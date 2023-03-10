В России внимательно следят за процессами в Грузии и крайне недовольны позицией Запада относительно протестов в Тбилиси. В Кремле и МИДе синхронно осудили «попытки вмешательства» Вашингтона во внутренние грузинские дела и дали понять, на чьей стороне Москва. «Грузинская мечта» же обнаружила украинский след и «революционный сценарий».

На фоне непрекращающихся протестов в Тбилиси власти Грузии заявляют о попытке «майданизации» ситуации. И прямо обвиняют грузинских добровольцев, воюющих в Украине, в намерении устроить в стране революцию и привести к власти бывшего президента Михаила Саакашвили. Один из лидеров правящей партии Гия Вольский заявил, что располагает информацией о прибытии некоей группы бойцов из Украины:

«Можно сказать наверняка, что из Украины приехала определенная группа сторонников Саакашвили, сторонников «Нацдвижения», это бойцы, которые постараются, использовав эту молодежную энергию, не снимать с повестки дня этот революционный процесс».

8 марта на площади Свободы в центре Тбилиси по обвинению в неповиновении полиции и хулиганстве был задержан вернувшийся из Украины доброволец Надим Хмаладзе. Позже его отпустили. Выступив перед митингующими, Хмаладзе призвал участников митинга не останавливаться, заявив, что за отзывом законопроекта об «иноагентах» должен последовать «отзыв» действующих властей.

На украинский след в грузинских протестах власти не устают указывать с самого начала стихийных митингов. Масла в огонь «подозрений» подлил сам президент Украины, открыто поддержавший противников закона «Об иностранном влиянии». Владимир Зеленский недвусмысленно дал понять, что нынешнее правительство Грузии не придерживается курса в Европу:

«Нет такого украинца, который не желал бы успеха нашей дружественной Грузии. Демократического успеха. Европейского успеха. Мы хотим быть в Евросоюзе – и будем. Мы хотим, чтобы Грузия была в Евросоюзе, и я уверен – будет. Мы хотим, чтобы Молдова была в Евросоюзе, и я уверен – будет. Этого заслуживают все свободные народы Европы».

А вот в Москве увидели в грузинских протестах не только украинский, но и американский след. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на «видимую руку» Вашингтона:

«Мы видим, что законопроект снят с обсуждения. Но одновременно с этим мы видим, что чья-то рука… опять же, нельзя сказать, «невидимая рука», она видима. Мы видим, откуда президент Грузии обращается к своему народу. Она же не из Грузии обращается к грузинам и грузинкам. Она обращается из Америки. Вот. И чья-то видимая рука старательно пытается добавить сюда опять же антироссийский элемент. Да, это чревато провокациями, и мы очень внимательно и с большой обеспокоенностью за этим наблюдаем».

Мысль развил глава российского МИДа. Проведя параллели с событиями 2013-2014 года в Киеве, Сергей Лавров показал удивительную осведомленность положениями грузинской версии т.н. закона об «иноагентах»:

«Очень похоже на Киевский Майдан. Никаких сомнений нет, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере 20% всего-навсего от своего бюджета, был лишь поводом для того, чтобы начать в общем-то попытку силовой смены власти. Позиция Запада, того же Госдепартамента, который пафосным тоном заявляет о недопустимости подобного отношения к гражданскому обществу, вызывает уже просто улыбку. Это те самые правила, о которых мы говорим, вернее, о которых говорит Запад… мы говорим о международном праве, а Запад говорит о правилах, на которых должен быть основан миропорядок…»

При этом Лавров подчеркивает: Запад поддерживает протесты в Тбилиси и в то же время осуждает митинги в Молдове, так как молдавское правительство придерживается прозападной позиции, а вот грузинское, видимо, нет. Да и сами митинги в Тбилиси Лавров считает далеко не мирными. А слезоточивый газ использовала вовсе не полиция, а сами демонстранты:

«Вот вам, пожалуйста, в Грузии оппозиция… не то что ей можно, она обязана делать то, что она хочет. А в Молдове протесты против действующей власти осуждаются. Потому что оппозиция в Грузии отражает западные интересы, а оппозиция в Молдове отражает иные интересы. А западные интересы отражают правительство и президент. Вот прямо на наших глазах разворачиваются две похожие ситуации с протестами. И, кстати, в Тбилиси протесты были далеко не мирные, как мы могли убедиться. Машины переворачивали, слезоточивый газ использовали демонстранты, дымовые шашки. В Кишиневе такого не припомню. Ну даже если бы это было аналогичным действом, но отношение к нему принципиально разное».

Что касается отношения самой Москвы, то представители российского руководства дали понять: протесты в Тбилиси воспринимаются крайне негативно. Особенно в контексте откровенно прозападной позиции митингующих. Кремль явно устраивает политика «Грузинской мечты», успевшей перессориться практически со всеми на Западе, кто заинтересован в евроатлантической интеграции Грузии. И любые вероятные изменения вектора Москве не по нраву.

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