На уходящей неделе в Абхазии вспоминали воинов, погибших в мартовском наступлении во время грузино-абхазской войны 1992-1993 годов, и проверяли боеготовность вооруженных сил Республики Абхазия.

Попытка освобождения столицы Абхазии от грузинских оккупационных войск была предпринята абхазскими вооруженными силами 15 марта 1993 года. Военные называют мартовскую операцию переломным моментом в войне, а жители Абхазии – самой кровавой военной операцией за период грузино-абхазской войны. Предпринятое в марте наступление, включавшее в себя форсирование реки Гумиста, завершилось поражением, в этой войсковой операции погибло 222 человека. Грузины отказались выдать тела солдат, погибших в мартовском наступлении, и по сей день многие солдаты, кто перешел Гумисту, числятся в списках пропавших без вести.

Сегодня в Абхазии опять говорят о войне и готовятся к возможной грузинской агрессии. Поводом для этого служат постоянные призывы открытия «второго фронта», звучащие из Украины и Грузии. В абхазских вооруженных силах проходит смотр боевой готовности, проводятся учения для резервистов. Общественные организации Абхазии, добровольческие организации из республик Северного Кавказа заявляют о своей поддержке Абхазии и готовности отразить очередную грузинскую агрессию.

К другим темам недели. На ближайшем заседании сессии парламента состоится переизбрание Уполномоченного по правам человека. На рассмотрение депутатов представлены три кандидатуры – врач Гунда Джения, психолог Анас Кишмария (АГУ) и сотрудница ЦГП Диана Кереселян. Предложения по кандидатуре на должность Уполномоченного вносятся группой депутатов парламента численностью не менее одной трети от общего числа депутатов. Выдвижение кандидатуры для избрания на должность Уполномоченного осуществляется не позднее чем за один месяц до истечения срока полномочий действующего Уполномоченного.

Напомним, что на заседании сессии парламента от 23 февраля были рассмотрены кандидатуры на должность председателя Контрольной палаты Батала Айба и Астамура Аргун. Оба кандидата не набрали достаточного количество голосов для избрания. Срок полномочий действующего председателя КП завершается в марте.

16 марта пресс-служба президента сообщила, что Аслан Бжания перешел на самоизоляцию в связи с подозрением на COVID-19. Симптомы недомогания появились у Бжания 14 марта. Экспресс-тестирование на антиген COVID-19 показало положительный результат. Ожидаются результаты лабораторного ПЦР-тестирования. Напомним, что 14, 15 марта Аслан Бжания в сопровождении ряда чиновников и депутатов выезжал в Галский и Очамчырский районы, посещал объекты военной инфраструктуры, расположенные в Восточной части Абхазии.

Делегация Евросоюза, посетившая Абхазию на этой неделе, не смогла встретиться с президентом Асланом Бжания из-за подозрения на COVID-19, с министром иностранных дел Иналом Ардзинба – из-за загруженности его рабочего графика. Обстановку в Грузии и Абхазии, вероятность агрессии со стороны Грузии, возможность двухсторонних консультаций между официальными представителями двух стран дипломаты обсудили на встрече с секретарем Совета безопасности Сергеем Шамба и спикером парламента Лашей Ашуба.

Повеселило жителей Абхазии на этой неделе набившее оскомину очередное сообщение о том, что ремонтные работы ВЛ «Ачгуара», которые вместо нескольких месяцев длятся уже более двух лет, займут еще «30 солнечных дней». Президент посетил место проведения ремонтных работ, после чего стало известно, что линия будет протестирована только после окончания перетока электроэнергии из России в Абхазию. О расследовании хищений средств при закупке оборудования для ремонта этой линии президент больше не вспоминает и никаких поручений больше прокуратуре не дает.

Пять общественных организаций обратились на этой неделе к президенту с требованием о немедленной отставке главы комитета приватизации Беслана Кубрава, чья деятельность «нанесла непоправимый финансовый ущерб, а также беспрецедентный вред государственным и национальным интересам Республики Абхазия». Авторы требования перечисляют факты получения немотивированных кредитов и передачи объектов собственности, в частности, подписание международного договора о передаче в собственность России госдачи в Пицунде. За Беслана Кубрава заступилась Генпрокуратура, которая еще раз заявила, что никакой ответственности за серьезные ошибки, допущенные в договоре, чиновник не несет, так как документ не был ратифицирован парламентом. «Халатность не наступила в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов общества и государства», – сообщает Генпрокуратура. Президент хранит молчание, но общественность продолжает обращаться к главе государства.

Так, еще одну попытку представить руководству страны план выхода из энергетического кризиса предприняла группа энергетиков, лоббирующая принятие закона о «Зеленом тарифе». Однако пробиться на прием к чиновникам и спикеру им не удалось. В администрации президента им также сообщили, что записаться на прием к президенту невозможно, так как теперь «нет такой практики». Энергетики опубликовали свои предложения в СМИ в надежде, что их прочтут, оценят по достоинству и примут закон, который позволит развивать солнечную энергетику и экономику Абхазии.

Тем временем телеграм-каналы продолжают проводить опросы о доверии руководству страны. На этой неделе 91% выразил недоверие власти. Доверчивых осталось критически мало – 9%.

И новости последнего часа рабочей недели. Представители оппозиции встречаются сегодня с депутатами городского собрания Сухума, а Минздрав, в связи со сложной эпидемситуацией в мире, призывает вакцинироваться от кори. Это превентивные меры – в Абхазии заболевших нет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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