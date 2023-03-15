Жизнь Михаила Саакашвили и европейские перспективы Грузии стали одними из главных тем встречи, прошедшей накануне в Страсбурге, на которой некоторые депутаты европейского парламента поставили европейские перспективы Грузии в прямую зависимость от судьбы Саакашвили. В ответ представители грузинской власти пообещали не поддаваться «примитивному шантажу».

В Страсбурге под председательством депутата Европарламента Пятраса Ауштрявичюса прошло мероприятие, посвященное Владимиру Кара-Мурзе, Алексею Горинову и экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. В качестве соведущего выступал правозащитник, автор «закона Магнитского» Уильям Браудер.

По мнению участников дискуссии, «все трое политзаключенных находятся в тяжелых условиях и им грозит неминуемая гибель в тюрьме». В обсуждении приняли участие мать и сын Михаила Саакашвили, а также его представитель Георгий Чаладзе. Они обратились к Евросоюзу и международному сообществу с просьбой оказать содействие в освобождении бывшего президента.

Депутат Европарламента Сергей Лагодинский из Германии отметил необходимость продолжения давления на авторитарные режимы с целью освобождения «политических заключенных»:

«С моей точки зрения, о европейской перспективе государства Грузия не может быть и речи, если Саакашвили не будет в живых. Это очень четкое сообщение должно быть отправлено сейчас, пока не стало слишком поздно».

На отдельной панели обсуждались конкретные вопросы спасения экс-президента. На пресс-конференции польский евродепутат Анна Фотыга заявила о полной готовности группы медицинских экспертов и специального самолета.

«Готова группа военных медиков высокой квалификации, и готов специальный самолет для перевозки. В ответ со стороны правительства Грузии фактически тишина. Есть твердая поддержка со стороны европейских институтов, так как посол Польши уже получил мандат от европейской Службы внешних действий, и от имени ЕС Польша выразила готовность к его приему. Его жизнь в опасности, и мы должны действовать очень быстро. Время в этом деле имеет решающее значение, его следует немедленно перевезти на лечение в любую европейскую страну», – сказала Фотыга.

Итоги дискуссии с нескрываемым раздражением были восприняты в «Грузинской мечте». На специальном брифинге председатель фракции Мамука Мдинарадзе заявил, что европейское будущее Грузии не может зависеть от желудка Саакашвили.

«Трудно представить большую наглость по отношению к Грузии, чем увязывание спекулятивной и мошеннической темы Саакашвили с нашим европейским будущим. Саакашвили – это темное прошлое нашей страны, у него не может быть настоящего и будущего. Человек может просто принимать больше пищи, и проблема будет решена. На самом деле, заявления заинтересованных лиц могут звучать всегда, но реальность иная. Нельзя, чтобы по желудку Саакашвили проходило европейское будущее Грузии. Прозвучавшие накануне увещевания и угрозы разрушительны и оскорбительны для нашей страны, потому что каждый гражданин Грузии знает, что этот человек – создатель системы, которая пытала, насиловала, убивала заключенных в тюрьме. Законодательство Грузии не допускает транспортировки заключенного в иностранную страну для лечения, нет такой статьи, и, если даже она будет найдена, для этого нет оснований. Грузинское законодательство и грузинское государство не поддадутся этому примитивному шантажу», – пообещал Мдинарадзе.

Сам Михаил Саакашвили с благодарностью воспринял прозвучавшие в Страсбурге предложения.

«Спасибо Европейскому парламенту за проявленную солидарность. (Вашими стараниями) все маски сорваны – мы имеем дело с машиной лжи и насилия, которая работает на Россию», – написал экс-президента на своей странице в Facebook.

Напомним, впервые европейские перспективы Грузии были увязаны со здоровьем экс-президента 15 февраля, когда Европарламент принял резолюцию о состоянии здоровья Михаила Саакашвили, призвав власти Грузии освободить Саакашвили из тюрьмы и дать ему возможность продолжить лечение за границей.

«Европарламент выражает серьезную озабоченность по поводу ухудшения состояния здоровья бывшего президента Михаила Саакашвили и неадекватной реакции грузинских властей на данный момент и считает, что обращение с заключенными, такими как бывший президент Саакашвили, является лакмусовой бумажкой для выявления приверженности правительства Грузии европейским ценностям и заявленным европейским устремлениям, включая статус кандидата в ЕС».

Позже, 27 февраля посол Европейского союза в Грузии Павел Герчинский провел встречу с министром юстиции Рати Брегадзе, в ходе которой передал министру от имени 27 государств Евросоюза официальный демарш относительно состояния здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Реакция правительства Грузии на дипломатический шаг была крайне острой. 6 марта премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал принятую Европарламентом резолюцию «позорной».

«Грузинскому народу было заявлено, что Саакашвили был их агентом, их слугой», – заявил Ираклий Гарибашвили журналистам на Берлинской международной туристической выставке.

Напомним, с мая 2022 года в связи с ухудшением здоровья Михаил Саакашвили был переведен из пенитенциарного учреждения в клинику «Вивамеди». По утверждениям семьи и адвокатов и приглашенных медицинских экспертов, его состояние не улучшается, а ухудшается.

После двухмесячного рассмотрения Тбилисский городской суд отклонил ходатайство адвокатов Михаила Саакашвили, принимая во внимание состояние его здоровья, об освобождении или отсрочке приговора и предоставлении ему возможности лечиться за границей.

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