия Владимира Путина никоим образом не может считаться успешной, и поэтому в этом году мы ускорили и увеличили нашу военную поддержку Украины. Это решение, которое я взял на себя в качестве премьер-министра. Сегодня мы идем еще дальше, не только предоставив танки «Челленджер», что стало катализатором поставок танков из других стран, но и чтобы перейти к подготовке украинских морских пехотинцев и предоставить передовые возможности, которые им потребуются для дальнейшего наступления, а также для обучения украинских летчиков пилотированию современных боевых самолетов. Таким образом, Палата может быть уверена, что мы продолжим поддерживать Украину, чтобы обеспечить решительную военную победу на поле боя в этом году».

Слова Сунака могут свидетельствовать об изменении позиции Запада в отношении поставок Украине боевых самолетов. Что касается упомянутой британским премьером программы обучения военнослужащих, то речь идет о подготовке дополнительно 20 тысяч бойцов ВСУ.

С февраля прошлого года Британия направила военную помощь Украине на сумму 2 миллиарда 300 миллионов фунтов. Таким образом, Соединенное Королевство стало вторым после США государством по масштабам поддержки Киева. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обещает: в этом году размеры помощи будут такими же.

Владимир Зеленский в ответ поблагодарил Британию за столь сильную поддержку и заверил: Украина с помощью союзников отобьет у любого агрессора охоту развязывать войны:

«Мы знаем, что Россия проиграет. И мы действительно знаем, что победа изменит мир, и это будет изменение, в котором мир давно нуждается. Соединенное Королевство идет вместе с нами, думаю, к самой важной победе в нашей жизни. Это будет победа над самой идеей войны. После того, как мы вместе победим, любой агрессор, неважно, большой или маленький, будет знать, что его ждет, если он нападет на международный порядок. Любой агрессор, который попытается силой раздвинуть границы, кто будет нести разрушения и смерти другим народам, кто будет пытаться навязать свою диктатуру за счет чужой крови в преступных и неспровоцированных войнах, как это делает Кремль, любой агрессор проиграет».

Помимо военной поддержки Украины, Великобритания не забывает и об экономическом давлении на Россию. В день приезда Зеленского Лондон обновил список санкций против Москвы. В заявлении Даунинг-стрит говорится, что новые ограничения введены «в ответ на продолжающиеся бомбардировки Украины Россией, и в том числе против тех, кто помог Владимиру Путину построить свое личное состояние, и компаний, которые наживаются на военной машине Кремля».

Под санкции попали шесть компаний, поставляющих российской армии военную технику и беспилотники, среди них: «Ростехкомплект», «Оборонлогистика» и российский разработчик дронов ZALA Aero. Также список пополнился восемью россиянами, которых связывают с главой Кремля и его бизнес-интересами.

Сильная поддержка со стороны Британии, очевидно, крайне важна для Киева, но визит в Лондон – лишь первая часть маршрута украинского президента. Владимир Зеленский также собирается провести личные встречи с президентом Франции и канцлером Германии в Париже, а затем направится в Брюссель.

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