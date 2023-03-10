Вчера в конце рабочего дня состоялось заседание Горсобрания Сухума. Внимание общества было привлечено к одному из вопросов повестки дня – отчету о проделанной работе за 2022 год главного архитектора столицы Абхазии Светланы Шаменковой. Точнее ее должность в администрации города называется – начальник отдела градостроительного регулирования и архитектуры. И еще уточним: отчет ее, конечно же, интересовал многих в связи с шумом, поднявшимся в связи со строительством многоэтажного здания, выросшего за год, словно гриб из-под земли, на участке совсем близко, с одной стороны, от морпорта, с другой стороны – от здания посольства России в Абхазии.

Чуть больше недели назад в абхазском сегменте Facebook был выложен и пошел «гулять» по соцсетям благодаря репостам фотоснимок, сделанный со стороны моря. На нем над привычными зданиями набережной, включая здание красного кирпича с оригинальным фасадом, где до революции и после нее размещалась гостиница «Россия», стала возвышаться эта недостройка. К снимку стали добавлять в соцсетях и другие, на которых она смотрелась с других ракурсов. Но в любом случае картинка эта раздражала своей, как говорят, «наляпистостью», и это нашло отражение в возмущенных комментариях интернет-пользователей.

Конечно, в подобных случаях нередко вспоминают тот негатив, с которым встретили парижане возведенную полтора века назад Эйфелеву башню, – как классический пример психологического сопротивления чему-то новому, непривычному глазу. Но сейчас главную роль сыграло, конечно, то, что в Абхазии очень болезненно относятся к строительству высоток вообще, а близ морской береговой линии – тем более. И особенно в историческом центре Сухума. В столице Абхазии многие гордятся красивыми зданиями, возведенными на рубеже позапрошлого и прошлого веков, и активно сопротивляются так называемой адлеризации, то есть превращению абхазских городов в подобие соседнего Адлера с его типовой советской застройкой.

Подобные скандалы возникали в Абхазии последних лет и раньше. Особенностью же этого можно назвать то, что до поры до времени непосвященные просто не замечали эту стройку, пока она не поднялась выше окружающих ее зданий; лишь немногие вспоминают, что ранее обращали на нее внимание во время посещения знаменитого ресторана национальной кухни «Нартаа»: она ведется аккурат за его территорией.

Кстати, многие сейчас задаются вопросом: почему на том участочке, на котором развернулось данное строительство, была пустошь? К сожалению, не все даже старожилы города знают, что до 1908 года на месте, где сейчас расположен парк Славы, находился городской рынок, территория которого простиралась вплоть до набережной (тогда – Михайловской). Впоследствии территория его от улицы Лакоба до набережной оставалась не превращенной в сквер и практически незастроенной, если не считать нескольких домишек. Лет десять назад на восточной части этого пустыря вырос комплекс зданий посольства России в Абхазии.

Так совпало, что вчера же на Абхазском телевидении появилась передача, в которой по большей части перемежались кадры интервью со Светланой Шаменковой и членом общественной организации «Харахакалакь» («Наш город»), молодым архитектором Камой Кация. Телезрители узнали, что в 2015 году индивидуальный предприниматель Рацба залил на этом участке фундамент, а в 2021 году его приобрела компания «Абхазэнергострой», которая и развернула здесь строительство. В здании на первом этаже планируется разместить автопарковку, а на последующих – апартаменты. Вот что сказала Кама Кация:

«Строение не может восприниматься само по себе. Я встречалась с авторами проекта и говорила с ними об этом. Оно всегда воспринимается на фоне чего-то, у него всегда есть какой-то передний план. И это все воспринимается многослойно. И когда строение выступает в этой многослойности очень уж доминантным, сильным, ярким, получается, что передний план, все, что мы видим со стороны моря, начинает пропадать, растворяться и выглядеть, извините меня, каким-то убогим на фоне нового сверкающего объекта. И в случае, если на переднем плане были какие-то не очень значимые объекты, это допустимо, но, когда там стоят памятники архитектуры, историческая часть набережной, такая открыточная часть набережной. И вот мы видим такую мешанину из объемов, где уж не так важна передняя часть. Я говорила с авторами проекта и, не знаю, насколько это будет возможно, следовало бы откорректировать фасад, как-то «успокоить», чтобы уступить значимость памятникам архитектуры. Дело совсем не в стиле, а в динамике. Стиль может быть любым, он должен быть современным, в этом смысле я согласна с выбором авторов. Новое строение должно быть новым, но оно должно быть менее динамичным».

И еще, по мнению Камы, этажность этого здания правильнее было бы уменьшить до 5-6.

Что же говорили вчера депутаты Горсобрания в связи с волной претензий общественности по этому объекту и что им отвечала главный архитектор? Вот небольшой фрагмент их полемики:

«Если мне законодательство говорит, что я имею право разрешить строительство на данной территории, я обязана соблюдать это законодательство. Если у меня нигде не прописано, что если вы имеете право на своем собственном участке построить здание в три этажа, то я не имею права ограничить это строительство… Это должно быть прописано...

– У вас и ваших предшественников на этом месте очень ответственная должность, я считаю. У нас город с тысячелетней историей, огромное количество архитектурных памятников. И разве в нашем законодательстве не указаны какие-то нормы по их защите? Вы не имеете никакого морального права… Мне кажется, вы с утра до вечера должны трубить…

– Именно это я и делаю… Я лично отправляла запрос министру культуры, на тот момент это был Гудиса Агрба…»

После долгого обсуждения ситуации председатель Собрания города Дмитрий Осия подвел его итоги:

«На мой личный взгляд, вины начальника отдела градостроительного регулирования и архитектуры города Сухума в этом нет. Я объясню. Шаменкова Светлана Владимировна является должностным лицом. И есть много вещей, которые она прекрасно понимает. И мы тоже не оторванные от всего живем в этом городе, все прекрасно понимаем, что можно, а что нельзя. Но мы не можем просто так говорить «нельзя», мы должны на какой-то нормативно-правовой акт ссылаться. У нас, к сожалению, нет Градостроительного кодекса, генерального плана развития города до сих пор, земельного кадастра. Но мы живем в демократической республике, когда, если что-то не запрещено, оно автоматически является разрешенным. Конечно, я бы хотел обратиться к Светлане Владимировне, чтобы она внесла свои предложения. Предложения по Градостроительному кодексу. Я знаю, что он рассматривается в парламенте и в ближайшее время будет вынесен на заседание сессии. У нас появится свой Градостроительный кодекс».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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