Намерение президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси поднимает градус эскалации. Несмотря на то, что применение этого вида вооружений в конфликте на территории Украины маловероятно, тем не менее сам факт размещения оружия массового уничтожения вблизи зоны боевых действий – беспрецедентен. При этом эксперты уверены: новый ядерный аргумент российского президента – не что иное, как попытка запугать Украину и Европу, так как реальные возможности Москвы победить в войне крайне сомнительны.

Обогащенный уран против обедненного – президент России Владимир Путин вывел ядерную риторику на новый уровень. Москва впервые за десятки лет намерена разместить свое тактическое ядерное оружие за пределами своей территории. При этом глава Кремля пытается обставить дело так, будто идет навстречу просьбам одного из очень немногих оставшихся союзников:

«Что касается наших переговоров с Александром Григорьевичем Лукашенко, с Беларусью. Это ну просто поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании, что они собираются поставлять снаряды на Украину с обедненным ураном. Но, повторяю, это так или иначе связано с ядерными технологиями. Это очевидная вещь. Но даже вне контекста вот этих событий, этого заявления, Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Беларуси российское тактическое ядерное оружие. В этом смысле Александр Григорьевич прав. Он говорит: ну, слушайте, мы же ваши ближайшие союзники. Почему американцы своим союзникам делают, на их территории размещают. Учат, кстати говоря, их экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений. Мы договорились, что мы сделаем то же самое. Не нарушая своих обязательств, хочу это подчеркнуть, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия».

Примечательно, что за время конфликта Путин не раз упоминал ядерное оружие, однако конкретный практический шаг совершил лишь однажды – приостановил действие договора СНВ-3. Но нынешние действия – это уже не просто риторика, отмечают специалисты. Практическое перемещение ядерных арсеналов вплотную к зоне конфликта – беспрецедентный шаг. При этом апеллирование Владимира Путина к американской практике размещения своего тактического ядерного оружия на территории других стран не совсем корректно. Да, у США есть свои склады с ядерными боеприпасами на территории Европы, но Вашингтон не использует их в качестве угрозы применения. Как отмечают комментаторы: хранить оружие и направлять его на людей с точки зрения Уголовного кодекса – большая разница.

На данный момент американское тактическое ядерное оружие размещено на базах в Германии, Бельгии, Италии, Нидерландах и Турции. Причем в рамках программы по модернизации боеприпасов на хранении больше нет тактических ракет с ядерными боеголовками. Остались лишь бомбы, применить которые в современной войне довольно проблематично. Всего, по данным Центра по контролю над вооружениями и нераспространению, у США остаются около сотни таких боеприпасов, хранящихся в вышеперечисленных странах. Из 3708 ядерных боеголовок, находящихся на вооружении у Пентагона. Еще около двух тысяч подлежат демонтажу.

Из стран НАТО, помимо США, ядерным оружием располагают Великобритания и Франция. Но их арсеналы несопоставимы ни с американским, ни с российским. По оценкам экспертов, вместе они имеют 515 ядерных боеголовок, из которых 400 находятся в развернутом состоянии. Что же касается заявления Путина о том, что это ответ на намерение Лондона передать Киеву бронебойные снаряды с сердечником из обедненного урана, то это довольно слабый аргумент. Боеприпасы для танков не относятся к оружию массового уничтожения и, к слову, также имеются на вооружении российской армии. Более того, очевидно, что это лишь предлог, так как, по словам самого Путина, Москва уже подготовила всю необходимую инфраструктуру в Беларуси. А на это требуются месяцы:

«Мы уже помогли нашим белорусским коллегам переоборудовать их самолеты. Самолеты белорусских ВВС. Десять самолетов готовы для применения такого типа оружия. Мы уже передали в Беларусь наш известный, эффективный очень комплекс «Искандер». Он тоже может быть носителем. С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси».

В США решение российского президента поднять ставки восприняли как очередную попытку запугивания. Пентагон подчеркнул, что не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить свое ядерное оружие. А представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби дал понять, что в Вашингтоне внимательно следят за действиями Москвы и не намерены поддаваться на провокации:

«Я могу вам сказать, что мы не видели ничего, что указывало бы на то, что г-н Путин готовится каким-либо образом применить тактическое ядерное оружие в Украине. И я также могу вам сказать, что мы не видели ничего, что заставило бы нас изменить нашу собственную позицию по стратегическому ядерному сдерживанию».

В Европе отреагировали куда более резко – глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель назвал размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси «безответственной эскалацией» и «угрозой безопасности Европы».

«Беларусь, размещающая у себя российское ядерное оружие, будет означать безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Беларусь еще может это остановить, это их выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями».

К слову, Россия, унаследовавшая ядерный арсенал от СССР, имеет больше ядерных боеголовок, чем любая страна в мире. У Кремля их 5977. Из них 1500 значатся как устаревшие, еще 2889 – в резерве, а 1588 – в боевой готовности. 812 развернуты на наземных носителях, 576 – на подводных лодках, и еще около 200 находятся на стратегических авиабазах. Причем, по американским данным, Москва имеет порядка двух тысяч тактических ядерных боеголовок, то есть в десять раз больше, чем Вашингтон.

Киев в связи с новыми ядерными угрозами требует созвать Совет безопасности ООН. В заявлении внешнеполитического ведомства подчеркивается, что Украина ждет действий со стороны Великобритании, Китая, США и Франции по противодействию ядерному шантажу Кремля. Также украинский МИД обратился к гражданам Беларуси:

«Украина обращается к белорусскому обществу с просьбой не допустить реализации преступных намерений по размещению на территории Беларуси ядерного оружия вопреки его обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия».

В Киеве уверены: размещение ядерного оружия в Беларуси окончательно превратит Минск в заложника, что будет иметь катастрофические последствия для белорусского народа. С тем, что подобный шаг нарушит Конституцию страны, согласна и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская:

«Развертывание российского тактического ядерного оружия в Беларуси непосредственно нарушает Конституцию Беларуси и серьезно противоречит воле белорусского народа принять неядерный государственный статус, выраженный в Декларации о государственном суверенитете Беларуси 1990 года. Российская Федерация уже является враждебной силой в отношении белорусской государственности и национальной идентичности, а таким образом она напрямую нарушает Будапештский меморандум о гарантиях безопасности для Беларуси, когда она присоединилась к договору о нераспространении ядерного оружия. Россия выступает в качестве оккупирующей силы, нарушая национальную безопасность и ставя Беларусь на курс столкновения со своими соседями и международным сообществом».

В экспертном сообществе склоняются к мнению, что заявление Путина о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси сопоставимо с его же заявлением о готовности произвести к концу года более полутора тысяч танков. Цель же подобной риторики – создать ложное впечатление, будто дальнейшее сопротивление и поддержка Украины Западом – бесполезны. Аналитики из Американского института изучения войны при этом отмечают, что глава Кремля явно завышает возможности российского ВПК, не говоря уже о несопоставимости как военных бюджетов России и США, так и экономических возможностей Москвы и Запада. Да, США и их союзники должны сделать выбор, рассматривая возможность расходования крупных сумм, необходимых для поддержки Украины. Однако выбор, с которым они сталкиваются, ничуть не тяжелее того, перед которым стоит Россия. Баланс ресурсов и промышленных мощностей явно в пользу Запада, а российский военно-промышленный потенциал безнадежно уступает потенциалу геополитических визави Владимира Путина.

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