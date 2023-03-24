Ираклий Гарибашвили встретился с Анналеной Бербок

Плодотворное сотрудничество между Грузией и Федеративной Республикой Германия в различных областях, прогресс, достигнутый Грузией на пути европейской интеграции, и динамика выполнения рекомендаций Европейской комиссии для получения статуса кандидата были основными вопросами, обсуждавшимися в ходе встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и федерального министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок. Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.

В сообщении пресс-службы говорится, что Ираклий Гарибашвили поблагодарил Анналену Бербок за политическую и практическую поддержку Грузии со стороны Федеративной Республики Германии в процессе европейской интеграции и подчеркнул важность поддержки Грузии и Ассоциированной тройки со стороны западных партнеров в процессе европейской интеграции.

«На встрече также был отмечен высокий уровень политического диалога между двумя странами. Премьер-министр поблагодарил Федерального министра иностранных дел Федеративной Республики Германии за ее твердую поддержку суверенитета, территориальной целостности и европейской интеграции Грузии.

Глава правительства отметил, что Германия неоднократно играла важную роль в процессе институциональной и социально-экономической трансформации Грузии, а также подчеркнул, что Грузия является надежным партнером и союзником Европейского союза в регионе и за его пределами, и будет продолжать играть конструктивную роль в поддержании мира и стабильности в регионе.

Ираклий Гарибашвили и Анналена Бербок говорили об обстановке в области безопасности и проблемах в регионе и мире. Была подчеркнута важная роль Грузии в укреплении безопасности Черноморского региона», - отмечается в сообщении.