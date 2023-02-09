Заявления министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба и председателя Службы государственной безопасности Роберта Киута об агентах влияния Запада, раздувающих антироссийские настроения, вызвали резонанс в абхазском обществе. Какой посыл дают власти обществу и как он соотносится с законодательством Республики Абхазия? На эти вопросы «Эха Кавказа» ответил юрист Саид Гезердава.

6 февраля пресс-служба МИДа распространила совместное заявление министра иностранных дел Инала Ардзинба и председателя СГБ Роберта Киута. Оба выступления были в одном ключе: так, Инал Ардзинба был сосредоточен на обличении «западников», их «фарисейской» политики и «стремлении разрушать государственность, захватывать ресурсы других стран и ставить их народы на колени». Роберт Киут обвинил деструктивные силы «извне», создающие «искусственным образом антироссийскую повестку», а также грозил «жесткими мерами в отношении лиц, осуществляющих антиабхазские проекты».

В этих заявлениях мало конкретики, много туманных и расплывчатых определений, не подкрепленных аргументами. Роберт Киут не уточняет, какие «деструктивные и враждебные силы извне» действуют в Абхазии? Как они сюда проникают и каким образом «искусственно создают антироссийскую повестку»? Какие именно «жесткие меры» и к кому он планирует применять? Нет ссылки ни на одну статьи и ни на один закон Республики Абхазия, которые нарушаются теми, кто распространяет «деструктивную риторику».

Мы обратились к абхазскому юристу Саиду Гезердава с просьбой прокомментировать это совместное заявление. Он назвал его «из ряда вон выходящим» и объяснил почему:

«С моей точки зрения, совместное заявление министра иностранных дел и председателя Службы государственной безопасности – это из ряда вон выходящее событие и по тональности, и по содержанию, и по неконкретности. Хотя мы, конечно, понимаем, что это публичная угроза в адрес общества и попытка выдать позицию общественных и политических сил, которые выступают за суверенитет, против захвата земель и недвижимости, за антироссийские настроения. Мне удивительно, что используется именно такая формулировка – «антироссийские настроения», и что указанные должностные лица считают себя компетентными в определении таких настроений. У МИДа и СГБ есть обязательства, которые на них возлагают абхазская Конституция и законы, и соблюдение Конституции – это первейшая обязанность всех чиновников. Конституция, как известно, у нас демократическая, поэтому она требует от чиновников не только уважения прав и свобод людей, а также того, чтобы они сами были защитниками этих прав и свобод и не забывали о нашем суверенитете».

Юрист считает, что риторика должностных лиц является дискриминационной и нарушает свободу мыслей, слов и убеждений граждан:

«Те граждане, которым они адресуют свои угрозы, как раз и выступают исключительно с позиций защиты конституционных ценностей, демократии, суверенитета, неприкосновенности и неотчуждаемости территорий. А вот официальная риторика как раз, мне кажется, вопреки этим конституционным категориям, и нарушает, прежде всего, свободу мысли, слова, убеждения, а это конституционные категории, которые зафиксированы в Конституции. С моей точки зрения, здесь мы видим достаточно серьезное превышение должностных полномочий, здесь мы также видим проявление дискриминации по признаку принадлежности людей к определенным политическим убеждениям, принадлежности к определенным общественным объединениям, социальным группам. И наше уголовное законодательство, кстати, защищает нас от такого рода посягательств на наши свободы, и есть соответствующие статьи в Уголовном кодексе».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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