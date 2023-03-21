Полная газификация РЮО обсуждается уже семь лет. После встречи 31 марта 2016 года с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером Леонид Тибилов рассказал жителям республики:

«Встреча прошла в теплой, дружественной обстановке с планами на дальнейшее сотрудничество, мы пришли к взаимопониманию. В 2009 году были газифицированы столица республики и несколько близлежащих сел, сейчас же будем работать над дальнейшей газификацией районов Республики Южная Осетия. Вопрос газификации районов республики поднимался мною и во время встреч с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным».

Уже при президенте Анатолии Бибилове в 2018 году правительства Южной Осетии и России договорились о полной газификации республики на следующих условиях: «Газпром» выкупает долю Южной Осетии – это 25% минус одна акция – в совместном предприятии «Газпром – Южная Осетия» за символическую цену в один рубль, что позволит довести долю «Газпрома» в указанном предприятии до 100%.

Главный актив предприятия – газопровод Дзуарикау-Цхинвал, который был сдан в эксплуатацию еще в 2009 году. Его производительность – 252,5 миллиона кубометров в год, что более чем в семь раз превышает потребности Южной Осетии, причем вместе с российской военной базой. Загруженность трубы все эти девять лет эксплуатации не превышала 15%, что не позволяет газопроводу окупиться когда-нибудь.

В свою очередь, «Газпром» без участия Южной Осетии реализует план газификации двухсот югоосетинских сел. Проект затратный (по разным данным, от двух до 2,5 млрд рублей в ценах 2018 года) и нерентабельный. Большинство из этих сел горные, разбросанные по разным ущельям. Многие селения заброшены, в некоторых проживает всего несколько семей.

Собственно, это социальный проект в чистом виде: есть надежда, что горцы вернутся в опустевшие деревни и займутся сельским хозяйством, если там появится газ и жизнь станет легче, комфортнее. И, конечно, это политический проект, демонстрация особого расположения Москвы к своему союзнику.

Есть в проекте и экологический аспект. По прикидкам правительства, в результате газификации вырубка леса в республике сократится на 80%.

4 сентября 2018 года правительство России внесло в Госдуму законопроект о ратификации соглашения между правительствами РФ и Южной Осетии об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности открытого акционерного общества «Газпром – Южная Осетия». С тех пор прошло четыре с половиной года, но дело дальше передачи акций «Газпрому» не пошло.

Известно, что в Дзау подключили к газу здание районной администрации и больницы. Еще некоторое количество усадеб подключилось к трубе за свой счет, то есть жители райцентра оплатили строительство газовых веток к своим домам.

По моей информации, в Квайсе к газу подключена одна лишь школа, но это было давно, еще до монополии «Газпрома». Теперь уже в третий раз Владимир Владимирович обещает газифицировать югоосетинские села.

Как сказал Алан Гаглоев во время встречи с президентом России: «Это будет действительно прорыв в развитии нашей экономики. Мы сможем остановить отток сельского населения и сохранить наши села, придать новый импульс развитию сельского хозяйства. Это будет большим подспорьем для привлечения инвесторов в Южную Осетию».

Надо сказать, югоосетинские руководители любят говорить о неких прорывах, которые вот-вот произойдут, размышлять о том, что Южная Осетия – аграрная страна, которой необходимо развивать интенсивное сельхозпроизводство и т.п. Памятники этим проектам – недостроенные корпуса животноводческого комплекса на несколько тысяч голов крупного рогатого скота и простаивающий колбасный завод, который вроде бы должен сейчас в две смены перерабатывать мясо от местных фермеров.

Но в чем прав Гаглоев, так это то, что газификация – это возможность возродить деревню как образ жизни. Она способствовала бы возвращению селян. Когда-то они спустились в города в поисках комфорта, но по большому счету так его и не нашли. Наверное, многие из них вернулись бы, потому что село – это место, где неконкурентный в городе мужчина может прожить достойную жизнь - не унижаемый нуждой, поисками работы и жилья. Неконкурентный, потому что у него нет хорошего образования, нет родни, которая могла бы составить протекцию.

Взять хотя бы тех же комбатантов. Пока их ровесники учились в институтах, занимались бизнесом, делали карьеру в России или осваивали ремесла, они с автоматом в руках двадцать лет служили в Цхинвале. Многие из них без образования, без востребованной профессии. Кто-то подался в таксисты или еще куда-то, в общем, люди выживают как могут. Пожалуйста, если есть желание, ваши родовые селения ждут вас. А дело государства – помочь создать условия для возвращения, прежде всего, газифицировать деревни.

И, конечно, вряд ли этих людей увлекут идеи интенсивного сельхозпроизводства. Все-таки они не голландцы и не китайцы, у них другое отношение к жизни. И природа здесь другая – горы, а не ровные пашни Голландии, и экономические условия, скажем мягко, отличаются. Если они и поедут в деревню, то за вольным образом жизни.

Как это может выглядеть? Несколько дойных коров, семейное производство сыра, может, разведение свиней или мелкого скота, домашней птицы. А, может, пасека – в Цхинвале местный мед отрывают с руками, кстати, он на сто рублей дороже, чем мед из Северной Осетии.

Иными словами, приусадебное хозяйство, излишки которого можно пристроить на рынке, или даже небольшое товарное производство. Непременно небольшой виноградник, чтобы было чем встретить гостей. Так, чередуя труд и веселье, веками жили его предки. И, конечно, это никакая не налоговая база, но возможность для семьи жить в достатке.

Вместо этого правительство с упорством, достойным лучшего применения, пытается найти земле хозяина со стороны, навязывает селянам некие глобальные проекты. Так было в Знаурском районе, когда у жителей четырех селений забрали 500 гектаров пашни под животноводческий комплекс. Комплекс так и не построили, но и землю не вернули – нашли другого инвестора, а селянам снова предложили батрачить на собственной земле. Тоже не сложилось – инвестор исчез с деньгами, выделенными правительством на развитие его бизнеса.

Государственные товарищи почему-то не готовы принять, что земля принадлежит тем, кто на ней живет, они никому ничего не должны, не обязаны быть эффективными собственниками. А дело государства – помогать. Не диктовать им, как жить, не отбирать у них землю под несбыточные мегапроекты, но помогать или хотя бы не мешать. В противном случае никто не поедет в деревню, с газом или без него.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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