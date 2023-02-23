Собравшаяся на специальное заседание Генеральная ассамблея ООН готовится принять резолюцию, осуждающую войну России в Украине и призывающую к немедленному прекращению боевых действий и выводу войск. Москва – традиционно «против». Но союзников у Кремля все меньше.

У Москвы «не было другого выхода», – так постпред России при ООН Василий Небензя объяснил причины войны в Украине на спецсессии Генеральной ассамблеи ООН. Российский дипломат выступил против приуроченного к годовщине войны проекта резолюции, осуждающей Москву и требующей немедленного вывода войск за пределы международно-признанных границ Украины, а также создания трибунала для расследования преступлений, совершенных представителями российского руководства с последующим наказанием виновных.

Небензя попытался убедить представителей стран-членов ООН в том, что во всем виноват «коллективный Запад», поставивший мир на грань гибели:

«Я думаю, что сегодня, спустя год после начала активной стадии украинского кризиса, мало кто сомневается в том, что с Россией воюет не Украина, потому что в первые недели спецоперации Украина фактически израсходовала весь свой военный потенциал, а скорее это коллективный Запад при участии США, союзников по НАТО и Европейский союз. Они не только снабжают Киев оружием и боеприпасами, но и ставят перед вооруженными силами Украины задачу по дезинформации и координируют ракетные удары. В этом их стремлении победить Россию любым возможным способом они могут не просто пожертвовать Украиной, они готовы ввергнуть весь мир в пучину войны».

По словам Небензи, все это просто вынудило Москву действовать с позиции силы:

«Иными словами, мы начали спецоперацию, чтобы остановить восьмилетнюю войну Киева против жителей Донецка и Луганска. Мы предупреждали, что военное присутствие коллективного Запада на территории соседней Украины недопустимо. Это была прямая угроза нашей национальной безопасности. Запад много раз нагло игнорировал наши опасения и продолжал приближать военную инфраструктуру НАТО все ближе и ближе к нашим границам».

Впрочем, речь российского представителя не особо впечатлила аудиторию. За исключением Беларуси, попытавшейся добиться изъятия из документа указания ответственности Москвы за развязывание войны. Представители Запада призвали страны-члены Всемирной организации не поддаваться на ставшие уже традиционными попытки Москвы сложить с себя ответственность, а посмотреть на факты, которые однозначно демонстрируют, что именно Россия, грубо нарушив Устав ООН, вторглась в соседнюю страну.

Как отметил глава дипломатии Евросоза Жозеп Боррель, Россию необходимо осудить сегодня, чтобы отбить у ее правителей повторить этот сценарий завтра:

«Если мы сегодня не осудим и не прекратим действия России в Украине, это повысит риск того, что любая другая страна в мире может столкнуться с подобной агрессией. Никто не может чувствовать себя в безопасности в мире, где незаконное применение силы было бы нормой. Миру нужен мир. Но мир в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и международным правом. И по всем причинам, простым причинам, очевидным причинам, я призываю вас присоединиться к нам и стать соавторами этой резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и проголосовать за нее, потому что это тот момент, когда каждый член Организации Объединенных Наций должен встать и его голос должен быть подсчитан».

Проект резолюции, соавторами которого выступили 60 стран, Генассамблея намерена принять буквально накануне годовщины российского вторжения – за несколько часов до «часа Х», когда Владимир Путин отдал соответствующий приказ.

К слову, сам российский лидер, вопреки заверениям своего представителя в ООН, не устает угрожать. Обращаясь с речью по случаю отмечаемого 23 февраля в России Дня защитника отечества, Владимир Путин вновь пообещал вооружиться до зубов:

«Мы продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов «Кинжал» воздушного базирования и начнем массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». Мы продолжим оснащать наши силы передовыми технологиями. Есть новые ударные системы, оборудование для сбора разведданных и связи, беспилотники и артиллерийские системы. Наша промышленность сейчас быстро наращивает производство всех видов обычных вооружений».

Не обошлось и без ставшей уже привычной «истории», в которой Россия противостоит злокозненному Западу:

«Наши солдаты сейчас героически борются с укоренившимся в Украине неонацизмом, защищают наш народ на наших исторических территориях, сражаются храбро, героически».

Но мировое сообщество в своем большинстве не видит в действиях России ничего героического. Как подчеркнул в своем призыве поддержать резолюцию генсек ООН Антониу Гуттериш: «Война – это не решение. Война – это проблема».

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