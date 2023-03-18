На этой неделе, в пятницу, в Южной Осетии было сорвано заседание парламента. Из-за неявки депутатов от фракций «Единая Осетия» и «Единство народа» заксобрание не набрало кворум. Оппозиция отказывается участвовать в работе парламента до тех пор, пока не будет проведена замена выехавшего в Россию депутата-единооса Алана Габатты и фракция не восстановит свое численное присутствие в заксобрании.

Сессия парламента Южной Осетии, назначенная на пятницу, была сорвана из-за отсутствия кворума. В зале заседания из 34 депутатов присутствовало всего 17. На сессию без объяснения причин не явились депутаты от партий «Единая Осетия» и «Единство народа».

Ближе к вечеру представитель фракции «Единая Осетия» экс-спикер Алан Тадтаев объяснил причину бойкота: законные требования его фракции игнорируются руководством парламента. По его словам, в течение последних месяцев «Единая Осетия» неоднократно поднимает вопрос о лишении мандата депутата председателя парламентского комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению Алана Габатты, поскольку он нарушил закон о статусе депутата и в течение 10 месяцев находится за пределами республики.

«По закону, если депутат отсутствует на 1/3 заседаний законодательного органа в течение шести месяцев, выносится вопрос о лишении его мандата. Заявление фракции в течение двух месяцев игнорируется руководством парламента и не выносится на сессию. Сегодня на президиуме парламента наша фракция подняла вопрос о включении в повестку дня данного вопроса, что вызвало противостояние части депутатов, заинтересованных в том, чтобы «Единая Осетия» не была представлена в полной мере в парламенте», – сказал Тадтаев.

Он отметил, что у фракции 14 мандатов, из которых реально действует только 13. Тадтаев подчеркнул, что только фракция партии может принимать решение об отзыве мандата у своего депутата.

Из вышесказанного выходит, что парламентарии намерены сначала заменить Алана Габатты на следующий номер в избирательном списке партии и лишь после этого возобновить работу парламента. С требованием «Единой Осетии» солидаризировался ее младший партнер – партия «Единство народа». Стремление фракции восстановить свое присутствие в полном объеме вполне объяснимо, непонятно только, зачем было бойкотировать сессию, говорит депутат Давид Санакоев:

«Когда перед сессией на заседании президиума подняли вопрос о лишении Алана Габатты мандата, я предложил рассмотреть эту историю в другом ракурсе: в парламент поступило представление Генпрокуратуры на лишение его депутатской неприкосновенности. На него подали жалобы люди, в отношении которых он совершил мошеннические действия (по показаниям потерпевшего, продал принадлежавшую ему иномарку по поддельной доверенности и скрылся в России – прим. «Эха Кавказа»). Я высказал мнение, что в этой ситуации было бы логичным поступить по закону и рассмотреть это представление. Хочу отметить: фракцию никто не лишает права заменить своего депутата. Но почему они ждали десять месяцев? Тем более, как они пишут, он не присутствовал на сессиях в течение шести месяцев, и они могли инициировать этот вопрос еще до нового года. Но я не слышал, чтобы они обращались к спикеру с вопросом о замене. Тогда почему именно сейчас? Что случилось, что такого произошло? Значит, есть какая-то задумка и они хотят, чтобы все представленные депутаты были на месте?

– Означает ли это, что сейчас наступает такой период, когда нужен каждый голос?

– Я думаю, сейчас как раз такое время наступает».

Иными словами, оппозиционному объединению, состоящему из фракций «Единая Осетия» и «Единство народа», срочно понадобилось большинство или даже две трети мандатов. Четырнадцать голосов первых и шесть вторых вместе дают двадцать – это без трех мандатов две трети депутатского корпуса.

Почему именно теперь?

Местные наблюдатели считают, что речь может идти о поправках в конституционные законы «О выборах президента» и «О гарантиях избирательных прав».

Недавно «Единая Осетия» инициировала поправки, по которым участие в СВО на территории Украины считается уважительной причиной отсутствия в республике. Проведенное там время не учитывается как нарушение ценза оседлости для кандидатов в депутаты или в президенты. Кроме того, законопроект предполагает для участников СВО статус ветеранов и внушительный пакет социальных льгот. Он вызвал разногласия как в югоосетинским обществе, так и в депутатской среде.

Многих возмутил тот факт, что добровольцы, принимавшие участие в обороне Цхинвала, не заслужили такого сочувствия со стороны депутатов-единоосов, хотя времени обратить на них внимания было предостаточно – партия доминирует в парламенте с 2014 года, то есть уже девять лет.

Для наглядности приведем фрагмент интервью югоосетинского писателя Тамерлана Тадтаева, записанное в ноябре прошлого года. Он с начала 90-х годов был в рядах защитников Цхинвала, хотя и не числился в штате силовых ведомств. Для таких как он местная журналистская братия придумала определение «защитник Отечества», но с точки зрения закона – это пустой звук, потому что он не предполагает внимания со стороны государства. Говорит Тамерлан Тадтаев:

«Мы были просто защитники города, той республики, которая сейчас существует и где избираются президенты. Это было сделано нашими руками, нашей кровью, но нас теперь никто не замечает. Я вот сколько смотрю, а я пристально за этим наблюдаю, – ничего для нас не делается. Конечно, если ты друг президента или кого-то наверху, тебе может что-то обломиться, а если не друг – то ничего. Нам нужен статус, нужна государственная программа поддержки, чтобы мы не зависели от настроений того или иного президента».

Чтобы защитники Цхинвала не чувствовали себя уж слишком обойденными вниманием властей, можно отметить, что и добровольцев Донбасса до недавнего времени тоже особо не жаловали. Чтобы понять, в чем причина таких перемен, приведу видео-публикацию телеграм-канала «Анатолий Ильич Бибилов». На нем молодой человек поздравляет с 8 марта Зарету Мамсурову – дочь советского военачальника Хаджи Умара Масмурова по поручению экс-президента:

«Здравствуйте, Зарета Хаждиумаровна! По личному поручению Анатолия Ильича Бибилова примите этот букет. Анатолий Ильич находится на специальной военной операции и мне лично поручил поздравить вас с 8 марта. Анатолий Ильич желает вам здоровья крепкого и всего наилучшего».

Ключевое в этом поздравлении: Анатолий Ильич – участник спецоперации. Он действительно находится на территории Донбасса достаточно долго, чтобы нарушить ценз оседлости и потерять право на участие в ближайших парламентских и президентских выборах.

Какое-то время в Южную Осетию доходила информация, что он там по делам бизнеса, в основном строительного, но, по последним данным местного сарафанного радио, бизнес-интересы бывший президент совмещает с должностью заместителя командира по политической части одного из военных подразделений ДНР. Отсюда и нужда в этом законопроекте.

Надо отметить, там довольно много парней из РЮО: кто-то работает на стройках или в ЧОПах, кто-то воюет. Все они так или иначе находится в зоне влияния Анатолия Ильича. И все вместе они, конечно же, сила, способная продавить избирательную кампанию.

Единственное препятствие – это законы о цензе оседлости, приятые той же «Единой Осетией». По законам «О выборах президента» и «Об основных гарантиях избирательных прав» срок проживания считается постоянным, если гражданин выезжал за пределы республики на длительный срок по поручению или направлению правительства – не важно, на войну, учебу или даже на лечение. Добровольцев на Донбасс никто не посылал, они сами принимали решение, как и Анатолий Бибилов, со всеми вытекающими для них последствиями.

Многих такой избирательный подход к участникам СВО возмутил: почему тогда ценз должен распространяться на представителей диаспоры, которые участвуют в жизни Южной Осетии, лоббируют ее интересы? Например, спортсмены, прославляющие республику, их тренеры, представители бизнес-сообщества, те же защитники Цхинвала, которым не нашлось места в республике и они выехали в Россию в поисках источников к существованию? Они чем хуже участников СВО?

Но снятие ценза оседлости для всех не входит в планы оппозиции, потому что ценз – это, прежде всего, инструмент для ограничения политической конкуренции. Он в принципе не предполагает равные возможности для всех, его смысл в том, чтобы допустить к выборам лишь тех, кого нужно допустить и отсеять неугодных.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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