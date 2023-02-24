«24 февраля» – эта дата стала ровно год назад такой же «говорящей», какими были до этого многие другие в нашем сознании. Исходя из геополитического расклада, при котором Россия является, по сути, единственной реальной защитницей Республики Абхазия, было бы странно не ожидать, что абхазское общество в массе своей поддержит «Специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины», о которой в ходе телеобращения рано утром тогда объявил российский президент Владимир Путин.

Немалую роль в Абхазии сыграли и воспоминания о том, что упомянутый геополитический расклад, или, точнее, разлом, проявился уже и три десятка лет назад, когда против абхазской армии на стороне Грузии воевал многочисленный отряд УНА-УНСО из Украины, а в составе абхазских сил – добровольцы из русскоязычного Донбасса.

Было бы странно также не предвидеть, что в поддержку СВО сделают заявления абхазские политики – представители как власти, так и оппозиции. Помимо общественных акций в поддержку действий России, приема беженцев с Донбасса в сухумской тургостинице «Айтар», многочисленных поездок с гуманитарным грузом в ДНР и ЛНР, туда отправилось воевать и много жителей Абхазии.

Но год назад возникло в абхазском обществе и другое отношение к произошедшему 24 февраля. Оно проявилось в наделавшем много шума Обращении «против войны» группы представителей в основном гражданского общества Абхазии. Около недели назад абхазский общественный деятель, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Алхас Тхагушев, отвечая на вопросы «Эха Кавказа», так вспомнил и охарактеризовал ту коллизию:

«У нас были открытые заявления, я подписывал одно из таких заявлений. Это не говорит о том, что люди, которые выражают мнение против войны, как бы выступают с проукраинских или с антироссийских позиций. Просто я, например, как и многие мои друзья, не поддерживаю эту войну и считаю, что это огромная ошибка, что это огромная трагедия. Мне кажется странным слышать от моих некоторых соотечественников, что это не так».

Надо добавить, что подписанты тех заявлений подверглись со стороны большинства в интернет-сообществе жесткой критике, их объявляли «пятой колонной». «А что же вы не протестовали все эти восемь лет против обстрелов ВСУ мирных донбасских городов и сел?» – обвиняли их. «Как не протестовали?» – защищались те и выкладывали свидетельства. В дальнейшем они эту тему в публичном пространстве не поднимали, рассудив, очевидно, что от их мнения развитие событий все равно не изменится, и не желая развития лишнего противостояния, помимо существующих, в абхазском обществе.

Сегодня в связи годовщиной начала СВО мы поговорили с абхазским блогером Тенгизом Джопуа. Вот что он сказал:

«Самое главное, наверное, что нужно отметить, – как раскололся мир. Может быть, не окончательно, не полностью, но очень большие трещины возникли во взаимоотношениях между Востоком и Западом. Что касается самой спецоперации, то она показала, что есть немало проблем в Вооруженных силах России, которые нужно было решать раньше. В Абхазии отношение к ситуации принципиально не изменилось, единственное – она стала восприниматься как нечто обыденное. Если в первые месяцы многие очень внимательно следили за происходящим на восточной Украине, постоянно слушали новости, то потом люди постепенно привыкли к этому всему. Единственное что – абхазы, граждане Абхазии, которые там воюют, и их смерти время от времени возвращают из этой обыденности нас.

– Если вернуться на год назад, у вас, Тенгиз… я не помню, мы говорили тогда об этом или нет… было такое предчувствие, что это затянется на месяцы и годы? Я думаю, что год назад многие жители Абхазии как-то невольно оборачивались на пятидневную войну в августе 2008 года, и тут обычно видится какое-то повторение…

– У меня тоже не было ощущений, что это настолько долго затянется. Но Украина – это далеко не Грузия. Масштабы страны совершенно иные. Потом Запад, в отличие от того, что было в Грузии, решил идти до конца, снабжая Украину оружием, направляя добровольческие отряды. Украина, помимо прочего, с точки зрения ресурсов, сельхозугодий – один из лучших регионов Европы.

– Но на какой точке это все остановится, по-вашему? Или это невозможно прогнозировать и сегодня, спустя год?

– Да, это очень сложно сказать – когда это все остановится. Но я думаю, что Россия не будет применять ядерное оружие, у нее достаточно и обычных вооружений, мобилизационного потенциала, чтобы продолжать вести спецоперацию без проблем для себя.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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