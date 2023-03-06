Президент Грузии предложила запретить «деятельность всех политических партий, которые противоречат принципам Конституции». Есть ли в стране такие партии и надо ли применять к ним подобные меры? Своим мнением по этому вопросу с «Эхом Кавказа» поделились жители Тбилиси.

– Как бы вы оценили заявление президента Грузии?

Коба: Да, какие-то ограничения должны существовать. Стоит закрепить в законодательстве такой пункт, согласно которому партии, которые идут против основных ценностей государства, скажем, не смогут принимать участие в выборах. К примеру, представители «Альт-инфо» (Консервативной партии), которые прямо делают пророссийские заявления и явно желают, чтобы Грузия стала частью РФ. В этот список стоит внести и «Силу народа», которая выступила с законодательной инициативой принять закон «об иноагентах». Это ведь явная попытка продвигать кремлевскую политику в нашей стране. Такие партии не должны существовать в Грузии, а подобные люди не должны быть членами парламента.

Ия: Я не сторонник запретов, тем более когда речь заходит о политических партиях. Такие объединения создаются на законной основе, и у них всегда есть поддержка части населения, может, небольшой, но она есть. Потому запрещать работу партий я не считаю правильным. Конечно, если посмотреть на наш политический спектр, мне кажется, нет ни одной силы, которая может понравиться, однако это не повод запрещать их работу. Другое дело, если члены какой-то партии перешли к незаконным действиям. Я не знаю, есть ли в Грузии такие, не особо слежу за политикой. Могу лишь сказать, что привлекательных партий в стране точно нет.

Гига: К сожалению, ни одна партия в Грузии не заслуживает поддержки, я бы все их запретил. Президент, скорее всего, говорила о «Силе народа» – это явно пророссийская партия. Но в одном я с ними согласен – закон «об иноагентах» в Грузии должен быть принят, только в первую очередь иностранными агентами должны быть объявлены они сами и «Грузинская мечта». Вот кого нужно проверить в первую очередь, да и вообще все финансирование должно быть открытым.

Жительница Тбилиси: Много партий нужно запретить в Грузии, я даже не знаю, кого выделить в данном случае. Но речь в основном идет об оппозиционных партиях. Я считаю, что многие из них занимаются антиконституционной деятельностью, а некоторые лидеры прямо нарушают все существующие в стране законы. Естественно, им нужно не только запрещать работать в партиях, но соответственно наказывать. Я не оправдываю правящую «Грузинскую мечту», ее представители тоже мало хорошего делают для страны, однако все же оппозиция – это просто ужас.

Тамаз: Запрета не должно быть, однако все должно быть прозрачно, государство должно проверить, кто и чем живет, откуда партии получают финансирование. Потому этот новый закон «об иноагентах» должен распространиться и на политические объединения. Но я считаю, что предложение президента неправильное. Если ей кто-то не нравится – это не значит, что другим тоже. Запрет партий не принесет никаких результатов, напротив, его многие политики будут использовать против своих оппонентов. Кроме того, если запретить одну партию, ее представители создадут новую. Вы же понимаете, люди всегда стремятся к тому, что им запрещают.

Лия: Должны быть запрещены в первую очередь пророссийские партии, разве их деятельность не должна считаться антиконституционной в Грузии? В первую очередь я говорю о самых необразованных и пророссийских людях – это представители Консервативной партии. Они очень агрессивно разговаривают с народом, призывают к незаконным действиям, а наши власти им потакают. Такое ощущение, что правящей партии выгодно существование таких партий. Очень стыдно, что в нашей стране существуют такие партии. А когда людей призывают – боритесь против них, многие заявляют, что народ устал. Мы не должны уставать, борьба за свободу и независимость продолжается на протяжении всей жизни человека.

Кетеван: Я знаю, кого в Грузии нужно запретить, только не хочу называть партию. Сейчас всех людей, которые высказывают недовольство чем-то, подвергают гонениям. Да, я согласна с президентом, некоторые партии не должны существовать в Грузии, не хочу никого упоминать, но к власти должен прийти кто-то другой.

Давид: Я абсолютно согласен с госпожой президентом. Если Грузия – государство, которое уважает своих граждан, законы, Конституцию, для нас эти принципы должны быть святыми. И если кто-то пытается нарушить Конституцию, естественно, мы должны создать для него какой-то барьер».

Мариам: Естественно, нет, запрещать работу партий в стране было бы неправильно. Один из принципов демократии – это многообразие, и политический спектр страны должен быть именно таким. Кроме того, у всех есть право на свое мнение и работу, если это не противоречит законам страны. Если есть такие партии, которые нарушают Конституцию, то, конечно, они не имеют право на существование в нашей стране, однако я не знаю таких, и если их действительно нет, то все имеют право на политическую деятельность.

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