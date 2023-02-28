Решение о приостановке действия соглашения о Стратегических наступательных вооружениях, озвученное на днях Владимиром Путиным, – последняя возможность Москвы напугать американцев и заставить их сесть за стол переговоров.

Ситуация вокруг договора о Стратегических наступательных вооружениях, который повис в воздухе после заявления президента России Владимира Путина о приостановлении его действия, остается неопределенной. По мнению наблюдателей, фактический отказ Москвы от прозрачности в вопросах контроля ядерного оружия может привести к крайне опасному положению.

После первых реакций Запада, где основной оценкой заявления Владимира Путина было слово «безответственность», геополитические визави российского президента на прошедшей 27 февраля Конференции по разоружению в Женеве призвали не играть с огнем и вернуться к диалогу в вопросах, предусматривающих ядерную безопасность всей планеты.

«Россия должна соблюдать то, что она провозгласила вместе с другими странами 22 января 2022 г. – что ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести. Так что давайте вместе призовем президента Путина вернуться к СНВ и возобновить диалог по этому договору с США. Я твердо верю, что это в интересах всех нас во всем мире», – заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Тем не менее интересы самого Владимира Путина, видимо, лежат несколько в другой сфере. Да и само его заявление противоречит пунктам соглашения, о котором идет речь. Такого понятия, как приостановка действия, сам договор не содержит. В документе оговорена лишь процедура выхода. В пункте 3 статьи ХIV, в частности, сказано:

«Каждая из Сторон в порядке осуществления своего государственного суверенитета имеет право выйти из настоящего Договора, если она решит, что связанные с содержанием настоящего Договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу ее высшие интересы. Она уведомляет другую Сторону о принятом ею решении. В таком уведомлении должно содержаться заявление об исключительных обстоятельствах, которые уведомляющая Сторона рассматривает как поставившие под угрозу ее высшие интересы. Настоящий Договор прекращает свое действие по истечении трех месяцев с даты получения упомянутого уведомления другой Стороной, если в уведомлении не указан более поздний срок».

Тем не менее в Москве настаивают на том, что о выходе речь пока не идет, и что решение о приостановке «может быть обратимо». Об этом, в частности, говорится в разъяснении российского МИДа, который заверяет, что Москва продолжит соблюдать количественные ограничения по СНВ. А чтобы договор заработал вновь, Вашингтон должен «проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации».

Но до тех пор любые шаги Москвы навстречу Вашингтону «абсолютно исключены», так как Запад, по словам пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова, развязал против России тотальную гибридную войну:

«Условия должны как-то измениться. Должна измениться концептуальная установка. Страны коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами Америки должны изменить свое концептуальное отношение к своему пониманию озабоченности нашей страны собственной безопасностью, к пониманию принципа неделимости безопасности, то есть – безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой».

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что это весьма прозрачный намек на то, чего именно ждет Москва от Вашингтона – переговоров. Причем не только и не столько по самому СНВ, сколько по Украине и вовлеченности Запада в противостояние, которое в Кремле продолжают считать сферой своих исключительных политических и стратегических интересов.

По их мнению, шаг, предпринятый президентом России, – попытка донести до Запада, что политика Вашингтона и его союзников по украинскому конфликту Москву крайне не устраивает, и Россия использует все имеющиеся средства, чтобы это неудовольствие выразить. В первую очередь в той области, где США это неудовольствие гарантированно услышат, так как действительно очень заинтересованы во взаимодействии с Россией в данном вопросе. И США услышали.

«Всего несколько дней назад президент Путин объявил, что Россия в одностороннем порядке приостанавливает выполнение нового договора СНВ. Россия в очередной раз показывает миру, что она не является ответственной ядерной державой. Сейчас мы сталкиваемся с крайне нестабильной средой безопасности», – заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Для Соединенных Штатов СНВ, безусловно, является важным элементом глобальной безопасности. И для Москвы это, пожалуй, единственный рычаг давления на Вашингтон. Но «очень заинтересованы» не значит, что заинтересованы больше, чем сама Россия. И, похоже, в Вашингтоне пока не до конца понимают, что именно скрывается за термином «приостановка» и как далеко намерена зайти Москва.

«Официально приостановка еще не вступила в силу в том смысле, что мы продолжаем получать регулярные уведомления – одно поступило сегодня – в рамках договора. Но мы ожидаем, что как только эта приостановка будет официально оформлена, поступления уведомлений прекратятся на основании того, что мы слышали от наших российских коллег. Мы пытаемся выяснить у них, что еще в рамках договора может быть включено в процесс приостановки их участия и что сохранится», – заявила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт.

Договор о СНВ-3 был подписан в 2010 году в Праге президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой и вступил в силу в 2011 году. Согласно документу, стороны к 2018 году должны были сократить число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, их пусковых установок и боеголовок, а также тяжелых бомбардировщиков и их ядерных вооружений до 700 ракет, 800 пусковых установок и 1550 зарядов. Следить за исполнением соглашения должна была Двусторонняя консультативная комиссия, проводящая соответствующие инспекции.

Срок действия документа – десять лет, после этого его можно было продлить еще на пять, что Москва и Вашингтон сделали в феврале 2021 года по инициативе новоизбранного президента США Джо Байдена. Таким образом, нынешний договор истекает в феврале 2026 года, после чего на смену ему должен был прийти новый документ. Примечательно, что на сегодня Договор о СНВ – единственное соглашение в сфере контроля над вооружениями, которое осталось между Россией и США.

Стороны приостановили взаимные инспекции еще в 2020 году – тогда это было связано с пандемией COVID-19. Но до сих пор они так и не были возобновлены.

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