Съезд партии «Амцахара», который прошел в Сухуме на этой неделе, больше напоминал слет представителей трех ветвей власти. Больше половины зала составляли чиновники, депутаты и служащие. Почетные места в первом ряду достались президенту и вице-президенту, спикеру парламента, премьер-министру.

Выступления ораторов выглядели сюрреалистично – говорили о достижениях власти, об объединении общества перед лицом военной угрозы со стороны Грузии. Ругали, как уже повелось на протяжении трех лет, своих предшественников. На съезде выступали в основном чиновники. Речь президента Аслана Бжания была наполнена противоречиями. Он зачем-то полез в дела соседнего, отнюдь не дружественного государства, недвусмысленно поддержал руководство Грузии и обругал грузинскую оппозицию. Затем туманно намекнул на репрессии по отношению к гражданам страны, которые не разделяют линию партии и правительства. Но изумил даже своих единомышленников Аслан Бжания лозунгом «враг не пройдет» и обещанием обеспечить единство внутри страны, которое позволит перенести «все тяготы и невзгоды, которые нам уготовит судьба». Просто раздал козыри своим оппонентам, которые не упустили случая еще раз напомнить действующему президенту, что во времена «тягот и невзгод» – войны и блокады – абхазский чекист Бжания предпочитал заниматься бизнесом за пределами Абхазии, то, что сегодня он называет «выполнением спецзадания».

Достаточно странно выглядели и выступления соратников Бжания. Я остановлюсь только на одном. Инал Хишба был представлен съезду как лидер молодежного крыла «Амцахара». Однако, если вспомнить, что он одновременно является начальником экспертного управления администрации президента, то становится понятна пламенная ода, которую он воспел президенту, перечисляя успехи «команды Бжания». Каждый «успешный» пункт можно разобрать на цитаты, но вряд ли стоит тратить на это время. Потому как ответы сыпались из соцсети. Неприкрытый сарказм прозвучал из уст общественной активистки Асиды Кортуа. Она подвела итоги съезда проправительственной партии «Амцахара» на своей странице – «единогласно было принято решение закупить очки в розовом цвете с небьющимся стеклом и сверхпрочной оправой в количестве 250 000 тысяч штук. Приступить к исполнению немедля!»

Другой общественный деятель Астамур Какалия, не имеющий никакого политического окраса, уже без всякого сарказма отметил, что «за президентом и его командой» нет уже «никакой массы», а «попытки убедить народ, что «скоро война», являются «сознательным введение людей в ступор и паралич, чтобы они не требовали исполнения обещанных мер по борьбе с коррупцией и реформ».

Тем временем, пока правительство «на выезде» само себя хвалило, представители оппозиции встречались с общественностью Очамчырского района. И здесь картина была диаметрально противоположной. Общественность не позволила руководству района рассказывать байки об успехах Аслана Бжания и напомнила им, как они под руководством Бжания блокировали движение транспорта, как имитировали отравление нынешнего президента, свергали руководство МВД, призывали все структуры к бойкоту и так далее. Одновременно их обвинили в распродаже земли, в кризисе в экономике и энергетике, в неисполнении обещаний и многом другом. «Полемика» между чиновниками и общественностью вышла даже за пределы дома культуры, но на сей раз до драки и стрельбы дело не дошло, несмотря на присутствие большого любителя пострелять – главы администрации района.

Активизировался на этой неделе и штаб общественного движения «Аиааира», который был создан по призыву героя войны Вианора Ашба. Здесь идет подготовка к всенародному сходу, на котором, напомню, по замыслу организаторов будет обсуждаться не только вредоносная деятельность нынешнего руководства, но и вопрос об изменении государственного устройства – перераспределение полномочий между ветвями власти, а возможно, и переход к парламентской республике.

Экологи обратились на этой неделе к депутатам парламента с требованием принять закон, защищающий животных от человека. Они указали депутатам, что проект, подготовленный ими, находится в парламенте. В 2021 году в него были внесены все необходимые поправки, но он так и не выносится на рассмотрение высшего законодательного органа. Поводом для такого требования стал отстрел бездомных животных в Гагрском районе, который общественные активисты рассматривают как преднамеренные действия накануне курортного сезона. Они призывают ввести в уголовное законодательство нормы, предусматривающие ответственность за ненадлежащее обращение с животными.

Парламент Абхазии на этой неделе принял поправки к законам, ужесточающие ответственность водителей автотранспортных средств. Штрафные санкции повышены на 100 и более процентов. И это несмотря на то, что почти все депутаты признавали, что повышение штрафов приведет к повышению уровня коррупции. Уполномоченного по правам человека депутаты избрать не смогли из-за отсутствия одного из кандидатов на должность.

Президентская неделя состояла из уже указанного посещения съезда пропрезидентской партии «Амцахара», чествования спортсмена, встречи с послом России в Абхазии, прощания с главой Контрольной палаты, у которого истек срок полномочий, подписания указа о весеннем призыве в армию и награждения орденом «Ахьдз-Апша» министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Других активностей президента отмечено не было. Не отличалась насыщенностью и неделя премьер-министра Анкваб. Опять же принял участие в съезде «Амцахара» и провел совещание, посвященное гармонизации абхазского и российского законодательств. У всех остальных чиновников примерно такой же набор активностей – съезд и совещание у премьера.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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