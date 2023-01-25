Берлин одобрил поставки Украине тяжелых танков немецкого производства «Леопард-2», а также их реэкспорт третьими странами. В ближайшее время в Германии начнется обучение украинских военнослужащих управлению этими боевыми машинами. Союзники ФРГ по НАТО, особенно Польша и Британия, поблагодарили канцлера Шольца и его правительство за это решение.

Немецкие танки впервые со времен Второй мировой войны вновь будут воевать на территории Украины. Правда, теперь они будут защищать страну от вторжения Москвы. Берлин после беспрецедентного дипломатического давления со стороны союзников, наконец, принял решение передать боевые машины Киеву и не препятствовать аналогичным действиям со стороны союзников. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с соответствующим заявлением в Бундестаге. При этом глава немецкого кабмина дал понять: лично он не в восторге от такого развития событий:

«Мы будем поставлять в Украину боевые танки «Леопард-2». Это результат интенсивных консультаций с нашими союзниками и международными партнерами. В этой стране много людей, которые обеспокоены таким решением. Вот почему я хотел бы сказать этим людям здесь и сейчас: верьте мне, верьте правительству Германии. Поскольку мы координируем усилия на международном уровне, мы продолжим следить за тем, чтобы эта поддержка не повлекла за собой рисков для нашей страны пойти в неправильном направлении».

Шольц подчеркнул, что это – максимум, на что пойдет Германия в поддержке Украины. Чтобы успокоить часть немецкого общества, недовольного передачей Киеву боевых машин, глава правительства заверил: нога немецкого солдата не ступит на украинскую землю ни при каких условиях:

«Мы не будем посылать наземные войска ни при каких обстоятельствах. Непосредственного участия войск НАТО в войне в Украине не будет. Этого нет сейчас и не будет в будущем. На это может положиться каждый. Это было сказано с самого начала не только мной, но и президентом США, и вместе наши слова должны иметь значение».

Последнее обращение Шольца многие восприняли не столько как обещание гражданам Германии, сколько мессиджем, адресаты которого находятся в Восточной Европе. Именно Польша и страны Балтии являются самыми ярыми сторонниками максимально жесткого подхода в отношении Москвы. Вплоть до ввода натовского контингента на территорию Украины.

Германия же, будучи одним из лидеров альянса и локомотивом европейской экономики, в этом вопросе куда более осторожна и не склонна недооценивать последствия прямого военного столкновения с Россией. Новый министр обороны страны Борис Писториус, говоря о деталях решения кабмина, дал понять, что Берлин вынудили к этому шагу:

«Цель состоит в том, чтобы очень быстро сформировать два батальона в два этапа. На первом этапе мы создадим батальон из машин «Леопард 2A6», который может быть быстро укомплектован всем необходимым при участии наших партнеров. На втором этапе, но это займет немного больше времени, будет создан второй батальон. Считаю решение правильным, историческим во многих отношениях, но в то же время оно не вызывает криков радости, которые я заметил со стороны некоторых. Это необходимое решение, правильное решение. Но никогда решение о таких вещах не может быть в высшей степени приятным. Это необходимое решение».

На необходимости такого решения настояли в первую очередь США, которые, как пишет американская пресса, были вынуждены обещать немецким партнерам, что Вашингтон также откроет стратегические запасы собственных тяжелых танков «Абрамс». Ранее Пентагон исключал передачу боевых машин ВСУ, аргументируя это тем, что танки чрезвычайно сложны в эксплуатации и потребляют очень много топлива. Но, учитывая несговорчивость Берлина, Вашингтон, как утверждают сразу несколько влиятельных американских СМИ, был вынужден изменить позицию.

В итоге Украина может получить в ближайшие месяцы больше сотни боевых машин разных типов. Основной костях составят немецкие «Леопарды», которые, помимо Германии, готовы передать Киеву другие участники западной коалиции. Часть же танковых подразделений могут составить американские «Абрамсы» и британские «Челленджеры».

Впрочем, в Москве уверены: гореть одинаково будут и первые, и вторые, и третьи:

«Просто по технологическим аспектам это достаточно провальный план, а, главное, это явная переоценка того потенциала, который это добавит вооруженным силам Украины. Это еще одно достаточно глубокое заблуждение. Повторяю: эти танки горят так же, как и все остальные. Просто стоят они очень дорого, и все это ляжет в первую очередь на плечи европейских налогоплательщиков. Американцы, как всегда, останутся, по крайней мере, со своими деньгами. И, скорее всего, с хорошей прибылью».

Впрочем, в Москве также заявили, что решение Берлина предоставить Украине танки крайне опасно и приведет к эскалации конфликта до нового уровня. Более того, Россия будет расценивать использование Киевом снарядов с урановым сердечником для танков «Леопард-2» как применение «грязных» ядерных бомб.

Более того, решение о предоставлении Украине тяжелой бронетехники, которая может обеспечить ВСУ успешное наступление на российские позиции, в Москве уже используют для внутренней пропаганды на самом высоком уровне. Встречаясь со студентами, президент России Владимир Путин вновь поднял вопрос «исторической справедливости»:

«Цель, как я уже много раз говорил, прежде всего – защита людей и защита самой России от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях. И мы этого не можем допустить».

Тем не менее ключевое решение принято – сразу после оглашения Берлином своей готовности предоставить танки к поставкам «Леопардов» Киеву присоединилась Испания. И коалиция обещает разрастись настолько, что объявленное Киевом необходимым количество в 300 танков может стать вполне реальным.

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