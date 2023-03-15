Власть «Грузинской мечты» не соответствует европейским стремлениям грузинского народа – таков вердикт европарламентариев, который прозвучал в их заявлениях в ходе состоявшихся накануне дебатов в Страсбурге. Сможет ли страна выполнить 12 рекомендаций Брюсселя и получить в конце года статус кандидата на вхождение в ЕС – остается главным вопросом, ответ на который сегодня в Тбилиси искали и власть, и оппозиция.

– Тяжело слушать лоббистов «Нацдвижения», – сердился лидер парламентской фракции «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе в фойе парламента, делясь утром впечатлениями по поводу состоявшихся накануне дебатов в Европарламенте по ситуации в Грузии. Европейские законодатели были впечатлены мужеством грузинского народа, его стремлением в Европу, свидетелем которого стал весь мир, когда 7-9 марта тысячи людей, в большинстве молодых, вышли на улицы Тбилиси и заставили власть отозвать законопроект об иноагентах. Об этом воодушевленно вспоминали европарламентарии, среди которых была и Виола фон Крамон, которая пришла к выводу:

«Наконец-то сорваны все маски. Правительство Грузии саботирует европейский путь страны. К счастью, народ Грузии не смиряется с этим. Нет у Грузии обратной дороги в болото российской автократии. Есть только одна дорога – вперед к европейскому будущему Грузии. Грузинский народ занимает отличную от правительства позицию, он вышел на улицу, чтобы его голос был услышан в Тбилиси, в Брюсселе и особенно в Москве. В Тбилиси, Батуми или Кутаиси люди подняли голос от имени более чем 80% населения Грузии. Вы не сможете смыть водометами европейскую идентичность, сжигая флаг Евросоюза, вы не сожжете Европу в сердцах грузин».

Крамон, обвинив грузинские власти в служении Бидзине Иванишвили, констатировала: «Народ Грузии заслуживает быть в ЕС, даже если нынешняя власть – нет».

В этом же духе были выдержаны выступления других европарламентариев. Они призывали грузинский народ продолжить давление на власти, чтобы выполнить 12 рекомендаций Брюсселя для получения статуса кандидата на вхождение в ЕС. Вспоминали и о том, что не зря месяц назад в резолюции, принятой Европарламентом, есть и призыв к санкциям против Бидзины Иванишвили.

Депутат Европарламента от фракции «зеленых» Райнхард Бютикофер (Reinhard Bütikofer) указал на пророссийскую ориентацию «Грузинской мечты»:

«Граждане Грузии сделали другой выбор, потому что они знают, что так называемая «Грузинская мечта» превратилась в грузинский кошмар. Грузинское правительство в лучшем случае пустословит о европейском пути. Мы не должны оставить граждан Грузии одних в их борьбе за европейскую перспективу».

А представительница крупнейшей в европарламенте фракции «Европейской народной партии» Мириам Лексманн заявила: «Правящая партия оказалась единственной «радикальной силой» и «машиной лжи» в Грузии».

О том, что выполнение 12 рекомендаций остаются «важнейшей задачей» для страны, напомнил во время дебатов еврокомиссар по европейской политике соседства и расширению Оливер Вархели. В этом ЕС продолжит помогать Грузии всеми способами, в том числе и финансово, но еврокомиссар при этом предостерег:

«Но не заблуждайтесь, это может сделать только правительство и парламент Грузии, потому что, еще раз – это все для грузинского народа».

Слова еврокомиссара Вархели не помогли между тем лидеру фракции «Грузинской мечты» Мамуке Мдинарадзе понять пафос и смысл посланий европейских политиков. По его подсчетам, «несколько десятков людей» с момента прихода к власти «Грузинской мечты» с 2012 года, оказывается, в Европарламенте только тем и занимаются, что делают вредоносные для Грузии заявления:

«Одни и те же имена и фамилии лоббируют причинение вреда Грузии. Они лоббируют ту партию, «Нацдвижение», которая хочет любым путем очернить грузинскую власть, приклеить ей ярлык «пророссийской».

Между тем среди критиков «Грузинской мечты» в Европарламенте были и представители социал-демократической (S&D) фракции Европейского парламента, к политическому семейству которой относит себя правящая сила, напомнили оппоненты.

Депутат «За Грузию» Анна Бучукури обратила внимание на следующее:

«Парадоксальная ситуация сложилась сегодня в стране, когда народ – проевропейский, а власть действует против этих стремлений и исходит из российских интересов. Вот эта странность вводит в замешательство наших партнеров, из-за чего и состоялись эти дебаты в Европарламенте».

Неутешительная для власти картина сложилась в ЕС, соглашается специалист по вопросам безопасности, беспартийный депутат Теона Акубардиа:

«Произошло отделение народа от власти. Отдельно – люди, которые требуют выполнения 12 рекомендаций и получения статуса, и отдельно – власть, которая препятствует этому. На вчерашних дебатах было и другое важное послание – о 12 рекомендациях и шансах успеть их выполнить, был призыв к тому, чтобы все работали над этим».

После протестов в Тбилиси и заявлений европейских политиков в Грузии у многих появилась надежда, что теперь Грузии несмотря ни на что предоставят статус кандидата. Однако слова еврокомиссара Вархели указывают на другое – Брюссель ждет от правительства и парламента тщательного выполнения всех рекомендаций, неготовность к которым лидеры партии власти демонстрировали и сегодня.

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