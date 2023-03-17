Великобритания призывает власти Грузии усилить демократические институты, развивать свободу СМИ и независимость судебной системы. С таким посылом в Тбилиси прибыл министр иностранных дел, по делам Содружества и международного развития Великобритании Джеймс Клеверли. Он уже провел встречи с представителями неправительственного сектора, правительства, а также побывал близ разделительной линии.

С утра состоялась первая официальная встреча министра из Великобритании. Одна из главных тем, которая интересовала Джеймса Клеверли, – предстоящие парламентские выборы 2024 и то, как последние события в стране могут повлиять на демократические свободы, сказала журналистам одна из участниц встречи экс-омбудсмен Нино Ломджария:

«Он задал вопрос: чем Великобритания может помочь Грузии для развития демократии, в чем мы нуждаемся и какой позитивный вклад они могут сделать в эти процессы? Мы поговорили об опасностях со стороны России. Я говорила и о том, что риторика властей в отношении грузинского народа и их цели совершенно вышли за какие-либо рамки, а заявления представителей правительства, особенно после вторжения России в Украину, очень стали похожи на российские».

На встрече обсуждался и вопрос свободы СМИ. Правозащитники сообщили Клеверли, что ситуация в этой сфере продолжает ухудшаться: власти пытаются оказывать давление на журналистов, участились факты словесных и даже физических нападок на них со стороны разных групп людей, которых поощряют представители правящей партии. Они также акцентировали внимание на тщетной попытке властей продвинуть инициированный сателлитами «Грузинской мечты» законопроект «об иноагентах», который мог навредить развитию свободной среды в неправительственном и медиа-секторе, говорит бывший замминистра иностранных дел, соучредитель Ассоциации реформ Грузии GRASS Серги Капанадзе:

«Мы говорили о стратегии «Грузинской мечты», которая подразумевает нападки на независимых акторов – гражданский сектор, СМИ, против которых они выступают. Говорили о существующей в стране ситуации, которую власти называют поляризацией, но на самом деле – это просто демонизация всех политических оппонентов».

Главный дипломат Великобритании прокомментировал эти темы позже, на пресс-конференции, после встречи с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили. Клеверли призвал власти «усилить демократические институты и обязательства в связи со свободой СМИ, гражданским обществом и независимостью судебной системы».

Во время выступления он также выразил поддержку евроатлантическим устремлениям Грузии:

«Сильный и единый Североатлантический альянс жизненно важен для нашей безопасности в Европе и за ее пределами. Поэтому специально для Грузии в 2023 году разработан адаптированный пакет. В 2023 году посольство Великобритании вместе с посольством Румынии будет действовать в качестве контактного лица НАТО в Грузии. Наше двустороннее оборонное сотрудничество выходит за рамки только военного сотрудничества и включает совместную работу в области кибербезопасности и борьбы с дезинформацией».

В своем выступлении британский политик заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также призвал РФ выполнить обязательства, взятые на себя в 2008 году, в рамках соглашения о прекращении огня. Обсудили и поддержку Грузии в отношении Украины, заявил после встречи глава грузинского МИД Илья Дарчиашвили:

«Неоценима роль Соединенного Королевства в направлении поддержки суверенитета, территориальной целостности Грузии и консолидации политики непризнания. Мы также обменялись информацией об активных усилиях по поддержке Украины в политическом, дипломатическом и гуманитарном направлениях. Было отмечено, что именно Грузия была государством, которое первым ощутило на себе российскую агрессию и ее последствия».

Кстати, в Грузию Джеймс Клеверли приехал «не с пустыми руками». Накануне британский кабмин сообщил, что правительство Соединенного Королевства планирует усилить финансовую поддержку Грузии и Молдовы перед лицом российской угрозы. «Великобритания предоставит 500 000 фунтов стерлингов, направленных на создание условий для свободных и справедливых выборов в 2024 году, защищая их от внешнего вмешательства», – заявил Клеверли. Широкой общественности пока не сообщают, на что конкретно будут потрачены эти средства.

Тем временем экс-посол Грузии в Великобритании, старший научный сотрудник Фонда международных стратегических исследований Георгий Бадридзе считает, что визит госсекретаря по иностранным делам в первую очередь отражает новую внешнюю политику Великобритании, которую правительство этого государства старается сконструировать после выхода из ЕС, как более самостоятельную и основанную на своих интересах. В этом направлении Грузия может представлять некую ценность для британской внешней политики:

«Этот интерес исходит из геоэкономической роли Грузии как связующего звена между обширными Каспийским и Черноморским регионами. Это связано и с энергетической безопасностью Европы, где Грузия играет транзитную роль, важно и в отношении других потенциальных грузов и экономических связей, которые могут быть в интересах и западных стран, и центральноазиатских. Например, после того, как Азербайджан смог найти независимый от России выход на мировые рынки, это консолидировало азербайджанский суверенитет и экономический потенциал. То же самое может входить и в интересы центральноазиатских стран, которые смогут рассматривать Грузию как свой выход на западные рынки. Великобритания может быть серьезно заинтересована в расширении и углублении этого сотрудничества», – говорит Георгий Бадридзе.

«Важность полного использования потенциала сотрудничества в различных сферах» Джеймс Клеверли обсудил сегодня и с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Встреча проходила за закрытыми дверями. Позже британский политик посетил села близ разделительной линии.

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