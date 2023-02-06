«Нацдвижение» грозит войной и революцией, если Михаила Саакашвили не выпустят на свободу. На сегодняшнем судебном процессе сторонники бывшего президента ждут вердикта судьи Георгия Аревадзе. Не отчаиваться, а испытать праведный гнев, чтобы «выиграть войну против «российских наместников», призвал Михаил Саакашвили сторонников со своей страницы Facebook за час до начала судебного процесса. Параллельно общество наблюдает за противостоянием в самом «Нацдвижение».

«Уже никто не сомневается, что эти убивают меня по приказу Путина», – написал Михаил Саакашвили на своей странице Facebook за час до начала судебного процесса. Под «этими» третий президент подразумевает членов правящей «Грузинской мечты», которые для него никто иные, как «наместники русских».

«Как и следовало ожидать, наместники русских сначала затягивали мой процесс в надежде, что я не доживу до его конца, но сейчас со всего мира пошла такая буря, что они его ускорили. Ни в одном серьезном кабинете мира, ни в одном серьезном СМИ никто не сомневается, что эти убивают меня по указанию Путина. А теперь они поняли, что игра бессмысленна, обманывать Запад уже невозможно. На них оказывается огромное давление. В Украине происходит то, что происходит, а они решили угодить Путину прямо и открыто. Большое спасибо всем, кто все эти месяцы выходил на митинги, кто приходил в суд, кто коротал ночи в больнице. Не время отчаиваться, время проявлять гнев. Мы выигрываем эту войну, Грузия воспрянет!»

Такого запала, напомнившего его былую напористость, многие от Саакашвили уже не ждали. Ведь еще с утра мать бывшего президента Гиули Аласания у здания клиники «Вивамеди» вновь жаловалась, что ее сыну все хуже и хуже, что ожидаемый сегодня вердикт – «это выбор между жизнью и смертью Саакашвили», что в случае отказа об отсрочке или освобождения от наказания это будет означать, что все делается «в интересах Путина».

А стоящий рядом с Гиули Аласания брат Саакашвили – Георгий, сообщил журналистам, что в ожидании вердикта в Польше уже готов самолет, чтобы в случае его освобождения своевременно отправить Саакашвили на лечение за границу.

Готовность Польши оказать третьему президенту медицинскую помощь подтвердил и адвокат Шалва Хачапуридзе. Он изначально был настроен скептически: несмотря на явные, по его словам, доказательства болезни Саакашвили, судья Аревадзе вряд ли согласится с ними. И что дальше дело пойдет в ЕСПЧ.

Тем не менее в пять вечера, когда начался судебный процесс, адвокат Хачапуридзе взял заключительное слово и начал издалека, с XII века, когда Шота Руставели был создан шедевр грузинской поэзии «Витязь в тигровой шкуре». Многим это позволило сделать вывод, что заключительные слова сторон, а потом и уход судьи для вынесения приговора займут не один час.

«Невообразимо, чтобы в XXI веке у народа «Витязя в тигровой шкуре» президент умирал в тюрьме. Думаю, это недопустимо», – начал свою речь адвокат Хачапуридзе.

Сторона ответчика, что известно с самого начала судебного процесса, настаивает на обратном, чему вторят и представители правящей «Грузинской мечты». Саакашвили, дескать, предоставлены все необходимые медицинские условия и лечение, но он симулирует болезнь, чтобы избежать законного наказания, и в этом ему помогают в Грузии «Нацдвижение» и аффилированные с ним люди, а за границей – зарубежные лоббисты, европейские и украинские партнеры, желающие втянуть Грузию в войну против России.

В случае вынесения нежелательного вердикта еще накануне пригрозил революцией и войной глава организационного штаба по освобождению Саакашвили при «Нацдвижении» Георгий Чаладзе.

«Очень хорошее слово – «война», и не нужно здесь комплексовать и считать это пропагандой войны. Это слово, которое отражает справедливый протест. И не надо бояться, революция – это хорошо, я за то, чтобы положить конец несправедливости», – парировал Чаладзе накануне журналистам, убеждая их, что возмущенный народ выйдет на улицы ради спасения Михаила Саакашвили. Пока такую полную готовность и сплоченность в самом «Нацдвижении» не проявляют.

Вот уже второй день грузинские СМИ пестрят комментариями и фейсбук-постами бывших лидеров «Нацдвижения» – Ники Мелия, Эки Херхеулидзе, Хатии Деканоидзе и других. Они возмущены тем, что на внеочередном съезде в субботу вместе с утверждением на пост председателя Левана Хабеишвили втайне, как утверждают оппоненты Хабеишвили, прошли выборы членов политсовета.

«Нас даже одной эсэмэской не предупредили, что будут выборы и что нас исключат из политсовета», – сказал Георгий Патарая, оценив, чем закончился демократический процесс избрания нового председателя неделю назад:

«Спустя неделю мы получили решение, принятое за закрытыми дверями – какой-то список (новых членов политсовета). Все это очень печально, это не пойдет на пользу ни «Национальному движению», ни самой стране».

«Все это ложь», – заявил представитель команды Хабеишвили Дмитрий Шашкин. По его словам, новых членов избрали на съезде, еще 73 будущих члена будут избраны во время выборов председателей региональных отделений партии.

Объяснения команды нового председателя не позволяют наблюдателям отказаться от мнения о том, что в партии идет кадровая чистка и что всем этим процессом неформально управляют бывший министр обороны Давид Кезерашвили и премьер-министр Вано Мерабишвили.

Часть парламентской оппозиции сегодня напомнила общественности о том, как у руля «Грузинской мечты» и крупнейшей оппозиционной партии оказались олигархи, создав проблему неформального правления. Другая часть была сдержаннее, не желая комментировать процессы внутри другой партии. Депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе обратил внимание на другое:

«Главное – не увлечься внутрипартийными, внутриоппозиционными разборками так, чтобы забыть про главную опасность этой страны – «Грузинскую мечту».

В самой «Грузинской мечте» сегодня не стали уделять много внимания внутрипартийным баталиям в «Нацдвижении». Спикер парламента Шалва Папуашвили сказал:

«Проблема не в руководстве «Национального движения», а в его политической философии. И, видимо, этому уже ничего не поможет. Единственное, что из этого дела получится, так это ослабление «Нацдвижения». Думаю, это уже аксиома – слабое «Нацдвижение» означает сильную грузинскую демократию. Так что, чем больше сил потеряет «Нацдвижение», тем больше пользы будет для грузинской демократии».

Благодаря этим процессам, сильнее становится не демократия, а «Грузинская мечта», с сожалением констатируют многие грузинские наблюдатели, предсказывая неминуемый раскол «Нацдвижения» и очередной провал бывшей партии власти с планами широкомасштабных протестных акций.

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