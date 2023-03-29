​Последний день пребывания священнослужителей Украинский православной церкви на территории Киево-Печерской лавры может затянуться. УПЦ подала в суд и намерена дожидаться его решения, не выходя из монастыря. При этом Грузинская православная церковь внезапно решила стать посредником между УПЦ и Вселенским патриархатом.

«С креста не сходят, с креста снимают» – прочно аффилированная с Москвой Украинская православная церковь не намерена уступать Киево-Печерскую лавру. И, судя по всему, нашла способ как минимум отсрочить выселение. УПЦ подала в суд. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что он и духовенство УПЦ имеют право остаться на территории монастырского комплекса до окончания судебного разбирательства:

«Во вторник пришло письмо о том, что 30-го числа из храма преподобного Агапита начнется «переход» лавры государству. Закон на нашей стороне. Мы останемся в лавре до окончания судебного разбирательства. У нас долгосрочный контракт, который нельзя разорвать во время военного времени. Нам предложили «компромисс»: выезжают из лавры блаженнейший Онуфрий, семинария и я. Я сказал, что с креста не сходят, с креста снимают. Мы не нуждаемся в таких «компромиссах».

По данным Единого государственного реестра судебных решений Украины, в Хозяйственный суд Киева 23 марта поступило исковое заявление Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ к Национальному заповеднику «Киево-Печерская лавра» «о признании недействительной сделки относительно одностороннего отказа от договора и применения последствий недействительности сделки».

Судья, который должен был рассматривать дело, заявил о самоотводе. Поэтому дело передадут уполномоченному работнику Хозяйственного суда Киева для решения вопроса о повторном автоматическом распределении дела.

Власти Украины, несмотря на то, что крайний срок, в который священнослужители УПЦ должны были покинуть монастырский комплекс, истекает 29 марта, не спешат применять силу для выдворения монахов с территории заповедника.

За несколько дней до этого грузинский католикос-патриарх Илия Второй обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры. И выступить против решения Киева расторгнуть договор с УПЦ об аренде помещений монастырского комплекса. В письме Илии Второго, в частности, говорится:

«Прежде всего, мы хотели бы еще раз выразить нашу огромную боль в связи с российско-украинской войной, которая уносит жизни солдат, защищающих Родину, и тысяч невинных людей. Мы прошли через эти процессы и прекрасно понимаем всю серьезность ситуации. Наряду с вышеизложенным мы сожалеем о сложившейся ситуации в Украинской православной церкви».

Грузинский патриарх просит Варфоломея помощь в «разрядке напряженности», которая «на первом этапе предполагает создание условий для мирного сосуществования, а затем – мирное движение к взаимному сближению».

Члены Синода ГПЦ менее дипломатичны. Как заявил митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский Николоз, изгонять монахов из монастыря – акт вандализма:

«Изгнание монахов из монастыря по политическим мотивам – это вандализм… Это сделали гонители Божии. Своим заявлением патриарх поддерживает украинцев, потому что, если в Украине произойдет такой великий грех, они совершат такой великий грех, эта страна будет за это жестоко наказана».

При этом в теологическом сообществе склоняются к мнению, что письмо грузинского патриарха льет воду на мельницу Москвы и демонстрирует не миротворческие мотивы ГПЦ, а лояльность России. Об этом, в частности, говорит теолог Бека Миндиашвили:

«Это письмо со стороны патриарха грузинского является демонстрацией лицемерия и лжи – открытой, неприкрытой демонстрацией того, на чьей стороне он стоит в этой войне… Наша церковь, к сожалению, поддерживала Россию во всех международных вопросах и выступала против Вселенского патриархата... Это письмо было написано через несколько дней после того, как Вселенский патриарх разоблачил Русскую церковь вместе с российскими властями... Совершенно непонятно, чему служит письмо патриарха – оккупанты поселились в Киево-Печерской лавре, и она была у них отобрана».

При этом Миндиашвили отмечает, что в своем письме Илия Второй не упоминает Православную церковь Украины, чью автокефалию ГПЦ, к слову, до сих пор не признала, предпочитая отстаивать интересы УПЦ, которая фактически, несмотря на все свои заявления, находится в подчинении Московского патриархата.

«На самом деле, именно УПЦ осуществляла церковную интервенцию в Украине. Варфоломей вообще не признает право этой церкви на существование в Украине. После предоставления автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) у священнослужителей под руководством митрополита Онуфрия (УПЦ) выбор – либо они должны присоединиться к единственной украинской церкви, признанной Вселенским патриархатом, либо они должны разойтись по домам. По территориальному принципу в одном государстве должна быть только одна православная церковь», – говорит Бека Миндиашвили.

21 марта, выступая на конференции в литовском парламенте, Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что российское правительство «использует церковь как инструмент для достижения своих политических целей» и что Русская православная церковь разделяет ответственность за события в Украине. В том числе за насильственный вывоз украинских детей из страны, что Международным уголовным судом рассматривается как военное преступление.

Теолог Гоча Барнов, со своей стороны, не припоминает случая, когда «грузинский патриарх писал письмо Вселенскому патриарху с такой заботой и душевной болью по поводу разрушенных грузинских монастырей в Абхазии».

«Под каким бы углом ни смотреть на это письмо, оно унизительно для грузинского народа, украинцев и унизительно для Вселенского патриарха... Патриарх Грузии сожалеет об остатках Русской церкви в Украине. Такого письма Вселенскому патриарху не писала ни одна другая церковь, оно было отправлено только из Грузии. Такое отношение постыдно. Это соответствует интересам России и явно является приказом из Москвы. Зачем нужно было писать такое письмо, не понимаю», – говорит Гоча Барнов.

Символичным грузинские теологи считают и дату отправки письма – 25 марта. Этот день отмечается как восстановление автокефалии Грузинской православной церкви.

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