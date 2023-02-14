Брюссель принимает 9-ю по счету встречу в формате «Рамштайн». Министры обороны стран НАТО и союзников пытаются решить проблему «оружейного голода» Украины. При этом, несмотря на то, что Киев просит предоставить ему самолеты, представители военных ведомств стран Запада видят насущную проблему в другом.

Оружие, его количество и скорость поставок – главные вопросы для Украины в преддверии годовщины российского вторжения. Министры обороны стран НАТО и партнеров альянса собрались в Брюсселе, чтобы попытаться решить проблемы, не позволяющие Киеву перейти в масштабное контрнаступление. Как отметил генсек организации Йенс Столтенберг, за минувший год война в Украине превратилась в логистическую гонку: и Москва, и Киев сталкиваются с огромными проблемами в доставке боеприпасов и оружия на передовую. По словам Столтенберга, текущий уровень расходов боеприпасов на фронте во много раз превышает уровень их производства в странах-членах НАТО:

«На следующей неделе исполнится ровно год с начала страшной войны в Украине, полномасштабного вторжения России в эту страну, и мы не видим никаких признаков того, что президент Путин готов к миру. Мы видим обратное. Он готовится к новой войне, к новым наступлениям и новым атакам, поэтому еще более важно, чтобы союзники и партнеры по НАТО оказывали больше поддержки Украине. И не в последнюю очередь это необходимость предоставления большего количества боеприпасов, а также вопрос того, как нарастить производство и укрепить нашу оборонную промышленность, чтобы иметь возможность поставлять Украине необходимые боеприпасы, а также пополнять наши собственные запасы».

На встрече контактной группы министры обороны стран-союзников отметили: есть понимание необходимости срочных поставок Украине тяжелого вооружения, в том числе обещанных танков, а также боеприпасов. В частности, глава военного ведомства Германии Борис Писториус сообщил, что его страна уже подписала контракты с оружейной компанией Rheinmetall на производство большего количества боеприпасов для зенитных орудий «Гепард», которые Берлин уже отправил Украине. А так как эти установки сняты с производства, запасы снарядов к ним быстро заканчиваются. Попытки найти альтернативные источники поставок боеприпасов не удались. В том, что инициатива Берлина неединичный случай, заверил шеф Пентагона Ллойд Остин:

«У Украины есть срочные потребности. Чтобы помочь ей справиться с этим критическим моментом, президент Зеленский подчеркнул потребность Украины в большем количестве техники на нашей последней встрече в Рамштайне. Кремль по-прежнему делает ставку на то, что сможет пересидеть нас. Но год спустя мы едины как никогда. И эта общая решимость поможет сохранить импульс в предстоящие решающие недели и поможет Украине пройти трудный путь. И, глядя сегодня в этот зал, я знаю, что наше единство будет только крепнуть. Мы все понимаем, каковы ставки в войне, которую выбрала Россия. Речь идет не только о праве Украины жить в мире и безопасности, но и о том мире, который унаследуют наши дети».

Что касается тяжелого вооружения, то в соседней с Украиной Польше уже идет интенсивное обучение украинских танкистов работе с немецкими «Леопардами». Здесь на специальном полигоне военнослужащие ВСУ отрабатывают маневры и изучают специфику техники, которую страны Запада готовятся передать Киеву. О том, как проходит подготовка, рассказал майор ВСУ Вадим Ходак:

«Я верю, что эти танки станут большим подспорьем для нашей армии, это будет огромная поддержка. И после того, как мы их освоим, после того, как применим в боевых условиях, я думаю, это даст очень большой эффект. Мои солдаты имеют боевой опыт, они не просто пришли с улицы, они некоторое время воевали на наших танках, и поэтому им намного легче научиться управляться с этим танком. В настоящее время нам очень не хватает бронетехники. И я надеюсь, что, когда мы получим эти машины на передовую, они спасут множество жизней наших бойцов, а также приблизят нас к победе».

Но в Киеве дают понять: от нынешнего «Рамштайна» ждут новых прорывов. Прибывший в Брюссель министр обороны Украины Алексей Резников с загадочной улыбкой продемонстрировал журналистам платок, на котором было схематическое изображение самолета.

Правда, официально никто надежд господина Резникова не подтвердил. Представители альянса дали понять, что этот вопрос будет обсуждаться, но любые разговоры о предоставлении Украине боевых самолетов остаются крайне расплывчатыми и упоминаются лишь в контексте долгосрочной перспективы.

«Вопрос самолетов сейчас не самый актуальный, но это постоянная дискуссия, и, как я уже говорил ранее, у нас идут постоянные консультации между союзниками о том, какие системы союзники должны поставить в Украину. И это будет продолжаться. Тип поддержки, которую мы оказываем Украине, менялся и развивался с течением времени, и он будет продолжать меняться и развиваться по мере развития этой войны», – отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

А в том, что война обязательно будет развиваться, продолжают заверять в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обещания продолжения поддержки Украины со стороны Запада, в очередной раз пообещал украинцам новые страдания:

«Во-первых, НАТО – это враждебная нам организация, которая подтверждает свою враждебность каждый день. И которая изо всех сил пытается как можно четче обозначить свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины. Это первое. Кончено, это требует определенных мер предосторожности. Наши военные на передовой слышат иностранную речь, иностранных наемников. Это не секрет. Это не события последних дней, это уже давно происходит. Способно ли это изменить ход событий? Нет, неспособно. Еще раз повторяем: да, это может затянуть события, это может доставить больше страданий украинскому народу, но поменять ход событий это неспособно».

Кремлевский «ответ Чемберлену» взбудоражил западное разведсообщество. В продолжение угроз, с завидной периодичностью озвучиваемых Владимиром Путиным, корабли российского военно-морского флота, по данным норвежской разведки, начали выходить в море с тактическим ядерным оружием – впервые за последние 30 лет. В опубликованном докладе ведомства отмечается, что Москва пытается компенсировать ослабление своего общего оборонного потенциала ядерной компонентой. Причем возможное применение тактического ядерного оружия куда более вероятно, чем стратегического. И это – новая переменная в уравнении, которое приходится решать Украине и ее западным союзникам.

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