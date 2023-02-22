Инициаторы законопроекта об иностранных агентах из «Силы народа» сообщают о планах представить парламенту новый проект, аналогичный американскому варианту. Оппозиция не преминула напомнить сателлитам «Грузинской мечты» их ранние утверждения о том, что первый вариант был тоже основан на действующем стандарте США. Аналитики при этом не уверены, что второй вариант получит поддержку оппонентов властей.

Американский вариант законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», предположительно, будет инициирован в парламенте уже завтра. В движении «Сила народа» поясняют, что решение внести в высший законодательный орган очередной вариант закона было принято в ответ на критику, которой общественность подвергла первый вариант документа. Об этом заявил один из лидеров фракции Гурам Мачарашвили:

«Мы планируем инициировать аналогичный законопроект по законодательству, которое действует в Америке. Я надеюсь, что хотя бы сейчас не скажут, что это российский закон, иначе выйдет, что в Соединенных Штатах тоже действует российский закон. Я, правда, считаю, что у нас был смягченный вариант, мы думали, что у нас будет поддержка или как минимум не было бы критики, однако мы увидели, что люди, даже не прочитав его, заявляли, что это российский законопроект. Исходя из того, что были такие спекуляции, у нас теперь есть оба варианта».

Разговоры о новом законопроекте – это лишь попытка создать видимость выбора, считают в оппозиции. Конечная же цель инициаторов абсолютно ясна, говорит член партии «Лело» Анна Нацвлишвили:

«У лжи кроткие ноги. Эти люди сначала заявляли, что они инициировали американский законопроект, думали, что никто не прочитает закон США, а теперь говорят: «вот теперь настоящий американский инициируем». Для самих же себя инициируют альтернативный законопроект. Такой комичной ситуации не помнит даже этот парламент. Это диверсия «Грузинской мечты» против евроатлантического курса Грузии, это очень опасная грань, и с принятием этого закона государство отправит и врагам, и партнерам сигнал о том, что в Грузии нет демократии».

Тем временем в самой «Грузинской мечте» заявляют, что с большой вероятностью не поддержат американский вариант документа, поскольку беспокоятся о судьбе неправительственного сектора и СМИ. Об этом сказал сегодня лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе:

«Он действительно очень жесткий и не соответствует принципам защиты прав человека. Скажу прямо, без всяких преувеличений, что такое жесткое законодательство в этой сфере, я думаю, действительно нанесет ущерб интересам неправительственного сектора и общественным интересам в целом. Как в российском, так и американском варианте есть ряд строжайших ограничений, которые, я считаю, не должны и не будут работать в этой стране».

Само понятие «иностранный агент» в Грузии воспринимается негативно, поэтому неприемлемо наделять подобным статусом организации партнеров, заинтересованных в развитии демократии в Грузии, утверждают критики. Подобные нормы вообще не должны существовать в Грузии в любом варианте, считает лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе:

«"Грузинская мечта" желает дискредитировать гражданское общество и СМИ – это основная цель этого закона и инициативы. Не важно, в какой форме они впишут эту конкретную идею. Неприемлемо, чтобы власти называли агентами тех, кто получает финансирование для поддержки наших же интересов и работает над развитием демократии у нас».​

По утверждениям неправительственного сектора, основное отличие американского варианта закона от российского заключается в том, что «иностранными агентами» в США считаются физические лица и организации, контролируемые иностранными правительствами, в РФ же – те, кто просто получает зарубежные гранты. Согласно первому варианту законопроекта, представленного «Силой народа», в основном таковыми в Грузии будут считаться физические и юридические лица, которые как минимум на 20% финансируются из-за рубежа. Однако в Грузии эта информация и так открыта, говорит глава Центра по правам человека Алеко Цкитишвили:

«Американский закон был разработан с учетом опасностей Второй мировой войны. В мире усиливалось фашистское влияние, и государство было вынуждено ужесточить законодательство из-за работы разведки иностранных государств. Очень большая разница между безопасностью страны, выявлением шпионов и прозрачностью потраченных странами-партнерами средств. Эта прозрачность и так прописана в грузинском законодательстве. Гранты, получаемые от наших западных партнеров, много где регистрируются, проводится их аудит. Государство и так информировано об этих прозрачных процессах и суммах. Нет необходимости в принятии какого-то лишнего закона».

Кстати, на вопрос журналистов, какой из вариантов планируют поддержать сами инициаторы, члены «Силы народа» не отвечают.

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