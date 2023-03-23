На недавнем съезде партии «Амцахара» председатель госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Абхазии Беслан Кубрава в очередной раз отвечал на претензии оппозиционеров, требующих его отставки. В частности, он упомянул, что парламентарии отказались подписать обращение к президенту с требованием отстранения его от должности, инициированное одним из них – Каном Кварчия.

На состоявшемся во вторник съезде провластной политической партии «Амцахара» рекордсменом по продолжительности выступления был председатель госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава. Он говорил даже чуть дольше докладчика – девятнадцать с половиной минут. Но делегаты съезда слушали его терпеливо, так как понимали, что он решил изложить все в хронологическом порядке и не хотел упустить ничего важного.

Вот несколько фрагментов из его речи:

«Я долго думал, выступить перед вами или нет… Но учитывая, что в последнее время очень много говорят о госкомимуществе, о его председателе, то бишь обо мне, а некоторые делают соответствующие обращения то в Генеральную прокуратуру, то к руководству нашей страны относительно неправомерности моих действий, я хотел бы вам, уважаемые соратники, некоторые соображения высказать. Первое. В своем обращении к руководству наши оппоненты обвиняют меня, что я неправомерно заключил в 2010 году договор по железнодорожному кредиту. Но наши оппоненты ничего не хотят учитывать… В 2005 году вопрос стал о том… Только-только мы начали работать, новое правительство, президент Багапш… Перед нами поставили условие – Северокавказская железная дорога РФ, что они закроют движение по нашей дороге, по Абхазии, потому что наша железная дорога в неудовлетворительном состоянии. Мы категорически выступили против».

Далее он подробно рассказал о переговорах в Москве по железнодорожному кредиту в два миллиарда рублей, которые шли очень трудно, но завершились на выгодных для Абхазии условиях, как потом в 2013 году на госдаче «Пицунда» состоялась встреча Путина и Анкваба «в присутствии некоторых «амцахаровцев»», и российский президент пообещал абхазскому списать этот долг. Но этот процесс, по его словам, был прерван после известных событий мая 2014 года и смены власти в Абхазии. Кубрава привел многочисленные цифры о перевозках грузов и пассажиропотока в республике по реконструированной железной дороге после 2012 года, полученных ею доходах. Несомненную пользу, сказал он, принес и подписанный им банковский кредит в 700 миллионов рублей, который уже возвращен. Перейдя к подписанному им более года назад с российской стороной, но нератифицированному абхазским парламентом соглашению о госдаче «Пицунда» Кубрава сказал:

«Есть там определенная проблема с (географическими) координатами. Наверное, вы слышали. Мне много раз задавали этот вопрос на слушаниях в Общественной палате, в парламенте. Везде я, как старый чиновник, опытный чиновник… Не хочу показывать пальцем на другого коллегу своего и прочее, и прочее. Я всегда надеюсь, что там, где кабмин работает коллегиально, все чиновники всегда готовы персонально отвечать за те или иные действия. Я на это надеюсь, думаю, что так и будет. Что касается (географических) градусов, то наш комитет в силу своих функциональных обязанностей этими вопросами не занимается. Есть другое управление, которое занимается этими вопросами, есть соответствующее их заключение, что «возражений нет».

Говоря об отчете в парламенте о проделанной работе, Беслан Кубрава отметил:

«Разговор состоялся хороший. Я думаю, что полезный. Теперь слышу, далее один уважаемый депутат хотел организовать сбор подписей среди депутатов под обращением к президенту (о моей отставке). Но уважаемые депутаты отказались подписывать. И они, к их чести, сделали так, чтобы не превращать парламент в арену для выяснения межличностных отношений. За что я, конечно, очень с уважением к ним отношусь. Основой всему элементарно – БаслатаГЭС, я должен быть до конца откровенным, которая была приватизирована незаконно в начале 2020 года. Затем Генеральная прокуратура уже в нашу бытность опротестовала это решение и аннулировала как незаконную сделку. И вот уважаемый соискатель… или кто там за ним стоит, депутат Кварчия, не может с этим смириться и организует подобные движения».

О слушаниях в парламенте, когда перед депутатами отчитывался Кубрава, в обществе помнят, но вот о сборе подписей за его отставку и чем он закончился, не осведомлены. Исходя из слов Беслана Сергеевича, можно было понять, что обращение никто, кроме депутата Кана Кварчия, не подписал, но это не так. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с председателем парламентского комитета по государственно-правовой политике Даутом Хутаба, и вот что он сообщил:

«Кто-то поддержал, кто-то не поддержал. Там, насколько я помню, вначале была идея собрать подписи большого количества депутатов. Постановлением мы, естественно, не могли требовать снятия его с должности. Поэтому было со стороны Кана Валериевича, насколько я помню, подготовлено письмо, и коллеги многие поддержали, насколько знаю. Но не все, большинства не было.

– Понятно. Это когда Беслан Кубрава отчитывался?

– Нет, нет, это было не тогда, а позже».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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