Германия обязательно поддержит вступление Грузии в Евросоюз, однако Грузии необходимо выполнить 12 условий Европейской комиссии, и на этом пути «не стоит искать легких путей или выгод» – с этим призывом министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе своего визита в Тбилиси обратилась и к представителям власти, и к оппозиции, и неправительственным организациям, и студентам. Впрочем, каждая из этих аудиторий на слова высокопоставленного гостя реагировали по-разному.

Анналена Бербок прибыла в Тбилиси из Северной Македонии, страны-кандидата на вступление в ЕС. Сама министр предварила свой визит словами о том, что она видит «попытки сбить Грузию с европейского курса», уточнив, что обсудит с грузинским правительством в Тбилиси шаги, которые еще предстоит предпринять стране для получения статуса кандидата в члены ЕС. Также она подчеркнула, что на этом пути Грузии не «стоит искать легких путей или выгод».

Грузия обязательно получит статус кандидата, если выполнит домашнее задание ЕС – рефреном звучало на всех встречах министра Бербок. Первая встреча состоялась с представителями неправительственного сектора. Как отметила после встречи исполнительный директор «Международной прозрачности – Грузия» Эка Гигаури, то, что министр в первую очередь встретилась с неправительственными организациями, было знаком их поддержки.

«Мы говорили о последних событиях, о том, что происходит в нашей стране. Мы обсудили «российский» закон и все перипетии, которыми сопровождался каждый этап его прохождения. Наш основной посыл заключался в том, что общество в Грузии хочет получить статус кандидата в ЕС, и мы заслужили этот статус. Мы сделаем все, чтобы получить этот статус, но нам нужна помощь наших западных партнеров. Мы попросили министра иностранных дел Германии поддержать наш народ на этом пути. Власти ничего не делают для будущего в Европе, они просто все портят. Мы говорили, что, несмотря ни на что, грузинский народ достоин этого статуса», – сказала Эка Гигаури.

На встрече с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили Анналена Бербок призвала власти Грузии к проведению «убедительных реформ». На совместной пресс-конференции глава МИД ФРГ перечислила первостепенные задачи для получения статуса кандидата в Европейский союз.

«После отзыва законопроекта об «агентах» теперь основная задача политиков состоит в преодолении поляризации, восстановлении доверия и проведении реформ. Правительство в одиночку, без поддержки гражданского общества не сможет ввести Грузию в Европейский союз, и, наоборот, гражданское общество не может стать членом Европейского союза без поддержки правительства. Только сообща. Это и есть движущая сила ЕС. Для этого союза характерен очень пестрый состав, но это не слабость, а сила, поэтому неофициальный девиз союза звучит так: «Единство в многообразии». В будущем мы хотим реализовать это вместе с Грузией, поэтому нельзя терять время, это тот исторический момент, когда мы не должны отступать», – заявила она.

«Граждане Грузии не поймут повторного отказа в статусе кандидата в ЕС и будут считать себя брошенными Европой в такой непростой ситуации», – заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили после закрытой встречи в президентском дворце на улице Орбелиани.

«В ходе моего недавнего визита в США у меня состоялся телефонный разговор с президентом Германии, который подтвердил непоколебимую поддержку Грузии, и ваше присутствие здесь – яркое тому подтверждение», – приводит слова Зурабишвили к министру иностранных дел Германии пресс-служба президента.

Далее Анналена Бербок посетила участок разделительной линии в селе Одзиси на де-факто границе с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Бербок прибыла в село в сопровождении участников Миссии наблюдателей Евросоюза, представители власти Грузии гостя не сопровождали. Затем состоялся визит к мемориалу погибших в боях за территориальную целостность Грузии на площади Героев.

В резиденции посла Германии министр иностранных дел Германии встретилась с оппозицией.

В завершение грузинского вояжа Анналена Бербок прибыла в правительственную канцелярию для встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

В целом, по мнению наблюдателей, несмотря на внешне радушную обстановку, горький осадок оставили недоброжелательные выпады представителей власти до начала визита.

Это и реакция партии власти «Грузинская мечта», когда устами генсека Кахи Каладзе была поставлена под сомнение компетенция главы МИД Германии, и инцидент с посадкой лайнера, когда ему пришлось идти на второй круг, и уровень встречающей делегации – заместитель министра иностранных дел.

В оппозиции считают, что мелкие выпады власти были составляющей частью антизападного курса «Грузинской мечты». Как отметил глава политсовета «Европейской Грузии» Гиги Церетели, чередой случайных совпадений это назвать сложно:

«Заявление Бербок до прилета вызвало гнев правящей партии. Я не думаю, что Каладзе обладает такой свободой и компетенцией, чтобы комментировать внешнеполитическую повестку дня от имени партии. Европейскому министру нанесли коллективное оскорбление, и теперь сложно говорить, во что это выльется. Прошли советские времена, когда такие выпады можно было сгладить обилием хачапури, прохладительных напитков и громкими тостами. Это Европа, это Германия. Я не буду вдаваться в глубокую конспирологию, но инцидент с самолетом министра иностранных дел Германии в любом раскладе также указывает на недееспособность и неадекватность этого правительства. Это большой удар по европейским перспективам Грузии».

Вечером возле аэропорта в Тбилиси граждане провели символическую акцию, провожая министра иностранных дел Германии с флагами ЕС. Дело в том, что на кадрах, обнародованных МИД, видно, что Бербок в аэропорту встречали флагами Грузии и Германии, но не было флага ЕС. Не было синих знамен Евросоюза и на городской трассе аэропорта до центра столицы.

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