На этой неделе старейшая абхазская партия «Форум народного единства» потребовала от президента отставки правительства и отзыва пицундского соглашения. Детонатором такого требования стал ответ прокуратуры, которая в очередной раз продемонстрировала чудеса правовой эквилибристики, заявив, что, хоть в соглашении по пицундской даче допущены серьезные ошибки и им даже известны чиновники, виновные в этом, но ответственности никто нести не будет, так как соглашение не было ратифицировано парламентом. Все, что рекомендует «государево око», – внести изменения в это российско-абхазское соглашение.

Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл на этой неделе сделала два заявления. Она посетила Сухумский лицей-интернат и обнаружила, что в нем не соблюдаются элементарные санитарные нормы. Омбудсмен призвала премьер-министра оперативно отреагировать на нарушения прав детей в Сухумском лицее-интернате. Реакция премьера неизвестна.

Далее омбудсмен в очередной раз обратилась к президенту с рекомендацией создать комиссию по энергетике. По мнению Шакрыл, комиссия должна дать оценку действиям правительства и подготовить концепцию развития энергетической отрасли. Омбудсмен настаивает на проведении внеплановой проверки хозяйственной и финансовой деятельности «Черноморэнерго». Нет сомнения, что очередное обращение не будет иметь никакого эффекта, тем более что с такими же вопросами обращались к президенту ранее и общественный активист Асида Кортуа, и представители парламента, и оппозиция. А депутат парламента Кан Кварчия даже выносил вопрос о создании комиссии по энергетике на рассмотрение парламента, но не был поддержан коллегами.

Тем временем Абхазия продолжает жить в режиме чрезвычайной экономии электричества с веерными и аварийными отключениями света и получает электроэнергию из России. А тут еще выясняется, что уровень воды в Джварском водохранилище (низкий уровень воды в водохранилище фигурировал в перечне оправданий правительства перед введением веерных отключений) скоро достигнет максимальных показателей, при которых обычно осуществляется сброс воды.

Пока общественные деятели и правозащитники требуют от президента и правительства исполнения своих прямых обязанностей, в Абхазии началась подготовка к президентским выборам. Судя по всему, самый токсичный для страны президент Аслан Бжания, который, несомненно, будет вписан в анналы истории, намерен опять баллотироваться в президенты. Об этом свидетельствуют уже не только его попытки исполнить свои предвыборные обещания, данные иностранным олигархам, – создать под их интересы законодательную основу, – но и заигрывания с оппозиционными силами.

На четвертый год президентства Бжания провел совещание по определению приоритетных направлений экономической реформы. Любопытен общественный состав членов комиссии – Аслан Бжания наступил «на горло собственной песне» и уселся за стол переговоров с некоторыми людьми, которые еще совсем недавно требовали его отставки и обвиняли в предательстве национальных интересов. Попытка грубого манипулирования общественным мнением с использованием отдельных представителей оппозиции, скорее всего, будет иметь продолжение. Доживем до понедельника и посмотрим, сможет ли оппозиция перестроить свою деятельность или распадется в результате интриг на мелкие части, которые будут мешать друг другу во время выборов. Наблюдатели считают, что активность президента связана с тем, что оппозиция набирает обороты, и это стало очевидно во время встреч оппозиции с общественностью в Гудаутском районе. Участие в них приняло неожиданно большое количество людей.

Между тем, пока президент обсуждал в вольном формате «экономические реформы», лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба встречался в Москве с представителями абхазской московской диаспоры. Напомню, что ранее российские бизнесмены абхазского происхождения не просто поддержали Аслана Бжания в вопросе принятия закона об апартаментах (впрочем, они поддерживали Бжания и в вопросе Пицундской госдачи), но и проигнорировали встречу, на которую их пригласила объединенная оппозиция. Итоги этой встречи широкой общественности пока еще неизвестны. Но известно, что за встречей надзирали посол Абхазии в России Алхас Квициниа и глава администрации президента Абхазии Джансух Нанба, который специально из-за этого приехал в Москву.

Министр иностранных дел Инал Ардзинба встретился с журналистами 7 марта. Обсуждалась работа МИД, в том числе на Ближнем Востоке, отношение к проекту закона об иноагентах, работа посольств и представительств. Отдельной темой стала история с увольнением старейшего и заслуженного представителя посольства Абхазии в Москве Татьяны Гулиа и соответствие занимаемой должности нынешнего посла Алхаса Квициниа. Министр защищал решение, принятое в отношении Татьяны Гулиа, которое вызвало в Абхазии возмущение, и открестился от назначения послом Алхаса Квициниа, напомнив, что это прерогатива президента. В обсуждении кандидатуры посла он не участвовал, через аттестационную комиссию посол не проходил. А еще Инал Ардзинба дал положительную оценку встрече Аслана Бжания с Лукашенко, поверг критике Женевские дискуссии по безопасности и высказал недовольство действиями сопредседателей дискуссий (ООН, ОБСЕ, ЕС), которым, напомню, не так давно отказал в возможности визита в Абхазию. Министр заявил, что, так как Женева не может считаться нейтральной площадкой, переговоры необходимо перенести из Женевы в Минск и выразил надежду, что при поддержке России и Белоруссии это удастся сделать. Журналисты были настроены скептично, к тому же все это происходило, когда события в Грузии только развивались, и было не совсем понятно, чем все это закончится.

Да, на этой неделе в Абхазии внимательно наблюдали за откровенно нелогичными действиями руководства соседней Грузии, которое, вопреки мнению общественности, продавливало закон об иноагентах. Несмотря на то, что в нашей стране подобный проект закона вызвал негативную реакцию общественности, к происходящему в Грузии отнеслись с настороженностью. Ни для кого не секрет, что любой грузинский бунт всегда завершается антиабхазскими лозунгами. И на этот раз гражданский протест в стране, которая совершила агрессию против Абхазии и Южной Осетии и которая граничит с Абхазией, еще раз подтвердил, что свободолюбие грузинского общества заканчивается там, где начинаются права абхазов и осетин.

Но от политики к проблемам простых людей. 9 марта в администрации Галского района протестовали учителя городских школ. Учителя района не получают зарплату с января нынешнего года, потому как в районе проходит проверка финансовой деятельности отдела образования и руководство района, отстранив бухгалтеров на время проведения проверки, заблокировало работу отдела. Учителям пообещали выплатить зарплату за январь в марте и попросили не оглашать информацию. На том и разошлись.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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