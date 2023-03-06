В Абхазию доставили тела двух бойцов, погибших на войне в Украине

В Абхазию доставили тела двух добровольцев, погибших на войне в Украине в конце декабря прошлого года. Адам Лагвилава и Нодар Абиджба воевали на стороне России в составе батальона «Пятнашка».

В Донецк для транспортировки тел бойцов на родину отправились сотрудники МЧС самопровозглашенной республики Абхазия во главе с руководителем ведомства Львом Квициния. Ранее в Донецке прошла церемония прощания с добровольцами.

«Двое наших сограждан погибли в боях в «ДНР» в конце декабря 2022 года. Из-за сложной военной обстановки доставить их тела из зоны боевых действий до сих пор не представлялось возможным», – сообщила пресс-службы МЧС.

В конце декабря стало известно, что под Авдеевкой погибли трое абхазских добровольцев, воевавших на стороне России. Тело 32-летнего Дмитрия Цвижба доставили в Сухуми 3 января текущего года.

По информации из открытых источников, на войне в Украине также погибли уроженцы Абхазии Ахра Киркинадзе, Артур Киркинадзе, Лоран Смыр, Рамин Бахтадзе, Беслан Тапагуа, Никита Зухба и Вячеслав Новицкий. Все они воевали на стороне России.

Кроме того, на войне погибли и грузинские беженцы, которые покинули родные дома во время войны в Абхазии, а после начала российского вторжения воевали на стороне Украины.