Рожденные хрюкать

Как известно, Запад многие не годы, а десятилетия прямо-таки нянчился с Путиным и фактически сам себе на голову вырастил из него чудовище.

США и Европа не реагировали на хамство путинского режима, который откровенно нарушал все нормы международных отношений, травил идейных противников, захватывал чужие земли и вставлял коллективному Западу палки в колеса везде, где имел такую возможность. В ответ на все это мы слышали дежурную озабоченность и благие пожелания в духе «Давайте жить дружно». Все это уже признано, и авторы такого подхода, например, такие как экс-премьер Германии Ангела Меркель, уже преданы моральному осуждению на Западе.

Но боязнь разозлить Путина и исходящая из нее пассивность хотя бы имеет рациональное объяснение – огромная и чрезвычайно опасная, непредсказуемая страна, агрессивная и настроенная на драку, 145 млн населения, нефть, газ, другие природные ресурсы, ну и, конечно, запас атомных бомб, способный несколько раз подряд уничтожить жизнь на планете.

Какого черта Европа и США церемонятся с мелочниками, управляющими сегодняшней Грузией, – это загадка не столетия, а тысячелетия

Пресмыкательство перед диктатором с ядерной дубинкой неприемлемо, заслуживает всяческого порицания, но, по крайней мере, объяснимо. А вот какого черта Европа и США церемонятся с мелочниками, управляющими сегодняшней Грузией, – это загадка не столетия, а тысячелетия. В чем их ценность, почему Запад так бережет их ранимые души, позволяет им гадить себе на голову и не ощущать за это никаких последствий?

Европарламент принял резолюцию, в которой рекомендовал Грузии отправить Михаила Саакашвили на лечение за рубеж и пригрозил в противном случае рассмотреть возможность введения персональных санкций против неформального правителя страны Бидзины Иванишвили. Ну, сейчас такое начнется…

Сегодня-завтра надо воздерживаться от просмотра телевизора и грузинских новостных сайтов – по крайней мере, если вам дороги ваши нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются. В ближайшие дни «Грузинская мечта» запустит антизападный конвейер невиданной доселе мощности – лидеры правящей партии будут выступать с заявлениями о том, что Европу разъедает коррупция, что Запад хочет втянуть нас в войну против России, да в вообще, кто они там такие, у моего деда дерево во дворе старше, чем США.

Потом на сцену выползут придворно-карманные эксперты, которые будут рассказывать о гей-парадах на Западе, о том, что Америка использовала тектоническое оружие и устроила землетрясение в Турции – чтобы отомстить ей за блокирование членства Швеции и Финляндии в НАТО, и т.д. и т.п.

Чтобы все это выдержать и при этом не разбить вдребезги телевизор или компьютер, надо иметь гигантскую выдержку, которой в наше время не всякий может похвастаться. Но самое обидное даже не это. Самое обидное то, что они будут нести весь этот опасный и вредоносный бред совершенно спокойно и ничего не боясь. Прекрасно понимая, что сегодня они обольют Запад самыми мерзкими помоями из всех возможных, а потом преспокойно поедут себе в Париж делать селфи у Эйфелевой башни и покупать шмотки в Милане…

Командный состав «Мечты» и ошивающиеся вокруг них дармоеды-прихлебатели – еще более мерзкие, чем их старшие братья из России, так как у тех есть хотя бы какая-то идейная составляющая, а у этих лишь бабло да власть. Ради их сохранения они готовы идти на разрыв отношений с Западом, но так же, как у российских братьев по разуму, у них тоже счета за границей, поездки в Европу и США, дети почти в полном составе – там же…

При этом тон, которым они говорят о Европе и каким делают возмутительные антизападные заявления, – совершенно хамский, и может быть сравним разве что с Уго Чавесом. Ну или в наших реалиях – с Дмитрием Медведевым, исключая военную составляющую, конечно.

Даже Путин не позволяет себе таких грубостей в отношении Запада и пытается держаться хотя в рамках внешних приличий – оно и понятно, он все-таки кагебешник, а наш товарищ – по сути, мелкий торгаш

Даже Путин не позволяет себе таких грубостей в отношении Запада и пытается держаться хотя в рамках внешних приличий – оно и понятно, он все-таки кагебешник, а наш товарищ – по сути, мелкий торгаш, который волей обстоятельств и умения плести интриги оказался на вершине финансовой пирамиды… И вся его обслуга, тоже, кстати, не семи пядей во лбу, выражается языком базарных торговок и таксистов.

Все это понятно, мы уже привыкли, и по поводу морального облика «Мечты» никаких иллюзий не имеем. Непонятно другое – почему Запад им так много позволяет? Понятно, когда речь шла о Путине с его нефте-газо-атомной дубинкой, но этих-то можно призвать к порядку? Это не потребует никаких особенных усилий, не вызовет никаких неприятных последствий для Запада, кроме очередной порции помоев, брошенных в сторону Брюсселя.

Почему все эти деятели, которых Европа, не особо утруждаясь, одним легким движением руки может стереть в порошок и выпустить в стратосферу, все еще позволяют себе говорить о Европе в выражениях, до которых не опускался даже Путин? При этом они продолжают раз в неделю ездить в Италию и Францию, их дети делают вид, будто учатся в США и Британии. Завтра человек, имитирующий выполнение обязанности премьер-министра, преспокойно поедет в Брюссель и будет там обниматься с Урсулой фон дер Ляйнен, а та, вместо того чтобы послать его за русским военным кораблем, – будет с ним ручкаться, снимать фото, говорить о стратегическом партнерстве.

Нет, я понимаю, Грузия в настоящее время обрела реальное значение для Запада как важный транзитер – закрытие России привело к тому, что значительная часть грузов из Азии в Европу пошла через Грузию, и, что самое важное – каспийские энергоносители. Но что они сделают в ответ на санкции со стороны Запада, на которые они давно напрашиваются? Перекроют транзит?

Не смешите мои Искандеры – они с этого транзита такой доход имеют, что мать родную за него продадут, кроме того, если они будут саботировать транзитные маршруты, то им придется объясняться уже не с Европой, а с азербайджанцами и турками – а с ними язык базарной торговки не пройдет. По ушам настучат, мало не покажется…

Можно упереться рогом и не выпускать Мишу, но при этом не поднимать в Грузии чрезвычайно опасную и вредную в нынешних условиях, разнузданную антиевропейскую пропаганду

К сведению «мечтунов»: в данном случае речь вообще не идет об освобождении Саакашвили – агрессивная риторика «Мечты» лишь частично связана с этой темой, но есть еще и другие. Кроме того, можно упереться рогом и не выпускать Мишу, но при этом не поднимать в Грузии чрезвычайно опасную и вредную в нынешних условиях, разнузданную антиевропейскую пропаганду.

В конце концов, Запад понял свои ошибки в отношении Путина, будем надеяться, что рано или поздно они поймут, что мелким мошенникам нельзя давать право слова. А если они говорят, то должны совершенно точно понимать: за их длинный язык завтра их детей попрут из Парижа, а сами они смогут ездить на отдых разве что в Краснодарский край.

Нельзя метать бисер перед свиньями. Они это не поймут и не оценят. Рожденный хрюкать летать не может.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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