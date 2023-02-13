Среди погибших в Макеевке был уроженец Гальского района Рамин Бахтадзе

В Украине погиб воевавший на стороне России 49-летний доброволец Рамин Бахтадзе – уроженец села Пирвели Отобая Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия.

Отец Рамина, Арнольд Бахтадзе рассказал «ГАЛ ТВ», что его сын жил в российском городе Владимир. 15 декабря прошлого года он поехал вместе с друзьями в Чечню, оттуда – в Украину. Отец говорит, что Рамин Бахтадзе погиб в Макеевке вместе с сотнями российских военнослужащих.

По словам отца, тело Рамина Бахтадзе привезли в цинковом гробу, он смог опознать сына по татуировке. Бахтадзе похоронили во Владимире рядом с матерью. У него остались две дочери и трое внуков.

Ракетный удар по городу Макеевка в Донецкой области был нанесён вооружёнными силами Украины в ночь с 31 декабря на 1 января. Было полностью разрушено здание профтехучилища, где размещались российские военнослужащие. 4 января министерство обороны России заявило о 89 погибших, с тех пор ведомство не комментирует ситуацию. Украинская сторона говорила о сотнях погибших. Русской службе «Би-би-си» на основе открытых источников удалось установить имена 92 российских военных, погибших в новогоднюю ночь от ракетного удара в Макеевке.

Ранее сообщалось, что на войне в Украине погиб уроженец Гальского района Беслан Тапагуа. В Украине также погибли абхазские добровольцы Ахра Киркинадзе, Артур Киркинадзе, Лоран Смыр и Дмитрий Цвижба.

Кроме того, на войне погибли и грузинские беженцы, которые покинули родные дома во время войны в Абхазии, а после начала российского вторжения воевали на стороне Украины.