«Национальное движение» устраивает акции протеста у здания правительства с требованием освобождения Михаила Саакашвили и объявляет парламентский бойкот. Однако на призыв нового председателя партии Левана Хабеишвили собраться у здания канцелярии откликнулись немногие. Да и бойкот не поддержала большая часть оппозиции.

«Сейчас время гнева, протеста, борьбы», – провозгласил в парламенте новый лидер фракции «Нацдвижения» Леван Бежашвили и призвал всех собраться в пять часов вечера у здания правительственной канцелярии. И добавил, что партия переходит в режим парламентского бойкота и рассматривает вопрос об отказе от депутатских мандатов.

Призыв Бежашвили всколыхнул немногих. У канцелярии собралось около пяти тысяч человек. Новый председатель партии Леван Хабеишвили накануне объявил ЧС в партии, предупредив, что это только начало, и обещал правящей «Грузинской мечте» беспокойную жизнь:

«Слуги Путина, Бидзина Иванишвили и его марионеточный режим должны хорошо знать, что впереди их ждут очень тяжелые дни. Протест будет везде, где будут эти люди».

«Своим бойкотом мы создаем правящей партии комфорт», – ответил Хабеишвили его однопартиец, бывший председатель партии Ника Мелия. Неправильным сочла выбранную стратегию и бывший лидер фракции «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе. Она считает, что объявленный бойкот лишь усилит позиции «Грузинской мечты». Об этом же говорил и лидер партии власти Ираклий Кобахидзе, считая отсутствие «Нацдвижения» в парламенте лишь плюсом – конечно, для грузинской демократии и страны:

«В стране все спокойно, если не считать бурю в стакане, которую пытается устроить «Нацдвижение» теперь уже с новым председателем господином Леваном Хабеишвили. В стране спокойствие, и продолжится спокойное развитие. Если кто-то хочет обратного, конечно, мы им такой возможности не дадим. Да и реального ресурса для этого у них нет. То есть спокойствия в стране никто не нарушит».

Обратился лидер партии власти и к семье Михаила Саакашвили, которого накануне Тбилисский городской суд не освободил вопреки ходатайству его адвокатов:

«Мы настоятельно призываем семью предоставить Михаилу Саакашвили еду с надлежащей калорийностью – это единственное, что можно сделать. Что же касается ответственности государства, – государство действует ответственно: медицинское и другое обслуживание им обеспечено».

Ираклий Кобахидзе предостерег президента Саломе Зурабишвили от намерения помиловать Саакашвили, как к этому призывают ее сторонники третьего президента.

«У общества, я уверен, будет тяжелейшее реакция на такой акт помилования, как и у меня», – сказал Кобахидзе.

– Гамарджобат, здравствуйте! – только это ответила Зурабишвили журналистам, ждавшим ее у ее дома с вопросом, помилует ли она Саакашвили. Ранее она заявляла, что не желает, чтобы президент Грузии умер в тюрьме, и призывала дождаться решения суда.

Решение «Нацдвижения» о бойкоте не все приветствовали и в оппозиции.

– Это политическая ошибка, – говорит лидер Республиканской партии, депутат Хатуна Самнидзе:

«Это самая большая оппозиционная фракция в парламенте, и такое решение – политическая ошибка, и это неправильно. А об отказе от депутатских мандатов и речи не должно быть. К сожалению, политические шаги «Национального движения» предсказуемы, в том числе, и для «Грузинской мечты», считаю, что «Нацдвижение» не успевает за политическими процессами».

Из семи оппозиционных групп к бойкоту присоединилась лишь «Стратегия Агмашенебели».

В бывшей партии власти заявили, что в девять вечера планируют сделать еще «одно важное заявление». В ЕНД рассчитывают и на международный резонанс. МИД Украины уже выразил свое разочарование решением Тбилисского городского суда и призвал власти Грузии «прекратить сводить политические счеты с украинским гражданином».

В грузинских оппозиционных СМИ публикуются осуждающие заявления европарламентариев, зарубежных политиков и общественников с призывами освободить Михаила Саакашвили. Сам Саакашвили и его семья теперь рассчитывают на справедливость Страсбургского суда, поскольку, как заявил адвокат Шалва Хачапуридзе, «после вчерашнего решения суда все убедились, что правосудие в Грузии мертво».

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