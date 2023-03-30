В Сухуме обсуждают требование оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» к руководству республики уйти в добровольную отставку. Как его восприняли в обществе и соцсетях?

Один абхазский наблюдатель говорил недавно, что подсчитал: за последние двадцать лет на съездах оппозиционных политических партий и общественных организаций было принято не менее двух десятков резолюций с требованием или предложением к президенту уйти в добровольную отставку или же, по крайней мере, отправить в отставку премьер-министра. Естественно, за этим ничего не следовало. Ему это напомнило ироническое выражение, возникшее около полувека назад, про «последнее китайское предупреждение». В ответ ему заметили: да, эти требования звучат уже как нечто ритуальное, но, если оппозиционный съезд не примет такое решение, сторонники возмутятся: «Просто собрались, поговорили – и все?» А теперь, как говорится, «мяч на другой стороне поля», у власти. Только ни разу еще не было, отшутился этот наблюдатель, чтобы власть взяла и решила послать этот мяч в свои ворота…

Вчерашний съезд оппозиционной ныне партии «Форум народного единства Абхазии» тоже принял резолюцию, которая заканчивается так: «В связи с тем, что руководство страны не в состоянии кардинально изменить ситуацию, остановить процесс распродажи земель, привлекать к ответственности лиц, допустивших грубые просчеты и ошибки, съезд считает, что исполнительная власть во главе с президентом неспособна дальше управлять страной, и предлагает добровольно уйти в отставку».

Как на требование оппозиции об отставке власти отреагировали в соцсетях?

В абхазском интернет-сообществе появились многие десятки откликов как сторонников, так и противников этого предложения. В основном, как и после недавнего съезда провластной партии «Амцахара», активностью отличались критики съезда. Приведем несколько типичных комментариев:

«Я – за!»;

«Экс-чиновники предлагают нынешнему руководству страны добровольно уйти в отставку»;

« Смешно и плакать хочется, честно говоря. В мире страшные проблемы, трагедии и войны, а в Абхазии только одна проблема – убрать руководство страны»;

«Я вообще могу понять эти требования, если честно. Просто не могу понять, кого предлагают вместо нынешних? Если себя, то я против»;

«К сожалению, и вы уже были во власти и народ помнит и ваши заслуги! Неплохо было бы и экс-, и нынешней власти всем вмести уйти на покой»;

«То есть вы предлагаете никого, кто работал или работает во властных структурах, уже не допускать во власть? А набрать кого угодно, любой компетентности, но только исключительно новых? Очень упрощенный и наивный подход».

Что думают эксперты?

Сегодня «Эхо Кавказа» побеседовало с двумя наблюдателями, одному из которых съезд в целом понравился, а другому – нет. Вот что сказал общественно-политический деятель Нугзар Агрба:

«Ты знаешь, оппозиционеры на сей раз очень культурно себя повели. Ну, они критиковали власть за то-то, то-то, то-то, но не было перехода на личности, даже конкретные имена не назывались».

Ему показалось весьма сдержанным и корректным выступление экс-президента страны Рауля Хаджимба (оно, как и у большинства участников прений, было на абхазском языке). Он почти не касался действующей власти. И еще: на многих делегатов съезда и телезрителей произвело впечатление, что ораторы на трибуне выступали на фоне огромного портрета основателя современного абхазского государства Владислава Ардзинба и выглядели тем самым как его преемники:

«Я думаю, это получилось спонтанно, случайно, но получилось для них хорошо. Почему? Потому что девиз этого всего получился: мы не свернем с пути Владислава! И Владислав сзади стоит, смотрит».

Нугзар Агрба рассказал о недавнем диалоге с одним высокопоставленным абхазским чиновником:

«Я ему открыто сказал, что был, говорю, на вашем мероприятии, на мероприятиях оппозиции. И хочу понять, в чем между вами разница. Ваша ошибка в том, что вы посылаете людей, которые на встречах оппозиции с населением кричат, орут из зала: «Нет, это неправда». Вместо того чтобы выступить спокойно и аргументированно». И этот начальник со мной согласился».

Член Общественной палаты Абхазии Абесалом Кварчия воспринял съезд весьма критически:

«Вы понимаете, мы должны вообще, когда идет политическая конкуренция, борьба, предлагать какие-то программы, видение будущего».

Доклад же на съезде, на его взгляд, представлял собой перечень уже многократно за эти годы озвученных претензий оппозиции к действующей власти. Некоторые из них выглядят не то что неубедительно, а странно. Например, то, что власть допустила проникновение на территорию Абхазии коронавирусной пандемии. Кварчия говорит:

«В той ситуации, в которой мы находимся, мое личное мнение, мы справились неплохо. По сравнению, если взять… Мы же любим сравнивать всегда кого-то с кем-то… Возьмите соседние регионы, соседнюю Грузию… У нас показатели благополучнее, если брать на душу населения многих и многих стран».

Они всерьез считают, добавил он, что Абхазия могла бы выжить два с лишним года с закрытой границей на Псоу? В такой ситуации оппозиционеры сами первые стали бы призывать к отставке руководства. А еще они разве не знают, что границу открыли 1 августа 2020 года, а инфекция стала стремительно распространяться в Абхазии еще в июле (вспышка из-за пациента в Сухумской горбольнице)?

Абесалом Кварчия обратил внимание на то, что своим выступлением на съезде экс-президент Абхазии Рауль Хаджимба прервал трехлетнюю паузу публичных выступлений. Говорит ли это о его возвращении в активную политику? Кварчия считает:

«Ну, Рауль Джумкович – бывший президент, он имеет определенный круг сторонников, тех, кто его поддерживает. Так что это будет дополнительный источник, будем говорить, силы».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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