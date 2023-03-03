Президент Грузии подвергла критике «заявления члена парламента против Конституции». Предположительно, Саломе Зурабишвили имела в виду высказывание представителя «Силы народа» Михаила Кавелашвили, заявившего, что «ЕС – не самоцель для страны». Глава государства предложила принять жесткие меры в отношении партий, нарушающих принципы Конституции, в частности – интеграцию Грузии в Евросоюз.

«Я хочу достойную Европу, мы должны войти в Европу со своей идентичностью, культурой, спортом», – попытался пояснить свои высказывания на прошедшем вчера объединенном заседании комитетов по обороне и внешней политике член «Силы народа» Михаил Кавелашвили. А тем временем его фраза, сказанная ранее, – «Евросоюз – не самоцель», к тому моменту уже разошлась по соцсетям, СМИ и явно достигла президента Грузии. Саломе Зурабишвили в письменном заявлении выразила тревогу в связи с «заявлениями члена парламента против Конституции».

«Высший закон страны обязывает конституционные органы принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Евросоюз. Полная интеграция в Европейский союз и Североатлантический альянс – цель, провозглашенная Конституцией Грузии. Деятельность всех политических партий, которые противоречат принципам Конституции, пути, избранному нашей страной и ее населением, должна быть объявлена неконституционной и запрещена», – сказано в заявлении президента.

Саломе Зурабишвили не называла конкретных партий или имен, однако в «Силе народа» явно приняли это заявление на свой счет. Ответить президенту решил один из лидеров политического объединения – Гурам Мачарашвили:

«Если у президента Грузии нет Конституции (предположительно, депутат имел в виду печатную копию), я могу ей ее подарить. Пусть она прочитает о своих функциях, что в них входит, а когда прочитает – поймет, что она не управляет государством, и народ не избирал ее для того, чтобы она вела внутреннюю или внешнюю политику. А если она не может делать заявления на благо Грузии, пусть хоть не делает пагубных».

О положениях Основного закона напоминает и конституционалист, политолог Вахтанг Дзабирадзе. Одна из статей Конституции гласит: «Конституционным органам в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора»:

«В статье 78 Конституции прописано, что цель Грузии – это интеграция в Европейский союз, потому, если кто-то считает, что это не так, то он противоречит Конституции. Заявление, которое сделал один из представителей «Силы народа», расходится с этим положением высшего закона. Кроме того, с такой записью в Конституции начинают заявлять, что организации и СМИ, которые финансируются Западом, являются «иноагентами». Да, они могут привести в соответствие с Конституцией сам текст соответствующего законопроекта, но его дух – антизападный и пророссийский. «Грузинская мечта» оказалась в полной изоляции, вошла в противостояние с нашими стратегическими союзниками и минимум двумя третями населения Грузии».

Впрочем, Вахтанг Дзабирадзе сомневается, что предложение президента продвинется дальше заявления. Схожего мнения придерживается и политолог Центра стратегического анализа Вано Мачавариани:

«Очень хорошо, что она сделала это заявление, но оно не первое, которое мы слышим от нее. К сожалению, за этим не следует никаких политических шагов. Президент сделала все для того, чтобы остаться без союзников. Она не поддерживает диалог ни с общественными организациями, ни с политическими кругами, ни со СМИ, так что у ее слов нет веса».

Кроме того, президент ограничена в своих действиях, говорит конституционалист, ассоциированный профессор Университета Ильи Коте Чокорая. Заявление, сделанное представителем «Силы народа» может противоречить Конституции, как и инициация антиевропейского закона, каковым эксперт считает законопроект «О прозрачности иностранного влияния», однако никаких правовых рычагов для ограничения деятельности депутатов в данном случае нет:

«За подобными действиями, нарушающими Конституцию, со стороны высокопоставленных лиц Грузии – премьера, министров, может последовать импичмент. Впрочем, использовать такие действия в отношении членов парламента – неправильно. Вопрос в том, насколько справедливо представление законодательного акта и поддержка, прямо скажем, антиевропейского закона. Его цель – помешать евроинтеграции страны, подавить свободомыслие и навесить ярлыки на гражданское общество, что противоречит Конституции. Прямая задача этих людей (депутатов) – заботиться о развитии демократии и свободы, поэтому есть возможность создать следственную комиссию, которая займется выявлением фактов нарушения основного закона, а затем можно начать разговор о какого-то рода политической ответственности».

Между тем три оппозиционные партии – «Гирчи – больше свободы», «Дроа» и «Стратегия Агмашенебели» пошли другим путем, они начали кампанию в сети «Миллион подписей за ЕС»:

«Поскольку правительство Грузии не выполняет возложенное Конституцией обязательство относительно вступления Грузии в Европейский союз и НАТО, я согласен с тем, что представители прозападной оппозиции будут вести переговоры с нашими западными партнерами от моего имени», – говорится в петиции.

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