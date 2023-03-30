Что ж, в Украине наконец-то сделали то, что давно надо было сделать, и единственный вопрос, который есть по данному поводу, – «почему так поздно?»

Киево-Печерскую лавру освободили от путинских идолопоклонников, от пятой колонны, которая разрывала страну на части. Главный храм чуть ли не всего восточнославянского мира теперь принадлежит тому, кому должен был принадлежать все эти годы, – церкви, которая является частью украинского народа, а не филиалом ФСБ.

Сейчас дорогие россияне завыли про демократию, про свободу вероисповедания, про право людей молиться своим богам и про презумпцию невиновности. Любопытно, как быстро они вспоминают правильные и нужные понятия ровно в тот момент, когда их припрут к стенке. Очень похоже на коммунистов, которые везде кричали о свободе личности, правах человека и прочих ништяках, а, придя к власти, бетонировали все так, что даже дышать было невозможно.

Так вот, чтобы было понятно сразу – как говорил некогда легендарный грузинский бандит-политик Джаба Иоселиани, демократия – это вам не фасоль кушать. Все правильно, при всем моем глубоком неуважении к этой личности. Демократия – таки да, это вам не фасоль кушать.

Между двумя странами идет жестокая, беспощадная война до победного конца. Никаких полутонов, никаких возможностей договориться. Вариантов завершения войны всего два – либо полная победа одной стороны и безоговорочная капитуляция другой, либо истощение обеих сторон до такой степени, что они уже физически не смогут вести боевые действия. Эдакая разделенная Корея, без мирного договора, без соглашения, без какого-либо документа, по факту.

У страны-агрессора есть полноценная агентура в стране, подвергшейся нападению. Агентура, которая молится за победу агрессора, которая ведет соответствующую пропаганду

И в этой ситуации у страны-агрессора есть полноценная агентура в стране, подвергшейся нападению. Агентура, которая молится за победу агрессора, которая ведет соответствующую пропаганду, в конце концов, открыто ему подчиняется, о чем ясно говорит названия – Украинская православная церковь Московского патриархата.

Как говорится, слов из песни не выкинешь: можно сколько угодно заявлять о солидарности с воюющим народом Украины, но понятие «Московский патриархат» никуда не денется. И оно совершенно ясно говорит о том, что данная организация подчиняется Русской православной церкви.

Это было бы полбеды, если бы попы УПЦ МП неоднократно, не словом, а делом не доказывали свою верность России – одного только молебна в Киево-Печерской лавре во славу России, параллельно с ракетными обстрелами крупных городов страны, хватило бы на то, чтобы прикрыть эту лавочку навсегда.

Но это не единственный такой факт – выявлены десятки случаев сотрудничества идолопоклонников из УПЦ МП с оккупантом, и иногда дело доходило до того, что в регионах местные попы занимались наводкой российской артиллерии на украинские объекты.

Но даже если бы ничего этого не было, даже если бы УПЦ МП полностью очистилась от враждебного элемента и реально превратилась в организацию, для которой приоритетом является не Россия, а Украина, ее все равно надо было бы прикрыть. Как ни крути, сколько ни мимикрируй, УПЦ МП является частью «русского мира», ментально, на человеческом уровне. Себя не переделать: сменить вывеску можно, а вот собственное нутро – это вряд ли.

Демократия – это вам не фасоль кушать. Демократия лишь тогда чего-то стоит, когда может себя защитить

Демократия – это вам не фасоль кушать. Демократия лишь тогда чего-то стоит, когда может себя защитить. Никакая, даже самая демократическая из демократий не гарантирует, что у вас не будет врагов. Враг есть враг, и в условиях демократии он должен быть уничтожен. Невозможно бегать в розовых штанишках в гетто, населенном наркоторговцами, – вас съедят и не заметят. УПЦ МП – это враг украинской государственности, следовательно, и обращаться с ним надо соответствующе.

Особенно мило звучат стенания россиянцев по поводу «свободы религии», вере, боге и так далее.

Мило – потому что в России никакой веры отродясь не было. РПЦ – это все что угодно, но не вера. Вопрос «существует ли бог?» остается открытым, но даже если допустить, что он существует, то Русская православная церковь к нему не имеет никакого отношения.

РПЦ – это не про бога. Это про власть, про деньги, про золотые унитазы, про часы по 30 000 евро и про нескончаемое, неувядающее словоблудие

РПЦ – это не про бога. Это про власть, про деньги, про золотые унитазы, про часы по 30 000 евро и про нескончаемое, неувядающее словоблудие – о том, как все вокруг гниют, погрязли во грехе, продали душу дьяволу, и только одна матушка Россия, высокоморальная, высоконравственная, стоит на горе и сияет от внутренней чистоты на радость всем истинно верующим.

Хорошо звучит, особенно на фоне золотых унитазов, дорогих машин, первого места в мире по числу разводов, абортов и детей, выброшенных на помойку...

Каждый год сотни этих «сатанистов» из США и Европы ездят по разным пропащим странам, где усыновляют безнадежных детей-инвалидов, которых выбросили на помойку местные высокоморально-высокодуховно-глубоковеруюшие граждане… Причем, как правило, это не бездетные пары, у которых нет надежды заиметь собственных детей и они берут на воспитание кого угодно, – ничего подобного, как правило, это вполне состоявшиеся семьи, у которых есть свои, здоровые дети.

Вот как-то так странно получается, что тот, кто выбросил ребенка на помойку, – высокодуховно-высоконравственный, а тот, кто его подобрал на улице и привел к себе домой, – безбожник и сатанист. Очень по-нашему.

Никого ни в чем не упрекаю. Даже представить не могу, что чувствует человек, у которого родился больной ребенок, – сдать его на попечение государства или воспитывать самому. Это выбор каждого человека, который оказался в такой ситуации. Единственное – не надо при этом громко рассуждать о морали и нравственности других, а так – каждый выбирает свой путь для себя.

РПЦ является частью российского пропагандистского аппарата, его человеконенавистнической лживой идеологии, направленной на промывание всех мозгов, до которых только можно дотянуться, о боге там уже давно забыли, если и помнили когда-нибудь.

РПЦ – это идеологический аппарат КПСС, только не в костюмах и галстуках, а в рясах, и Украинская православная церковь Московского патриархата является его частью, причем официально.

Это совсем другое. Например, Грузинская православная церковь верой и правдой служит старшему брату РПЦ, но это скорее идейное родство, чем организационная общность, – грузинские попы видят мир в таком же извращенном свете, как и их россиянские коллеги, но никаких документально оформленных обязательств между ними нет.

В Украине все иначе: идейное родство тут помножено на организационное подчинение, и это совсем уж ненормально. Терпеть в стране организацию, которая является частью пропагандистского аппарата страны-агрессора, это все равно, что в 1941 году кто-то поставил бы вопрос о функционировании в Москве общества немецкой культуры.

Никакой демократией это не оправдать. Мягкотелость и демократия – это две разные вещи. Демократия – это про закон, а мягкотелость – это про розовые штанишки в гетто.

Так что лучше поздно, чем никогда. Пропагандистам в рясе не место в главном храме Украины.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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