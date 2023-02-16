В Грузии не стихает полемика, вспыхнувшая вслед за принятием резолюции в Европарламенте. 15 февраля за немедленную отправку Михаила Саакашвили на лечение за границу проголосовали 577 европейских депутатов. Среди них были и представители социал-демократов, к политическому семейству которых причисляет себя правящая «Грузинская мечта». Лидер партии власти Ираклий Кобахидзе назвал резолюцию абсурдной, сравнив ее с решениями Верховного совета СССР.

С выбором в «Грузинской мечте» определились, пожалуй, еще 9 июня 2022 года, когда Европарламент принял резолюцию, в которой впервые был упомянут Бидзина Иванишвили не как олигарх, как в этот раз, а как бывший премьер-министр, который пагубно влияет на демократию. Еще тогда европейские депутаты призывали грузинскую власть отправить Михаила Саакашвили за рубеж на лечение из гуманных соображений. С аналогичным содержанием Европарламент принял еще одну резолюцию к концу года – 14 декабря. Но если тогда председатель партии власти Ираклий Кобахидзе документ оценил в грош, то вчерашнюю резолюцию уже назвал абсурдной и сравнил ее содержание с решениями Верховного совета СССР. Все потому, что Иванишвили в ней назван «олигархом», а состояние Саакашвили оценивается как результат вендетты Иванишвили. За все это, равно как и за ухудшение демократической ситуации в Грузии, европарламентарии призывают исполнительную власть ЕС и международных партнеров ввести персональные санкции против отца-основателя «Грузинской мечты»:

«Исходя из того, что данная запись в резолюции абсурдна, для нас она не представляет никакой цены, абсолютно нулевая цена. Когда кто-то ставит с одной стороны вопрос евроинтеграции, а с другой – верховенство права, эта дилемма для нас уже принципиально неприемлема. Какие документы принимал Верховный совет СССР? Это были абсурдные резолюции, документы, законы, не знаю, что еще там было… Как и предыдущие две, последняя резолюция Европарламента отличается аналогичной степенью абсурдности».

«Но за эту резолюцию проголосовали и ваши партнеры из группы социал-демократов, как это может быть?» – поинтересовались журналисты. На что Кобахидзе ответил: «Координация масштабная». Видимо, это была отсылка к его собственным изречениям о некой «Глобальной партии войны», которая пытается втянуть Грузию в войну против России, и ради этого давят на Бидзину Иванишвили, создавая ему финансовые проблемы со швейцарским банком, а теперь еще и политические.

Напомнили в «Грузинской мечте» и о том, что в Европарламенте разгорелся коррупционный скандал, на что оппозиция заявила: «Как можно подкупить 577 человек?» Именно столько депутатов из 705 проголосовали в европарламенте за то, чтобы грузинская власть проявила гуманность и отправила находящегося в заключении бывшего президента Михаила Саакашвили на лечение за границу.

У оппонентов тревогу усилили заявления представителей власти о том, что если из-за всего этого Грузии откажут в статусе кандидата в ЕС, то и без нее с легкостью обойдется Грузия. А глава «Грузинской мечты» Кобахидзе сегодня вновь заявил, что, да, политически этот статус важен, но он не несет ощутимого материального дохода и финансовых привилегий.

«А деньги для миллиардера Иванишвили решают все, – напомнил депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, – и европейцы очень хорошо знают, что реальную власть в этой стране держит миллиардер, большая часть его финансов – российские».

Представитель внепарламентской оппозиции, лидер «Дроа» Элене Хоштария, уже давно выступавшая за санкции против Иванишвили, считает важным, что ее данное требование отразилось и в европарламентской резолюции:

«Со стороны власти полная люстрация. Сегодня они на вопрос: «Иванишвили или Европа?» прямо отвечают, что им не важны ни страна, ни европейская перспектива, ни национальные интересы. Для них важны лишь интересы Иванишвили. Они открыто противостоят Европе, Украине. Наша задача – продолжить работу за рубежом по вопросам введения санкций. И главное: нужно проявлять активно нашу гражданскую позицию, которая заключается в том, что поставить знак равенства между Иванишвили и государством нельзя».

В «Нацдвижении» резолюцию европарламента назвали абсолютной победой Саакашвили. В бывшей партии власти продолжают устраивать акции протеста в регионах с требованием об освобождении бывшего президента и его отправки на лечение за границу. Параллельно адвокаты Саакашвили обещают в кратчайшие сроки направить иск в Страсбургский суд.

А большинство грузинских наблюдателей ожидают, что после третьей резолюции давление на «Грузинскую мечту» усилится и власть будет вынуждена пойти на уступки, но все это существенно отбросит страну назад на пути к евроинтеграции.

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