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Политика

Получил ли Аслан Бжания «поручение» от российского чиновника?

Аслан Бжания

На днях ряд оппозиционных объединений Абхазии опубликовал коллективное заявление под броским заголовком «Требуем внеочередного заседания сессии парламента с целью публичного обсуждения нарушения президентом присяги и возможности его дальнейшего исполнения своих обязанностей». Заявление подписали представители республиканских общественных организаций «Аидгылара», «Ахьаца», «Аиааира», «Асаркьал», экспертный фонд «Аамта», Комитет по защите суверенитета Республики Абхазия.

Вот начало заявления:

«Должность Президента Республики Абхазия несовместима с выполнением поручений иностранных чиновников.

Вызывает недоумение информация, распространенная в официальных СМИ о том, что на встрече с Президентом Абхазии «Вице-премьер Правительства РФ Александр Новак поручил ускорить принятие в Абхазии закона об инвестиционной деятельности», далее по тексту: «принять новое законодательство в сфере энергетики республики с учетом параметров повышения платежной дисциплины населения и промышленности». Во-первых, никто не может давать поручений главе суверенного государства. Такое положение дел противоречит Конституции РА и создает ненужное напряжение в отношениях со стратегическим партнером. Отсутствие немедленной реакции на подобные оценки в СМИ свидетельствует о не вполне адекватном восприятии своего статуса руководителем республики, а также негативно сказывается на международном имидже нашей страны...

Во-вторых, одной из основополагающих основ конституционного строя РА является принцип разделения властей. Поэтому Президент не может брать на себя обязательств, относящихся к компетенции Народного Собрания».

Далее авторы заявления приходят к выводу:

«Именно неконституционное желание Президента самому решать все вопросы или обещать решить их и привело к ряду политических кризисов в стране. В частности, еще не завершившаяся история с незаконной, противоречащей национальным интересам попытке фактической продажи третьим лицам имущества госдачи Пицунда, неуклюже замаскированная под передачу в собственность Российской Федерации. В этом же ряду надо рассматривать инициативу о предполагаемых изменениях в закон Республики Абхазия «Об энергетике», снимающие запрет на продажу передающих электрических сетей, прямо противоречащей национальным интересам Республики Абхазия и абхазского народа».

Вспомнили в заявлении и о поездке абхазской делегации в Минск:

«Не менее абсурдная ситуация возникла во время визита Президента Бжания в Беларусь. Демонстративное нарушение правил протокола, а также неприемлемые предложения о «склеивании Минска-Тбилиси-Сухуми» выглядели недружественно и требовали немедленной реакции главы нашего государства. Убеждены, что подобные действия Президента Бжания являются прямым нарушением его конституционных обязанностей. Обращаемся к Парламенту Республики Абхазия с требованием созыва внеочередной сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, целью которой должно стать публичное, открытое обсуждение нарушения Президентом Присяги, данной народу Абхазии, и, соответственно, возможности дальнейшего исполнения своих обязанностей».

Один интернет-пользователь под ником привел в комментарии к заявлению текст первоисточника – информации с сайта правительства России:

«Вице-премьер Александр Новак и Президент Республики Абхазия Аслан Бжания договорились ускорить принятие в Абхазии закона об инвестиционной деятельности, а также ратификацию соглашения о российских инвестициях. Участники договорились оперативно завершить работу по согласованию сроков выдачи Абхазии инфраструктурного кредита для реализации проекта по приобретению и установки приборов учета электроэнергии. Эта работа предусмотрена в рамках ранее принятой «дорожной карты» по оптимизации энергообеспечения. Также обсуждались возможности увеличения поставок электроэнергии из России в Абхазию в марте для покрытия сезонного дефицита». И заключил: «На сайте правительства России в информации о встрече Новака и Бжания уже нет слова «поручил». Не было или исправили?»

Другой интернет-комментатор тут же обвинил авторов заявления в подтасовке:

«Не было слова «поручил». Это грубая ложь. Провокаторы преднамеренно накаляют ситуацию и накачивают дезинформацию».

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с исполняющим обязанности начальника управления по связям со СМИ администрации президента Абхазии Ахрой Смыром, чтобы выслушать аргументы другой стороны. И начали мы разговор с этих двух названных интернет-версий. Он сказал:

«По поводу «поручения» – это была техническая ошибка сотрудников аппарата правительства Российской Федерации. Ее они исправили достаточно быстро, сорока минут не прошло. Вообще, они в тот день работали с огромным комплексом поручений внутренних, и у кого-то, как говорится, глаз замылился…»

Что касается визита в Минск, сказал Ахра, то протокол встречи устанавливала принимающая сторона, Республика Беларусь, которая, как известно, пока не признает независимость Абхазии. Да, нам всем в Абхазии хотелось бы, чтобы абхазский и белорусский президенты сидели в ходе встречи напротив друг друга, но желание – это одно, а реалии – другое. Что касается слов Александра Лукашенко в ходе встречи, которые не понравились абхазской общественности, то президент Абхазии уже прокомментировал ситуацию на своей пресс-конференции 2 марта. Смыр продолжил:

«Я не вижу, где они там увидели нарушение присяги со стороны президента Абхазии. Это достаточно серьезное обвинение. Ну, у нас кое-кто может вещать о геноциде народа… называть в соцсетях геноцидом ограничения в подаче электроэнергии, и этот человек позиционирует себя как руководитель общественной организации… Точно так же президент ездит – ну, понятное дело, Беларусь нас еще не признала – окей, понятное дело, с российскими референтами какими-то накладка возникла – окей. Но высасывать из этого нарушение присяги нашим президентом… Ну, пусть делают следующий шаг после этого заявления и обращаются в суд. Ради бога!»

Удивили Смыра и категоричные утверждения в заявлении о фактической продаже третьим лицам имущества госдачи Пицунда, «неуклюже замаскированной» под передачу в собственность Российской Федерации, о продаже передающих электрических сетей республики… Он говорит:

«Сразу подозреваешь продающую сторону и покупающую, продавец и покупатель. Кто покупатель? Я пока вижу здесь конспирологию».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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    Виталий Шария

    В 1969 году окончил сухумскую 7-ю среднюю школу, в 1974 году – факультет журналистики Белорусского госуниверситета.

    В 1975-1991 годах работал в газете  «Советская Абхазия», в 1991-1993 годах – заместитель главного редактора газеты «Республика Абхазия».

    С 1994 года – главный редактор независимой газеты «Эхо Абхазии».

    Заслуженный журналист Абхазии, член Союза журналистов и Союза писателей Абхазии.

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